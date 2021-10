Von Christina Berndt

Die Corona-Inzidenz liegt nun schon eine Weile bei entspannten 60 plus, gerade ist ein leichter Anstieg der deutschlandweiten Inzidenz auf 68,7 Infektionen binnen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner zu verzeichnen. Doch Inzidenz ist nicht gleich Inzidenz. Bezogen auf verschiedene Bevölkerungsgruppen sieht die Lage gerade sehr unterschiedlich aus. So registriert das Robert-Koch-Institut (RKI) "insbesondere bei den Zehn- bis 19-Jährigen" derzeit viele Corona-Ansteckungen. Zwar sei die Zahl der Fälle unter jungen Menschen bundesweit zuletzt wieder leicht gesunken, teilte das RKI mit Bezug auf seinen jüngsten Corona-Wochenbericht mit, doch in neun Kreisen liege die Inzidenz in dieser Altersgruppe derzeit bei mehr als 500.