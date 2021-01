Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat angedeutet, dass es auch in diesem Jahr wieder einen sogenannten Corona-Kinderbonus geben könnte. "Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch im Bundestag. "Und es gibt ja eine Diskussion bereits dafür und insofern werden wir die jetzt auch weiterführen und ich denke, dass da in den nächsten Tagen sich auch noch Dinge entwickeln werden", fügte sie hinzu. Auch andere SPD-Politiker sind dafür Die große Koalition hatte im Corona-Jahr 2020 zusätzlich zum monatlichen Kindergeld die Auszahlung eines Bonus von 300 Euro an Eltern veranlasst, um die Folgen der Corona-Krise für Familien abzumildern und auch um den Konsum anzukurbeln. Nach Angaben von Giffey wurden mehr als vier Milliarden Euro für rund 16 Millionen Kinder ausgezahlt.