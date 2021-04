Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Im Moment schauen alle auf das Saarland, das wie ein trotziges gallisches Dorf aus dem allgemeinen Lockdown aussteigen will, mit einer Öffnung von Außengastronomie, Kinos oder Fitnessstudios - nur für frisch Getestete, versteht sich. Es könnte allerdings sein, dass die Absetzbewegung vom Imperium der Pandemiebekämpfung bald quer durchs Land geht. Dass Menschen wieder in Läden gehen dürfen, auch ohne Test und Termin. Oder dass sich eine Ü-70-Gruppe endlich mal wieder zu Kaffee und Kuchen zusammensetzt. Dass also die Zahl der Gallier wächst, auch außerhalb des Saarlands. Ihr Zaubertrank wäre eine Injektion in den Oberarm.