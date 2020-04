Corona in Frankreich:Depression im Krisenstaat

Am Montagabend, als durch deutsche Innenstädten zum ersten Mal wieder Einkaufende spaziert waren, erreichte Frankreich einen "symbolischen und schmerzhaften Meilenstein". So nannte es der Generaldirektor für Gesundheit, Jérôme Salomon, bei seiner täglichen Präsentation der Corona-Zahlen - mehr als 20 000 Menschen sind in Frankreich bisher an den Folgen der Pandemie gestorben. Deutschland hat zu diesem Zeitpunkt weniger als 5000 Tote zu vermelden.