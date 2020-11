Von Henrike Roßbach, Berlin

Vor dem Hintergrund eines abermaligen Rekords bei den Neuinfektionen hat der Bundestag am Freitag über eine Reform des Infektionsschutzes debattiert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach mit Blick auf die bisherigen Maßnahmen von einer "bitteren Medizin" und von starken Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten. Im Frühjahr aber habe diese Medizin gewirkt, nun werde wieder alles getan, um die Infektionskurve abzuflachen. "Die Lage ist ernst", sagte Spahn und betonte, wenn die Intensivstationen voll seien, sei es zu spät, "vor allem für diejenigen, die dort liegen".

Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag 21 506 neue Covid-19-Fälle, womit erstmals die Grenze von 20 000 Neuinfektionen überschritten wurde. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg gegenüber dem Vortag um 166. Insgesamt wurden in Deutschland seit Beginn der Pandemie 619 089 Infektionsfälle gemeldet; 11 096 Menschen starben an oder mit dem Virus.

Lindner warnt vor Jo-Jo-Effekt

Spahn warb für den Regierungsentwurf eines "Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite". Die Reform sei notwendig, um in der Corona-Pandemie schnell reagieren zu können. Die Opposition dagegen kritisierte das Gesetz, das der Bundesregierung umfangreiche Möglichkeiten zubilligt, auch Grundrechte einschränken zu dürfen im Kampf gegen die Pandemie.

FDP-Fraktionschef Christian Lindner sagte, dass nach wie vor offen sei, "wie es langfristig weitergehen soll, ob uns nicht ein Jo-Jo-Effekt droht". Damit meinte er eine "Abfolge drastischer Einschränkungen", die zwar wirksam seien, die aber unmittelbar nach ihrer Aufhebung wieder zum ursprünglichen Zustand zurückführten. Das Gesetz sei ein "Feigenblatt", um die bisherigen Maßnahmen nachträglich zu legitimieren. Rechtssicherheit aber werde nicht geschaffen, weil das Gesetz "schlecht gemacht" sei.

"Recht auf Abstand" gefordert

Linken-Fraktionsvize Susanne Ferschl sagte, zu einer Strategie müssten auch Maßnahmen gegen den Pflegenotstand und Lehrermangel gehören oder Belüftungsanlagen für Schulen. Die Menschen hätten zwar die Pflicht, Abstand zu halten, aber kein Recht auf Abstand, etwa in vollen Bussen oder Klassenzimmern. Von der AfD kam die Forderung, den Blick lieber auf besonders gefährdete Personengruppen zu lenken.

Ebenfalls geregelt wird in dem Gesetz, dass im Zweifel auch Menschen ohne Krankenversicherung geimpft und getestet werden können. Die Meldung von Corona-Infektionen soll mithilfe eines Bundesprogramms digitalisiert werden. Wer nach einer "vermeidbaren" Reise in ein Risikogebiet in Quarantäne muss, hat künftig keinen Anspruch mehr auf Entschädigung des Verdienstausfalls. Eltern dagegen können in Zukunft auch dann eine Entschädigung bekommen, wenn ihr Kind in Quarantäne geschickt wird und sie deshalb zu Hause bleiben müssen.