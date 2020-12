Corona in Europa:Wer kommt besser durch die zweite Welle?

Spanien, Frankreich und Irland haben erreicht, was Deutschland gerade noch versucht: Dort sinken die Corona-Fallzahlen. Der Blick in andere europäische Länder zeigt, dass es nicht nur eine effektive Maßnahme gibt.

Von Karin Janker, Alexander Mühlauer und Nadia Pantel

Inzwischen bekommt die Welt ein Gefühl dafür, warum die Corona-Pandemie in Wellen beschrieben wird. Es ist ein stetes Auf und Ab. Während die Infektionszahlen in Deutschland steigen, sind sie in anderen europäischen Ländern gerade wieder am Sinken: in den einstigen Hotspots Spanien, Frankreich und Irland etwa. Dort hat man mit teilweise strikten Maßnahmen ein Abflachen der Kurven erzwungen, weiß allerdings auch, dass diese Entspannung womöglich nicht lange anhält.