Von Lilith Volkert

Isabell Wolff hat Angst um ihre Schülerinnen und Schüler. Die Lehrerin, die eigentlich anders heißt, ist an einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) beschäftigt; so werden Förderschulen in Baden-Württemberg genannt. Sechs zum Teil schwer mehrfachbehinderte Kinder im Grundschulalter sind in ihrer Klasse. Keines von ihnen kann eine Maske tragen. Fast alle gehören zur Risikogruppe. Eine Corona-Infektion könnte sie umbringen.