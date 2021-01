Von Constanze von Bullion, Berlin

Um Deutschland vor dem Eintrag gefährlicher Coronavirus-Varianten zu schützen, will die Bundesregierung einen Einreisestopp aus Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien verhängen. Die Zahl der Länder, aus denen nicht mehr nach Deutschland eingereist werden darf, dürfte sich aber schon in Kürze verlängern. Die Liste werde "fortlaufend aktualisiert", sagte der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Freitag in Berlin. In Betracht kämen Länder mit hohen Infektionszahlen sowie Gebiete, in denen "Mutanten die dominierenden Virenvarianten" seien.

Wie am Freitag bekannt wurde, stuft die Bundesregierung ab Sonntag zehn weitere Länder in Afrika, Südamerika und Asien als Hochrisikogebiete ein. Zudem wurden Eswatini (Swasiland) und Lesotho im südlichen Afrika zu Gebieten mit besonders gefährlichen Virusmutationen erklärt, wie das Robert-Koch-Institut am Freitag im Internet bekanntgab. Die neuen Hochrisikogebiete von Sonntag an sind Afghanistan, Botswana, Ecuador, Malawi, Mosambik, Namibia, Sambia, Simbabwe, Sudan und Syrien. Für solche Länder gelten bisher verschärfte Test- und Quarantänepflichten, aber noch kein explizites Einreiseverbot nach Deutschland.

Vertreter der Bundesregierung betonten am Freitag erneut die Notwendigkeit der geplanten Reisebeschränkungen. Die Gefahren durch Eintrag von Mutanten sei groß. "Die Beförderungsverbote sollen sicherstellen, dass Personen aus Virusvariantengebieten nur in absoluten Ausnahmefällen nach Deutschland einreisen können", sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums.

Die Verordnung, die das Kabinett im beschleunigten Verfahren beschließen wollte, soll nach Informationen der Deutschen Presseagentur möglicherweise schon von Samstag an gelten. Geplant sei kein Verbot für Individualreisende, sondern ein Beförderungsverbot, das sich an Fluggesellschaften und andere Transportgesellschaften richte, betonte eine Sprecherin von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Ausnahmen vom Einreisestopp sollen für Personen mit Wohnsitz und Aufenthaltsrecht in Deutschland sowie für den Warenverkehr gelten.

Regierungssprecher Steffen Seibert wies Kritik zurück, wonach die Bundesregierung und insbesondere die Bundeskanzlerin in der Pandemiebekämpfung bisher immer europäische Geschlossenheit betont hätten, nun aber nationale Maßnahmen im Alleingang an den Grenzen vornehmen wollten, um die eigene Bevölkerung zu retten. "Es geht nicht um Rette-sich-wer-kann", betonte Seibert. Vielmehr agiere man sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene.

Die Bundesregierung beteilige sich weiter "sehr intensiv" an den europäischen Beratungen und den Empfehlungen der EU-Kommission, Einreisebeschränkungen für internationale Einreisen in die EU vorzunehmen und die Maßnahmen bei innereuropäischen Reisen zu verschärfen, so Seibert. "Die europäischen Beratungen dauern an. Es gibt aber auch einen gewissen Spielraum für nationale Maßnahmen." Diese würden nun vorgenommen. Zunächst sollen sie bis zum 17. Februar befristet werden.