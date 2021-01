Corona-Test in Berlin: Bundesweit 19 600 Neuinfektionen in 24 Stunden.

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 19 600 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 1060 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Mittwochmorgen bekanntgab. Der Höchststand von 1188 neuen Todesfällen war am Freitag erreicht worden.

Grundsätzlich ist die Interpretation der Daten momentan noch etwas schwierig, weil um den Jahreswechsel herum Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden. Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Mittwochmorgen bei 155. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch enorm: Die höchsten Inzidenzen hatten Thüringen mit 324,2 und Sachsen mit 304,4. Den niedrigsten Wert hatte Bremen mit 83,7.

"Der über die Feiertage und den Jahreswechsel beobachtete Rückgang der 7-Tage-Inzidenzen setzt sich nicht weiter fort", hieß es im RKI-Lagebericht vom Dienstagabend. "Stattdessen sind in allen Altersgruppen, vor allem in den jüngeren Altersgruppen (zw. 15 und 39 Jahren) deutliche Anstiege zu beobachten."

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 1 953 426 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 42 637. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1 596 600 an.

Ethikrat schließt "bereichsbezogene Impfpflicht" nicht aus

Aus Sicht des Deutschen Ethikrates kann unter bestimmten Umständen über eine "bereichsbezogene Impfpflicht" nachgedacht werden. "Wir haben eine allgemeine Impfpflicht aus ethischen Gründen ausgeschlossen", sagte die Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen". Der Ethikrat habe aber auch erklärt, dass unter bestimmten Umständen über eine "bereichsbezogene Impfpflicht" nachzudenken sei. Dabei ginge es etwa um die Versorgung von Patienten, die man nicht anders schützen kann, "als dass die Menschen, die sie versorgen, geimpft sind." Die andere Bedingung für das Nachdenken über eine Impfpflicht sei, dass "wir noch sehr viel mehr Wissen bräuchten, dass die Impfung dafür sorgt, dass die geimpfte Person niemanden mehr anstecken kann".

CSU-Chef Markus Söder hatte in der Süddeutschen Zeitung eine Impfpflicht für Pflegekräfte zum Thema gemacht. Buyx sagte dazu: "Es wäre sehr sorgsam zu prüfen, ob eine Situation besteht, in der es keine andere Möglichkeit gibt, als über eine solche Impfpflicht nachzudenken." Und weiter: "Wir haben das nicht vollständig ausgeschlossen."

Laschet: "Wir sind in der Phase der Unsicherheit"

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) warnt davor, sich selbst bei vergleichsweise geringen Corona-Neuinfektionen in falscher Sicherheit zu wiegen. Sein Bundesland sei bislang relativ gut durch die Pandemie gekommen, sagte Laschet bei einer Corona-Sondersitzung des NRW-Landtags. Doch die aktuelle Lage könne Wissenschaftlern zufolge erst ab dem 17. Januar wieder "realistisch bewertet" werden.

Große Sorge bereite ihm die Virusmutation aus Großbritannien. Man dürfe sich daher nicht in falscher Sicherheit wiegen. Niedrige Infektionszahlen könnten sich wie zum Beispiel in Irland "von einem Tag auf den anderen ändern, wenn dieses mutierte Virus eine exponentielle Kraft entfaltet", sagte der Ministerpräsident.

Wichtig sei daher, "weiterhin vorsichtig zu sein". "Wir sind in der Phase der Unsicherheit und müssen exakt überlegen, was wir tun und was wir lassen." Daher habe man die Beschlüsse, die Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten zuletzt beschlossen hatten, "eins zu eins umgesetzt". Das wichtigste Gebot sei, soziale Kontakte auch weiterhin zu reduzieren.

Zwischenrufern aus dem Landtag, die offenbar den Sinn der strikten Corona-Regeln bezweifelten, hielt Laschet entgegen: "Durch Zwischenrufe kann man keine wissenschaftlichen Erkenntnisse beseitigen."

Laschet verteidigte, dass die Kontakte nicht nur auf einen Haushalt beschränkt würden und es zum Teil doch Sonderregelungen bei den Kontakten für die Betreuung von Pflegebedürftigen gebe. "Das entspricht nicht der Lebenswirklichkeit von Menschen." Er verwies auf Alleinerziehende oder Umgangsrechte von Getrennten sowie die Sorge um pflegebedürftige Angehörige. Die Sondersitzung des NRW-Landtags war von der SPD-Opposition beantragt worden, nachdem die CDU/FDP-Landesregierung von den Bund-Länder-Beschlüssen teils abgewichen war.

Laschet sagte, natürlich dürfe überall in Deutschland die Opposition die Arbeit der Regierung kritisieren. "Meine Bitte ist einfach an Sie: Machen Sie das so, dass Sie dadurch die Menschen nicht verunsichern", sagte er unter anderem an die SPD gerichtet. Es sei nicht angebracht, zu sagen, das Kaffeekränzchen im Privaten sei erlaubt, nur weil die Polizei in NRW nicht in privaten Räumen kontrolliere. Die Regel ein Hausstand plus eins gelte auch in seinem Bundesland und das würde er auch so kommunizieren, sagte Laschet. Es sei nicht die Zeit, nach Schlupflöchern zu suchen, sondern sich vielleicht auch zurückhaltender zu verhalten als es die Verordnung vorsehe.

Der Ministerpräsident verteidigte auch, dass ältere Menschen, die sich nun impfen lassen können, per Brief und nicht per App informiert würden. Viele ältere Menschen würden keine Apps benutzen, ein Brief sei der adäquate Weg, sie zu erreichen. Die Impfzentren zu öffnen und den vorhandenen Impfstoff schnell zu verteilen, hält Laschet für den falschen Weg. Es gehe darum, zunächst die vulnerablen Gruppen in den Heimen zu schützen.

Der Ministerpräsident verteidigte das Handeln seiner Regierung auch, als es um Computerprobleme in Schulen ging. Netzprobleme und Ähnliches gebe es in allen 16 Bundesländern. Die meisten Schulen in seinem Land hätten es dennoch mit "großem Engagement" geschafft, Unterricht für 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler zu organisieren. Nordrhein-Westfalen werde nicht wie andere Bundesländer am 18. Januar mit dem Präsenzunterricht wieder starten, sondern frühestens am 31. Außerdem werde man nicht den Fehler aus vergangenem März wiederholen und Restaurants und Bars vor Schulen öffnen. "Wenn wir wieder anfangen, werden wir bei Schule und Bildung beginnen, denn das ist der Kern und die Gruppe, die am meisten für ihren persönlichen Lebensweg leidet unter dem, was wir in dieser Phase jetzt beschließen."

Bundesregierun plant neue Einreiseregeln

Die Bundesregierung will Einreisende aus Gebieten mit besonders vielen Corona-Infizierten künftig wohl schon vor der Ankunft in Deutschland zu einem Test verpflichten. Das geht aus einem Entwurf für eine Neuregelung hervor, über den das Bundeskabinett voraussichtlich an diesem Mittwoch abschließend befinden wird.

Die Verpflichtung, den Corona-Test bereits im Ausland durchführen zu lassen, soll dem Entwurf zufolge auch für Menschen gelten, die sich in einem Gebiet aufgehalten haben, in dem eine besonders ansteckende Mutation des Coronavirus kursiert.

In beiden Fällen müssten die Reisenden den Test-Nachweis bei Fluggesellschaften und anderen Beförderungsunternehmen vor Reisebeginn vorlegen. Wer keinen Test vorweisen kann, würde dann nicht einsteigen dürfen.

Verteilung des Moderna-Impfstoffs hat begonnen

Nach der Ankunft des Corona-Impfstoffs des US-Herstellers Moderna in Deutschland hat am Dienstag die Verteilung begonnen. Von der Artland-Kaserne im niedersächsischen Quakenbrück aus wurde der Impfstoff in andere Bundesländer transportiert, wie ein Bundeswehrsprecher bestätigte.

Der Moderna-Impfstoff für Deutschland wird zunächst in die Bundeswehrapotheke Quakenbrück gebracht, wie die Vize-Chefin des Corona-Krisenstabs der niedersächsischen Landesregierung, Claudia Schröder, sagte. Von dort werde er an die Verteilzentren der Bundesländer und dann an die Impfzentren in den jeweiligen Ländern geliefert.

Dem Bundesgesundheitsministerium zufolge sollten am Dienstag die ersten 63 600 Dosen ausgeliefert werden. Der Moderna-Impfstoff muss bei etwa minus 20 Grad Celsius gelagert werden. Er ist 30 Tage bei Kühlschranktemperatur und zwölf Stunden bei Raumtemperatur stabil. Das Präparat von Moderna ist der zweite in der Europäischen Union zugelassene Corona-Impfstoff neben dem Mittel der Hersteller Biontech und Pfizer. Bei beiden handelt es sich um sogenannte mRNA-Impfstoffe.

Merkel warnt eindringlich vor Gefahren durch Virus-Mutation

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor der Gefahr einer Ausbreitung der Coronavirus-Mutationen in Deutschland gewarnt. "Deutschland steht vor acht bis zehn sehr harten Wochen", sagte Merkel nach Auskunft mehrerer Teilnehmer in der Arbeitsgruppe Sicherheit der Unions-Bundestagsfraktion. Die Entwicklung in Irland habe gezeigt, wie schnell sich das Virus ausbreiten könne. Dort habe es innerhalb kurzer Zeit eine Verzehnfachung der Infektionszahlen gegeben. Die neuen Varianten des Virus gelten als erheblich ansteckender.

Mehrere Quellen widersprachen einem Bericht der Bild-Zeitung, wonach Merkel in der Sitzung weitere acht bis zehn Wochen harte Corona-Maßnahmen angekündigt habe. Man sei sich in der Sitzung einig gewesen, dass dies sehr stark davon abhänge, wie schnell sich die neue Virus-Variante in Deutschland ausbreite.

RKI meldet knapp 13 000 Neuinfektionen und 891 weitere Todesfälle

Das Robert-Koch-Institut meldet 12 802 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind rund 900 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Allerdings sind die Zahlen derzeit nur bedingt vergleichbar, weil über Weihnachten und rund um den Jahreswechsel weniger getestet und übermittelt wurde. 891 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus, wie das RKI weiter mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt leicht auf 164,5 von zuletzt 167. Bund und Länder streben an, den Wert der binnen sieben Tagen gemeldeten Ansteckungen pro 100 000 Einwohner auf unter 50 zu drücken, um das Virus unter Kontrolle zu bringen und das Gesundheitssystem zu entlasten.

Insgesamt sind nun über 1,933 Millionen Ansteckungen bestätigt und 41 577 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus registriert. Als genesen gelten rund 1,570 Millionen Menschen.

Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt vor Überlastung des Gesundheitssystems

Angesichts von 25 000 Corona-Patienten in deutschen Kliniken hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft vor einer Überlastung des Systems gewarnt. "Mit circa 6000 intensivbehandlungsbedürftigen Patienten, deren Versorgung deutlich höhere Personalressourcen bündelt, ist ein hoher Belastungsgrad im System insgesamt erreicht, in vielen Kliniken vor Ort zum Teil bereits überschritten", sagt Hauptgeschäftsführer Georg Braun der Rheinischen Post.

Schon das Regelkrankheitsgeschehen, wie Infarkte, Unfälle und Operationen, binde in größerem Ausmaß intensivmedizinische Kapazitäten. Um die Leistungsfähigkeit der medizinischen Versorgung in Zeiten der Corona-Pandemie zu sichern, seien Lockdown-Maßnahmen und Begegnungsbegrenzungen auf jeden Fall notwendig.

Deutschlandweit gelten nun schärfere Regelungen

Angesichts der weiter hohen Corona-Infektionszahlen gelten von diesem Montag an in allen Bundesländern schärfere Regelungen. Als letzte Bundesländer setzen Bayern, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein die am vergangenen Dienstag in einer Bund-Länder-Schalte beschlossenen Regeln um.

Obwohl die Maßnahmen von der Bundesregierung und den Ländern beschlossen wurden, sind sie nicht in allen Ländern gleich. Eine Übersicht:

Kontaktbeschränkungen: Der eigene Haushalt darf sich nur noch mit einer weiteren Person treffen. Auch Kinder gelten meist nicht als Ausnahme. Abweichend von dieser Regel sollen in Brandenburg, Sachsen, Bremen und Baden-Württemberg Kinder von der maximalen Personenzahl ausgenommen werden, in Berlin Kinder von Alleinerziehenden und in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Rheinland-Pfalz kleinere Kinder. Bayern und Baden-Württemberg erlauben Betreuungsgemeinschaften mit einer anderen Familie. Schleswig-Holstein macht für die Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen eine Ausnahme, Niedersachsen bei Menschen mit Behinderung und Kindern von getrennt lebenden Eltern.

Schulen und Kitas: Schulen und Kitas bleiben geschlossen. Für die Kinderbetreuung wird den Eltern jedoch im genannten Zeitraum bezahlter Urlaub ermöglicht. In Schulen gelten eine Notfallbetreuung und Angebote zum Distanzlernen. Abweichungen gibt es in Rheinland-Pfalz und Hessen. Hier bleiben die Schulen offen, die Präsenzpflicht für die Klassen 1 bis 6 entfällt.

Auch Hamburger Schüler, die zu Hause nicht lernen können, dürfen weiter zur Schule gehen. Baden-Württemberg will abhängig vom Infektionsgeschehen Grundschulen und Kitas ab 18. Januar wieder öffnen, sowie Präsenzunterricht für Abschlussklassen erlauben. In Berlin soll ab Montag Unterricht in Kleingruppen für die Abschlussklassen 10, 12 und 13 möglich sein.

Bremen setzt die Schulpflicht aus und lässt die Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken. In Mecklenburg-Vorpommern sollen Kitas und Schulen bis zur 6. Klasse grundsätzlich geöffnet bleiben, sofern Eltern ihre Kinder nicht zu Hause betreuen können. Die Abschlussklassen sollen von Montag an wieder zur Schule gehen können.

Hotspots: In Landkreisen mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche sollen sich Menschen ohne triftigen Grund nicht mehr als 15 Kilometer vom Wohnort entfernen. Baden-Württemberg plant derzeit keine entsprechende Regel. In anderen Bundesländern wie etwa Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sollen Kommunen darüber entscheiden, in Rheinland-Pfalz in Absprache mit den Kommunen. Thüringen empfiehlt die 15-Kilometer-Grenze - strikt gilt sie nur im besonders betroffenen Landkreis Hildburghausen.

Sachsen hat den Lockdown als einziges Bundesland bereits jetzt bis zum 7. Februar verlängert.

Corona-Leugner protestieren vor Kretschmers Privatgrundstück

Eine Gruppe von etwa 30 Menschen hat am Sonntagmorgen vor dem Privatgrundstück des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) in Waltersdorf bei Großschönau im Landkreis Görlitz gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Nach Polizeiangaben sprach der CDU-Politiker mit den etwa 30 Menschen am Gartenzaun. Nach etwa 15 Minuten endete die Debatte und alle Personen verließen den Ort.

"Es war für mich keine bedrohliche Situation. Es ist mir wichtig, mit den Menschen zu reden, in der Hoffnung, sie zu überzeugen", sagte Kretschmer der Deutschen Presse-Agentur. Als jedoch eine Frau demonstrativ ein Halstuch in den Farben der Reichs(kriegs)flagge - in einem Twittervideo sagt Kretschmer dazu "Reichsbürgermaske" - über ihren Mund zog, sei für ihn eine Grenze erreicht gewesen. "Dann habe ich das Gespräch abgebrochen. Das ging zu weit", sagte der 45-Jährige. Betroffen habe ihn bei dem Gespräch gemacht, dass die protestierenden Menschen vor seinem Haus einen "derartigen Unwillen zeigen, Realitäten zur Kenntnis zu nehmen".

Viele der versammelten Menschen trugen laut Polizei keinen Mund-Nasen-Schutz und hielten nur teilweise die gebotenen Abstände ein. Die Beamten stellten die Identitäten der noch Anwesenden fest. Zudem wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz gestellt.

Ramelow: Die Hütte brennt

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat sich mit drastischen Worten gegen Forderungen nach Lockerungen in der Corona-Pandemie ausgesprochen. "Wir müssen einfach der Tatsache ins Auge sehen, dass das Virus jetzt erst anfängt, richtig Fahrt aufzunehmen", sagte der Linke-Politiker am Sonntagabend im ZDF-"heute journal". "Ich merke, dass bei mir in Thüringen gerade die Hütte brennt."

Dieser Sonntag sei für ihn ein schlimmer Tag. Denn in ganz Thüringen sei die 300er-Inzidenz überschritten worden, und alle Landkreise und kreisfreien Städte seien über 200 gegangen. "Es ist kein Platz mehr für Lockerungen und die Debatte von der Lockerung zur Lockerung", sagte Ramelow. Sein Appell an die Thüringer Wirtschaft sei, möglichst alles zu unterlassen, was im Moment nicht notwendig ist.

Söder: Lockdown muss verschärft werden

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht davon aus, dass die Beschränkungen des bis 31. Januar befristeten Corona-Lockdown stellenweise noch weiter gefasst werden müssen. "Wir müssen den Lockdown, den wir jetzt haben, verlängern und an einigen Stellen auch noch vertiefen", sagte Söder am Samstag beim digitalen Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen CDU. Mit Verlängerung bezog sich der Ministerpräsident nach Angaben eines Sprechers auf die in Bayern ab Montag geltenden neuen Corona-Regeln. (Anmerkung der Redaktion: Söders Formulierung war von der Nachrichtenagentur dpa und in einer früheren Version dieses Artikels sowohl im Text als auch in dessen Überschrift so interpretiert worden, dass Söder sich für eine Verlängerung des Lockdowns über den 31. Januar hinaus ausgesprochen habe. Am Abend erst meldete sich ein Söder-Sprecher bei der dpa, um dies zu korrigieren.)

Söder sagte, zu viele Menschen suchten noch Schlupflöcher bei den vereinbarten Corona-Beschränkungen oder diskutierten über Einzelmaßnahmen. Viele stellten sich auch als Opfer der Pandemie dar. Die wahren Opfer seien aber die fast 40 000 Toten in Zusammenhang mit dem Virus. "Es ist jedes Mal ein kleiner Stich ins Herz." Um jedes Leben werde gekämpft, versprach Söder. "Jeder Tag ist eine neue Bewährungsprobe."

Er habe Verständnis für den Ärger vieler Menschen über die Maßnahmen, vor allem aus der Wirtschaft, sagte Söder. Die versprochenen Wirtschaftshilfen müssten auch endlich kommen. "Es dauert schon sehr lange, und manches wirkt sehr bürokratisch." Erst ab kommender Woche sollten endgültig die Auszahlungen der Novemberhilfen kommen. "Aber wir sind im Januar."