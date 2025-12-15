Die Corona-Enquete-Kommission des Bundestags soll sich mit der Aufarbeitung der Pandemie beschäftigen und den Lehren, die für künftige Gesundheitskrisen daraus zu ziehen sind. Am Montagnachmittag widmet sie sich einem heiklen Thema. Es geht um die Beschaffung von medizinischem Material, wie es in der Tagesordnung heißt, also auch um Corona-Schutzmasken. Aussagen sollen sechs „Sachverständige“. Schon diese Bezeichnung dürfte bei manchen Sitzungsteilnehmern Kopfschütteln auslösen, zumal mindestens einem der Geladenen genau dieser Sachverstand abgesprochen wird.
Corona-KommissionSpahn rechtfertigt sich in Masken-Affäre
Lesezeit: 2 Min.
Der frühere Gesundheitsminister sagt im Bundestag als Sachverständiger aus – und erinnert an den „beispiellosen Ausnahmezustand“ zu Beginn der Pandemie. Nicht alle im Ausschuss stellt das zufrieden.
Von Rainer Stadler
Exklusiv
Masken-Affäre:Wie Jens Spahn Steuermilliarden versenkte
Eine unter Verschluss gehaltene Untersuchung über die Maskenbeschaffung in der Corona-Zeit bringt den damaligen Gesundheitsminister in Bedrängnis.
Lesen Sie mehr zum Thema