Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat einer Impfpflicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie erneut eine Absage erteilt. "Ich habe im Bundestag mein Wort gegeben: In dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben. Und das gilt", sagte Spahn im Deutschlandfunk. Die Bundesregierung setze auf Argumente, Informationen und Vertrauen in den Impfstoff. Auch das Pflegepersonal in Deutschland wolle er mit Argumenten überzeugen. "Das ist übrigens auch die Wertschätzung, die Pflegekräfte in dieser Pandemie erwarten", sagte Spahn.

Seit Monaten sagten alle, dass sie einen der schwersten Jobs in der Pandemie hätten. "Ich finde, dann sollten wir auch mit ihnen über das Impfen reden", so der CDU-Politiker vor einer Regierungserklärung im Bundestag.

Der bayerische Ministerpräsident Söder hatte eine Impfpflicht für Pflegekräfte ins Gespräch gebracht und vorgeschlagen, dass sich der deutsche Ethikrat damit beschäftigen solle. Notwendig sei ein solcher Schritt zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, argumentierte Söder. Spahn sprach von einer "aufgeregten Debatte". "Vor drei, vier Tagen ging es noch um einen angeblichen Mangel an Impfstoff, und jetzt reden wir schon über eine Impfverpflichtung, die man ja nur dann einführen kann, wenn man zu viel Impfstoff hat, der nicht verimpft werden kann", sagte der Minister.

Festlegungen auf eine Fortsetzung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen bis ins Frühjahr lehnte Spahn ab. "Wir werden noch Beschränkungen brauchen", sagte er. Über Umfang und Länge werde die Bundesregierung regelmäßig mit den Bundesländern entscheiden. Klar sei aus seiner Sicht, dass es zum 1. Februar nicht möglich sein werde, alle Einschränkungen aufzuheben.

Ethikrat schließt "bereichsbezogene Impfpflicht" nicht aus

Aus Sicht des Deutschen Ethikrates kann unter bestimmten Umständen über eine "bereichsbezogene Impfpflicht" nachgedacht werden. "Wir haben eine allgemeine Impfpflicht aus ethischen Gründen ausgeschlossen", sagte die Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen". Der Ethikrat habe aber auch erklärt, dass unter bestimmten Umständen über eine "bereichsbezogene Impfpflicht" nachzudenken sei. Dabei ginge es etwa um die Versorgung von Patienten, die man nicht anders schützen kann, "als dass die Menschen, die sie versorgen, geimpft sind." Die andere Bedingung für das Nachdenken über eine Impfpflicht sei, dass "wir noch sehr viel mehr Wissen bräuchten, dass die Impfung dafür sorgt, dass die geimpfte Person niemanden mehr anstecken kann".

CSU-Chef Markus Söder hatte in der Süddeutschen Zeitung eine Impfpflicht für Pflegekräfte zum Thema gemacht. Buyx sagte dazu: "Es wäre sehr sorgsam zu prüfen, ob eine Situation besteht, in der es keine andere Möglichkeit gibt, als über eine solche Impfpflicht nachzudenken." Und weiter: "Wir haben das nicht vollständig ausgeschlossen."

19 600 Corona-Neuinfektionen und 1060 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 19 600 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 1060 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Mittwochmorgen bekanntgab. Der Höchststand von 1188 neuen Todesfällen war am Freitag erreicht worden.

Grundsätzlich ist die Interpretation der Daten momentan noch etwas schwierig, weil um den Jahreswechsel herum Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden. Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Mittwochmorgen bei 155. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch enorm: Die höchsten Inzidenzen hatten Thüringen mit 324,2 und Sachsen mit 304,4. Den niedrigsten Wert hatte Bremen mit 83,7.

"Der über die Feiertage und den Jahreswechsel beobachtete Rückgang der 7-Tage-Inzidenzen setzt sich nicht weiter fort", hieß es im RKI-Lagebericht vom Dienstagabend. "Stattdessen sind in allen Altersgruppen, vor allem in den jüngeren Altersgruppen (zw. 15 und 39 Jahren) deutliche Anstiege zu beobachten."

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 1 953 426 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 42 637. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1 596 600 an.

Laschet: "Wir sind in der Phase der Unsicherheit"

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) warnt davor, sich selbst bei vergleichsweise geringen Corona-Neuinfektionen in falscher Sicherheit zu wiegen. Sein Bundesland sei bislang relativ gut durch die Pandemie gekommen, sagte Laschet bei einer Corona-Sondersitzung des NRW-Landtags. Doch die aktuelle Lage könne Wissenschaftlern zufolge erst ab dem 17. Januar wieder "realistisch bewertet" werden.

Große Sorge bereite ihm die Virusmutation aus Großbritannien. Man dürfe sich daher nicht in falscher Sicherheit wiegen. Niedrige Infektionszahlen könnten sich wie zum Beispiel in Irland "von einem Tag auf den anderen ändern, wenn dieses mutierte Virus eine exponentielle Kraft entfaltet", sagte der Ministerpräsident.

Wichtig sei daher, "weiterhin vorsichtig zu sein". "Wir sind in der Phase der Unsicherheit und müssen exakt überlegen, was wir tun und was wir lassen." Daher habe man die Beschlüsse, die Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten zuletzt beschlossen hatten, "eins zu eins umgesetzt". Das wichtigste Gebot sei, soziale Kontakte auch weiterhin zu reduzieren.

Zwischenrufern aus dem Landtag, die offenbar den Sinn der strikten Corona-Regeln bezweifelten, hielt Laschet entgegen: "Durch Zwischenrufe kann man keine wissenschaftlichen Erkenntnisse beseitigen."

Laschet verteidigte, dass die Kontakte nicht nur auf einen Haushalt beschränkt würden und es zum Teil doch Sonderregelungen bei den Kontakten für die Betreuung von Pflegebedürftigen gebe. "Das entspricht nicht der Lebenswirklichkeit von Menschen." Er verwies auf Alleinerziehende oder Umgangsrechte von Getrennten sowie die Sorge um pflegebedürftige Angehörige. Die Sondersitzung des NRW-Landtags war von der SPD-Opposition beantragt worden, nachdem die CDU/FDP-Landesregierung von den Bund-Länder-Beschlüssen teils abgewichen war.

Laschet sagte, natürlich dürfe überall in Deutschland die Opposition die Arbeit der Regierung kritisieren. "Meine Bitte ist einfach an Sie: Machen Sie das so, dass Sie dadurch die Menschen nicht verunsichern", sagte er unter anderem an die SPD gerichtet. Es sei nicht angebracht, zu sagen, das Kaffeekränzchen im Privaten sei erlaubt, nur weil die Polizei in NRW nicht in privaten Räumen kontrolliere. Die Regel ein Hausstand plus eins gelte auch in seinem Bundesland und das würde er auch so kommunizieren, sagte Laschet. Es sei nicht die Zeit, nach Schlupflöchern zu suchen, sondern sich vielleicht auch zurückhaltender zu verhalten als es die Verordnung vorsehe.

Der Ministerpräsident verteidigte auch, dass ältere Menschen, die sich nun impfen lassen können, per Brief und nicht per App informiert würden. Viele ältere Menschen würden keine Apps benutzen, ein Brief sei der adäquate Weg, sie zu erreichen. Die Impfzentren zu öffnen und den vorhandenen Impfstoff schnell zu verteilen, hält Laschet für den falschen Weg. Es gehe darum, zunächst die vulnerablen Gruppen in den Heimen zu schützen.

Der Ministerpräsident verteidigte das Handeln seiner Regierung auch, als es um Computerprobleme in Schulen ging. Netzprobleme und Ähnliches gebe es in allen 16 Bundesländern. Die meisten Schulen in seinem Land hätten es dennoch mit "großem Engagement" geschafft, Unterricht für 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler zu organisieren. Nordrhein-Westfalen werde nicht wie andere Bundesländer am 18. Januar mit dem Präsenzunterricht wieder starten, sondern frühestens am 31. Außerdem werde man nicht den Fehler aus vergangenem März wiederholen und Restaurants und Bars vor Schulen öffnen. "Wenn wir wieder anfangen, werden wir bei Schule und Bildung beginnen, denn das ist der Kern und die Gruppe, die am meisten für ihren persönlichen Lebensweg leidet unter dem, was wir in dieser Phase jetzt beschließen."

Bundesregierun plant neue Einreiseregeln

Die Bundesregierung will Einreisende aus Gebieten mit besonders vielen Corona-Infizierten künftig wohl schon vor der Ankunft in Deutschland zu einem Test verpflichten. Das geht aus einem Entwurf für eine Neuregelung hervor, über den das Bundeskabinett voraussichtlich an diesem Mittwoch abschließend befinden wird.

Die Verpflichtung, den Corona-Test bereits im Ausland durchführen zu lassen, soll dem Entwurf zufolge auch für Menschen gelten, die sich in einem Gebiet aufgehalten haben, in dem eine besonders ansteckende Mutation des Coronavirus kursiert.

In beiden Fällen müssten die Reisenden den Test-Nachweis bei Fluggesellschaften und anderen Beförderungsunternehmen vor Reisebeginn vorlegen. Wer keinen Test vorweisen kann, würde dann nicht einsteigen dürfen.