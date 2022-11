Corona-Regeln in den Bundesländern

In vier Bundesländern müssen sich Menschen mit einem positiven Coronatest bald nicht mehr isolieren. Was sollten sie stattdessen tun und wie könnten sich die neuen Regeln auf die Inzidenz auswirken? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Christina Berndt, Nadja Lissok und Michaela Schwinn

Befürworter sprechen von einem Schritt Richtung Normalität, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) fürchtet eher einen Sprung in die "Winterwelle": Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein haben am Freitag ein Ende der Isolationspflicht angekündigt. In diesen Bundesländern müssen sich Menschen, bei denen das Coronavirus mit einem PCR- oder offiziellen Schnelltest nachgewiesen wurde, künftig nicht mehr für mindestens fünf Tage isolieren. "Es ist der richtige Zeitpunkt für mehr Eigenverantwortung der Menschen", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).