Von Henrike Roßbach, Berlin

Wann bin ich dran? Seit dem Impfstart gegen Covid-19 stellen viele Bürger sich diese Frage. Bis Ende des Sommers, so das Versprechen der Kanzlerin, solle jeder "ein Impfangebot" erhalten, also bis zum 21. September. Das Gesundheitsministerium veröffentlichte diese Woche nun eine Modellrechnung, welche Bevölkerungsgruppe wann dran sein könnte - und unter welchen Voraussetzungen.

Gerechnet hat das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung; Grundlage für die Szenarien sind die wöchentlichen Impfstofflieferungen. In dem Szenario, dass bis zum Herbst weiterhin nur die heute schon zugelassenen Impfstoffe zur Verfügung stehen und zudem Impfdosen für die Zweitimpfungen zurückgehalten werden, könnten demnach bis zum 16. September alle ein erstes Mal geimpft werden - die Zweitimpfung wäre dann allerdings erst Anfang November für alle geschafft. Stehen in den nächsten Monaten dagegen nach und nach alle anderen aussichtsreichen Impfstoffe zur Verfügung, könnte Deutschland mit den Zweitimpfungen auch für die nicht-priorisierten Bürger schon Anfang September durch sein.

Beschleunigen lässt sich das Ganze, wenn von dem Astra-Zeneca-Impfstoff keine Dosen für die Zweitimpfung zurückgehalten werden - wozu Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zuletzt aufgerufen hatte, weil der Mindestab­stand zwischen der Erst- und Zweitimpfung bei diesem Wirkstoff mit neun bis zwölf Wochen länger ist als bei den anderen Impfstoffen. Dann wäre die vollständige Immunisierung schon Ende August möglich, wenn alle Impfstoffe zur Verfügung stünden - und Ende Oktober, sollte es bei den bisherigen drei Vakzinen bleiben.

In den Impfzentren könnte es schon im März eng werden

Ablesen lässt sich in dem Modell auch, wann man dran ist, je nach Risikogruppen. Die Gruppe mit der zweithöchsten Priorität etwa, zu der unter anderen alle über 70-Jährigen gehören, wäre im ungünstigsten Fall am 6. Juni durchgeimpft - im schnellstmöglichen Szenario dagegen schon am 16. Mai. Interessant dürfte das unter anderem für das Schul- und Kita-Personal sein. Denn die Ministerpräsidentenkonferenz hat diese Woche beschlossen, dass zumindest geprüft werden soll, die Beschäftigten von der dritten in die zweite Impfgruppe zu befördern, um die Öffnung der Schulen und Kindergärten sicherer zu gestalten. Die dritte Gruppe könnte im langsamsten Szenario am 24. Juni durchgeimpft sein, im schnellsten Ende Mai. Bei der Gruppe mit höchster Priorität liegt die Spannbreite zwischen dem 29. April und dem 9. Mai.

Die Modelle zeigen noch etwas anderes: Während bislang der Impfstoffmangel im Zentrum stand, könnten die Impfzentren den Berechnungen nach schon im März an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Die Zahl der gelieferten Impfdosen könnte die Möglichkeiten der Impfzentren im Mai schon um drei Millionen Impfungen in der Woche übersteigen, später im Jahr sogar um 7,5 Millionen. Grundlage der Berechnung ist die Annahme, dass die Impfzentren 200 000 Impfungen am Tag schaffen und das noch auf 300 000 steigern können.