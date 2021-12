Maskenpflicht und Abstandhalten in Hamburg - am morgigen Dienstag wollen Bund und Länder verschärfte Regeln für ganz Deutschland beschließen.

Um die zu erwartende Omikron-Welle zu bremsen, sollen in der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag vor allem mit Blick auf Silvester private Feiern eingeschränkt werden.

Von Nico Fried, Berlin

Geimpfte und Genesene erwarten noch in diesem Jahr weitere Kontaktbeschränkungen. Bund und Länder wollen in der Ministerpräsidentenkonferenz am morgigen Dienstag insbesondere mit Blick auf Silvester private Feiern einschränken. Das geht aus dem Entwurf einer ersten Beschlussvorlage vor, die am Montag in Berlin kursierte. "Um die neue Welle mit der Omikron-Variante zu bremsen, sind weitere Beschränkungen der Kontakte auch für Geimpfte und Genese nötig", heißt es in dem Entwurf, Stand Montagvormittag.

Vom 28. Dezember an sollen private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt sein. Diese Obergrenze soll für private Treffen in Räumlichkeiten genauso gelten wie im Außenbereich. Kinder bis zum Alter von 14 Jahren sind ausgenommen. Sobald eine ungeimpfte Person an einer Zusammenkunft teilnehme, heißt es weiter, sollen die Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Personen gelten: "Das Treffen ist also auf den eigenen Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes beschränkt."

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte in Rom, dass neben den geltenden Regelungen in Geschäften, am Arbeitsplatz und im öffentlichen Nahverkehr "weitere Bereiche in den Blick" genommen würden, insbesondere der private Bereich. "Das, finde ich, ist ein guter Weg." Man werde "ein konsensuales Vorgehen gewährleisten können", sagte Scholz. Das sei in diesen Zeiten wichtig.

Bund und Länder wollen außerdem in der morgigen Sitzung die Betreiber kritischer Infrastruktur auffordern, ihre jeweiligen betrieblichen Pandemiepläne "umgehend zu überprüfen, anzupassen und zu gewährleisten, dass diese kurzfristig aktiviert werden können". Bund und Länder wollen sich, so heißt es weiter, zu dieser Frage fortwährend austauschen und mit den Betreibern eng zusammenarbeiten, damit die kritische Infrastruktur für die Herausforderungen durch die Omikron-Variante gewappnet ist.

Der von Generalmajor Carsten Breuer geleitete Corona-Krisenstab im Kanzleramt soll dies über den neu etablierten Bund-Länder-Krisenstab sicherstellen. Zu diesem Krisenstab soll ab sofort auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) als ständiger Teilnehmer gehören. Unter Leitung des Corona-Krisenstabs soll ein Monitoring der Belastungssituation von kritischer Infrastruktur vorgenommen und darauf basierend Handlungsempfehlungen erarbeitet werden.