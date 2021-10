Von Christina Berndt, Berlin

Alle Menschen ab 70 Jahren sollen eine Auffrischimpfung gegen Covid-19 bekommen, alle Bewohner und Bewohnerinnen von Altenheimen, alle Pflegenden und das medizinische Personal. So lautet die neueste Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), wie die Stiko am Donnerstag bekannt gab. "Generell schützen die Covid-19-Impfstoffe effektiv und anhaltend vor schweren Erkrankungen und Tod", teilte die Stiko mit. Auch schützten sie vor einer Infektion mit Sars-CoV-2 und reduzierten so das Übertragungsrisiko von Geimpften auf deren Kontaktpersonen.

Allerdings zeige sich, dass der Impfschutz mit der Zeit nachlasse. Dies führe in der Allgemeinbevölkerung vor allem zu vermehrten asymptomatischen Infektionen und milden Krankheitsverläufen, unter Älteren komme es aber häufiger zu Impfdurchbrüchen mit schwerem Verlauf, deshalb sei eine Auffrischimpfung in dieser Altersgruppe ratsam und in Berufsgruppen, die mit älteren Menschen zu tun haben. Sie solle frühestens sechs Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung erfolgen, und zwar mit einem mRNA-Impfstoff - "unabhängig davon, welcher Impfstoff zuvor verwendet wurde". Bei mRNA-Impfstoffen solle möglichst der Erstimpfstoff zur Anwendung kommen.

"Ich unterstütze diesen Beschluss sehr, gerade bei Delta sollten wir auf Nummer sicher gehen", sagte Christine Falk, die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, der SZ. Vor allem die Antikörperspiegel ließen mit der Zeit nach. "Das ist besonders bei älteren Menschen der Fall, die zugleich durch Covid-19 besonders gefährdet sind", so Falk. Durch die dritte Impfung würden die Antikörper wieder deutlich erhöht. So werde nicht nur ein besserer Immunschutz erreicht, es würden auch Infektionen und damit die Zirkulation des Virus insgesamt besser eingedämmt.

Der Impfstoff von Johnson & Johnson wirkt laut Stiko "ungenügend"

Zudem empfiehlt die Stiko allen Personen, die mit dem Impfstoff der Firma Janssen (Johnson & Johnson) geimpft wurden, eine zusätzliche Impfung mit einem mRNA-Vakzin. Im Verhältnis zur Anzahl der verabreichten Impfungen seien in Deutschland nach der Janssen-Impfung die meisten Durchbrucherkrankungen beobachtet worden, so die Stiko. Auch habe dieses Vakzin im Vergleich zu den anderen Impfstoffen die geringste Wirksamkeit gegenüber der Delta-Variante gezeigt. Nach nur einer Dosis sei der Impfschutz mit diesem Vakzin daher "ungenügend", konstatierte die Stiko, die Grundimmunisierung sei daher "mit einem mRNA-Impfstoff zu optimieren", was schon vier Wochen nach der Janssen-Spritze möglich sei. Beide Stiko-Empfehlungen liegen derzeit noch Fachgremien und den Bundesländern zur Stellungnahme vor.

Derweil erhärtete sich die bereits im August geäußerte Vermutung, dass in Deutschland wohl schon mehr Menschen gegen Covid-19 geimpft wurden, als es die offizielle Statistik erfasst. Es sei anzunehmen, dass unter den Erwachsenen bereits bis zu 84 Prozent mindestens einmal und bis zu 80 Prozent vollständig geimpft seien, heißt es in einem RKI-Bericht vom 5. Oktober, über den am Donnerstag die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichteten. Das entspräche jeweils um fünf Prozentpunkte höheren Impfquoten als offiziell vermeldet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach von "richtig guten Nachrichten".

Die demnach erreichten Impfquoten machten es möglich, draußen auf Vorgaben wie das Tragen von Masken zu verzichten. In Innenräumen blieben Zugangsregeln wichtig, ebenso Hygieneregeln mit Abstand und Masken besonders in Bus und Bahn. Weitere Beschränkungen werde es aber "aus heutiger Sicht" in Herbst und Winter nicht mehr brauchen.