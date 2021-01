In manchen Bundesländern ist es gar nicht so einfach, Impfberechtigte darüber zu informieren.

Mehrere Bundesländer dürfen aufgrund datenschutzrechtlicher Beschränkungen nicht auf Daten aus ihren Melderegistern zurückgreifen, um die Bürger über deren Impfberechtigung zu informieren. Stattdessen müssen sie diese bei der Deutschen Post abfragen oder andere Umwege nehmen, um an die Informationen zu kommen, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Unter anderem schreibt das Land Niedersachsen auf seiner Webseite zur Corona-Impfung: "Aufgrund rechtlicher Hürden kann das Land die Adressen der Impfberechtigten aus dem amtlichen Melderegister für dieses Anschreiben leider nicht verwenden. Aus diesem Grund greift Niedersachsen auf die Vermietdatenbank der Deutschen Post Direkt GmbH zurück." Diese erfülle die hohen Ansprüche an den Datenschutz, sei aber nicht vollständig. "Es werden deshalb nicht alle Niedersächsinnen und Niedersachsen, die älter sind als 80 Jahre, einen Brief erhalten."

Um die "Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, die richtigen Empfänger zu erreichen", werde deren Alter anhand der Vornamen geschätzt, sagte ein Sprecher der Post der Bild-Zeitung.

Wie Nachfragen der Bild-Zeitung ergaben, können auch andere Bundesländer nicht auf die Meldedaten zurückgreifen. Baden-Württemberg verwendet demnach ebenfalls Daten der Post, Hessen beauftragte den IT-Dienstleister Ekom21 mit dem Versand der Briefe an die über 80-Jährigen. Im Saarland, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen müssten die Kommunen die Briefe versenden.

In Sachsen habe der Datenschutzbeauftragte der Nutzung der Daten zugestimmt, das Prozedere sei aber noch unklar. Nur Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein haben demnach vollen Zugriff auf die Adressen aus den Melderegistern. Andere Bundesländer antworteten nicht auf eine diesbezügliche Anfrage des Boulevardblatts oder versenden gar keine Einladungen.

RKI meldet Höchststand an Corona-Toten

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind in Deutschland 1244 weitere Menschen gestorben, die positiv auf Corona getestet wurden. Das ist ein neuer Rekordwert. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich damit auf 43 881. Zudem gibt das RKI 25164 neue Positiv-Tests bekannt. Die Gesamtzahl steigt damit auf rund 1 978 590.

Die sogennante Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 151,2 an. Die Kenngröße liegt deutlich über der Zielmarke von Bund und Ländern, die 50 beträgt. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden.

Bei den täglich gemeldeten Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts gab es am Donnerstagmorgen zwischenzeitlich Unklarheiten. Die Zahlen wurden zunächst gemeldet, verschwanden dann aber wieder von der Website.

Erziehungs-Gewerkschaft gegen Sitzenbleiben im Corona-Schuljahr

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat sich dafür ausgesprochen, aufgrund der Corona-Umstände in diesem Schuljahr auf das Sitzenbleiben zu verzichten. "Eine Ausnahmesituation wie die Corona-Krise verlangt besondere Regelungen", sagte GEW-Chefin Marlis Tepe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Derzeit sind die Schulen und Kindergärten bundesweit geschlossen. An diesem Donnerstag könnten für Kinder und ihre Eltern aber wichtige Entscheidungen getroffen werden: Das Land Baden-Württemberg will über die Wiedereröffnung von Grundschulen und Kitas von kommender Woche an entscheiden. Zudem dürfte im Bundestag die von Bund und Ländern vereinbarte Verdopplung der Kinderkrankentage für Eltern beschlossen werden.

Spahn weiter gegen Impflicht: Habe mein Wort gegeben

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat einer Impfpflicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie erneut eine Absage erteilt. "Ich habe im Bundestag mein Wort gegeben: In dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben. Und das gilt", sagte Spahn im Deutschlandfunk. Die Bundesregierung setze auf Argumente, Informationen und Vertrauen in den Impfstoff. Auch das Pflegepersonal in Deutschland wolle er mit Argumenten überzeugen. "Das ist übrigens auch die Wertschätzung, die Pflegekräfte in dieser Pandemie erwarten", sagte Spahn.

Seit Monaten sagten alle, dass sie einen der schwersten Jobs in der Pandemie hätten. "Ich finde, dann sollten wir auch mit ihnen über das Impfen reden", so der CDU-Politiker vor einer Regierungserklärung im Bundestag.

Der bayerische Ministerpräsident Söder hatte eine Impfpflicht für Pflegekräfte ins Gespräch gebracht und vorgeschlagen, dass sich der Deutsche Ethikrat damit beschäftigen solle. Notwendig sei ein solcher Schritt zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, argumentierte Söder. Spahn sprach von einer "aufgeregten Debatte". "Vor drei, vier Tagen ging es noch um einen angeblichen Mangel an Impfstoff, und jetzt reden wir schon über eine Impfverpflichtung, die man ja nur dann einführen kann, wenn man zu viel Impfstoff hat, der nicht verimpft werden kann", sagte der Minister.

Festlegungen auf eine Fortsetzung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen bis ins Frühjahr lehnte Spahn ab. "Wir werden noch Beschränkungen brauchen", sagte er. Über Umfang und Länge werde die Bundesregierung regelmäßig mit den Bundesländern entscheiden. Klar sei aus seiner Sicht, dass es zum 1. Februar nicht möglich sein werde, alle Einschränkungen aufzuheben.

Ethikrat schließt "bereichsbezogene Impfpflicht" nicht aus

Aus Sicht des Deutschen Ethikrates kann unter bestimmten Umständen über eine "bereichsbezogene Impfpflicht" nachgedacht werden. "Wir haben eine allgemeine Impfpflicht aus ethischen Gründen ausgeschlossen", sagte die Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen". Der Ethikrat habe aber auch erklärt, dass unter bestimmten Umständen über eine "bereichsbezogene Impfpflicht" nachzudenken sei. Dabei ginge es etwa um die Versorgung von Patienten, die man nicht anders schützen kann, "als dass die Menschen, die sie versorgen, geimpft sind". Die andere Bedingung für das Nachdenken über eine Impfpflicht sei, dass "wir noch sehr viel mehr Wissen bräuchten, dass die Impfung dafür sorgt, dass die geimpfte Person niemanden mehr anstecken kann".

CSU-Chef Markus Söder hatte in der Süddeutschen Zeitung eine Impfpflicht für Pflegekräfte zum Thema gemacht. Buyx sagte dazu: "Es wäre sehr sorgsam zu prüfen, ob eine Situation besteht, in der es keine andere Möglichkeit gibt, als über eine solche Impfpflicht nachzudenken." Und weiter: "Wir haben das nicht vollständig ausgeschlossen."