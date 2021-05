Der Bundesgesundheitsminister skizziert in einem Schreiben an die Länder erstmals konkrete Öffnungsschritte - und hofft damit zu verhindern, dass sich die Ministerpräsidenten einen "Wettlauf der Lockerungen" liefern.

Von Angelika Slavik, Berlin

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat erstmals präzise Öffnungsschritte für den Weg aus der Pandemie benannt. In einem Schreiben an die Gesundheitsminister der Länder, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, äußert Spahn, ein Brechen der dritten Welle scheine zu gelingen. Der Lockdown sei notwendig gewesen, um die Inzidenzen zu senken, nun gelte es, eine "Brücke" über das zweite Quartal in den Sommer zu bauen. Die bundesweite Inzidenz lag an diesem Freitag erstmals seit März wieder unter 100.