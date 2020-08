Zu Beginn des neuen Schuljahrs müssen in mehreren Bundesländern viele Lehrer unterrichten, die bisher im Home-Office bleiben durften, weil sie zur Corona-Risikogruppe zählten. Nach einer Umfrage des Magazins Der Spiegel rechnet etwa das Kultusministerium im Saarland damit, dass nur noch 1,4 Prozent der Lehrkräfte von der Präsenzpflicht befreit werden. Vor den ­Ferien seien es 13 Prozent gewesen, heißt es.

In Mecklenburg-Vorpommern sank die Zahl von 34 Prozent in der ersten Pandemiephase auf nun 1,5 Prozent. Niedersachsen rechnet damit, dass acht Prozent der Lehrkräfte befreit bleiben, in Baden-Württemberg geht man von sechs Prozent aus. In Schleswig-Holstein dürfen nach Angaben des Bildungsministeriums nur 100 der etwa 28 000 Lehrkräfte im Land zu Hause bleiben, das entspricht einer Quote von etwa 0,4 Prozent.

Die Bildungsministerin des Bundeslandes, Karin Prien (CDU), war jüngst in die Kritik geraten, weil viele Lehrkräfte trotz Attests vom behandelnden Arzt zurück in die Schule gehen müssen. Insgesamt waren dort 2000 Anträge auf Befreiung von der Präsenzpflicht eingegangen. In Schleswig-Holstein, ebenso wie im Saarland und in Mecklenburg-Vorpommern, reicht ein ärztliches Attest nicht aus, damit Lehrer dem Unterricht fernbleiben können.

Ein Arbeitsmediziner nimmt eine Gesamtschau vor, um zu entscheiden, ob einem Lehrer der Dienst im Klassenraum zugemutet werden kann. Dabei wird auch das Infektionsgeschehen berücksichtigt - und das sei derzeit in Schleswig-Holstein "immer noch extrem niedrig", sagte Prien dem Spiegel. Ähnlich argumentierte eine Sprecherin des Kultusministeriums in Saarbrücken gegenüber dem Magazin: "Aufgrund der aktuellen Infektionslage sind als vulnerabel anerkannte Lehrkräfte zum Dienst im Präsenzunterricht verpflichtet."

Erste Berliner Schule schließt wegen möglichen Corona-Falls

Nur wenige Tage nach den Sommerferien hat in Berlin die erste Schule wegen eines möglichen Corona-Falls in der Lehrerschaft wieder geschlossen. Zunächst für Donnerstag sei der Unterricht an einem Gymnasium im Bezirk Treptow-Köpenick abgesagt worden, sagte eine Bezirkssprecherin.

Alle Lehrerinnen und Lehrer des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums sowie eine Schulklasse sollen nun noch an diesem Donnerstag auf das neue Coronavirus getestet werden. Das teilte der zuständige Bezirksstadtrat Bernd Geschanowski mit. Wann das Gymnasium wieder öffnen kann, ließe sich noch nicht einschätzen. Das Gesundheitsamt des Bezirks werde über das weitere Vorgehen entscheiden, wenn die Testergebnisse vorliegen.

Dem RBB zufolge wurde jemand aus dem Lehrerkollegium positiv auf das Virus getestet. "Obwohl die betreffende Lehrkraft nur mit wenigen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften Kontakt hatte und sich an die geltenden Hygienevorschriften gehalten hat, also eine Übertragung relativ unwahrscheinlich ist, hat für uns der Gesundheitsschutz aller Personen im Haus höchste Priorität", zitiert der Sender aus einer Stellungnahme des Gymnasiums. Auch an weiteren Schulen soll es Fälle geben.

Lauterbach fordert Maskenpflicht in der Berliner Hasenheide

Der SPD-Gesundheitsexperte und Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach fordert eine Maskenpflicht im Berliner Volkspark Hasenheide und auf dem Brüsseler Platz in Köln. "An den besonders gefährdeten Plätzen, wo es immer wieder zu Zusammenkünften junger Menschen mit viel Alkohol kommt, braucht es eine Maskenpflicht", sagt Lauterbach im Spiegel. "Ich denke da etwa an die Hasenheide in Berlin oder den Brüsseler Platz in Köln. Dort ist die Gefahr der Infektion besonders hoch." Entscheidend sei zudem, dass die Maskenpflicht an diesen Orten auch konsequent kontrolliert werde. Zuletzt gab es immer wieder illegale Partys im Volkspark Hasenheide, etwa vergangenes Wochenende, als die Polizei eine Zusammenkunft mit 200 Teilnehmern am frühen Morgen auflöste. Auch am Brüsseler Platz in Köln gab es Menschenansammlungen, bei denen die Corona-Regeln missachtet wurden.

RKI registriert 1445 neue Fälle - noch mal mehr als am Vortag

In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden abermals angestiegen - laut Robert-Koch-Institut (RKI) meldeten die Gesundheitsämter insgesamt 1445 neue Corona-Fälle. Die Gesamtzahl liegt nun bei 219 964. Die Zahl der Toten stieg um vier auf 9211.

Bereits am Mittwoch hatte das RKI mit 1226 Neuinfektionen innerhalb eines Tages den höchsten Wert seit Mai übermittelt. Der Anteil an Kreisen, die keine Neuinfektionen übermittelten, sei in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen. "Dieser Trend ist beunruhigend", so das RKI. "Eine weitere Verschärfung der Situation muss unbedingt vermieden werden." Besonders betroffen seien derzeit Nordrhein-Westfalen und Hamburg, wo ein deutlicher Anstieg auffalle.

Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6000 gelegen. Die Zahl war nach den immer noch über 1000 liegenden Werten im Mai in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigt sie wieder. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nannte die Entwicklung zuletzt besorgniserregend. Mit den derzeitigen Ansteckungszahlen könne das Gesundheitswesen zwar noch gut umgehen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Der Anstieg könne aber eine Dynamik entfalten. Es gelte, jetzt zumindest eine Stabilisierung in dieser Größenordnung zu erreichen.

RKI zieht Prognose zu Impfstoff zurück

Das Robert-Koch-Institut (RKI) zieht eine Prognose zurück, wonach der Einsatz eines Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus bereits im Herbst möglich sein könnte. Eine RKI-Sprecherin bezeichnet eine zuvor auf der Homepage des Instituts veröffentlichte entsprechende Einschätzung als nicht mehr aktuell. In dem Dokument war mit Datum 12. August zu lesen gewesen, vorläufige Prognosen ließen "die Verfügbarkeit eines Impfstoffs (ggf. mehrerer) bis Herbst 2020 möglich erscheinen". Wenige Stunden später erklärte das RKI, bei dem Papier handele es sich um eine ältere Version, diese sei in der Zwischenzeit mehrfach überarbeitet und versehentlich online gestellt worden. Man gehe nicht von der Verfügbarkeit eines Impfstoffs bereits im Herbst aus.

Auch die Süddeutsche Zeitung hatte an dieser Stelle über das Strategiepapier berichtet. Nachdem das RKI den Fehler erkannt und die Veröffentlichung zurückgezogen hatte, haben wir die Nachricht entfernt.

Studie: Corona-Krise stärkt Zusammenhalt in Deutschland

Der gesellschaftliche Zusammenhalt hat sich einer Studie zufolge in der Corona-Krise als robust erwiesen und ist nach Ausbruch der Pandemie sogar noch gewachsen. Zugleich seien in der Ausnahmesituation aber auch soziale Unterschiede sichtbarer geworden. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Befragung der Bertelsmann-Stiftung.

Für den "Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt 2020" waren zunächst von Anfang Februar bis Ende März 3010 Personen ab 16 Jahren repräsentativ befragt worden. Und 1000 von ihnen dann erneut Ende Mai bis Mitte Juni - also nach Ende der strengen Kontaktbeschränkungen. Demnach bewerteten die Menschen in Deutschland den sozialen Zusammenhalt nach dem ersten Höhepunkt der Corona-Pandemie im Frühsommer positiver als noch Anfang des Jahres. Und im Vergleich zur Untersuchung zuvor von 2017 erweise sich der Zusammenhalt als stabil.

Im Einzelnen sahen im Februar, also vor Beginn des Lockdowns in Deutschland, 46 Prozent der Befragten den Zusammenhalt als gefährdet an. Im März, als in ganz Deutschland Schulen und Kitas schlossen und das öffentliche Leben massiv eingeschränkt wurde, waren es laut Stiftung noch 40 Prozent - im Mai und Juni dann nur noch 36 Prozent. Im Februar fanden 41 Prozent, die Bürger kümmerten sich nicht um ihre Mitmenschen, im Mai und Juni waren nur noch 21 Prozent dieser Auffassung. Zudem sei das Vertrauen in die Bundesregierung gewachsen - von anfangs 19 Prozent auf schließlich 45 Prozent, hieß es.

Viele Bürger seien offenbar erleichtert, dass die Pandemie in ihren Augen bisher glimpflich verlaufen sei, erklärte Studien-Autor Kai Unzicker. "Zugleich haben sie mehrheitlich große Solidarität und Rücksichtnahme erfahren." Es sei ein Aufschwung bei der allgemeinen Stimmungslage zu verzeichnen.

Es zeichne sich aber auch Schatten ab: "Corona lässt bestehende Verwerfungen deutlicher zum Vorschein kommen", bilanzierte die Erhebung. Es gebe soziale Gruppen, die den Zusammenhalt deutlich schwächer erlebten - darunter Bürger mit geringerer Bildung, weniger stabilen finanziellen Verhältnissen, auch Alleinlebende, Alleinerziehende und Menschen mit Migrationshintergrund. In dieser Gruppe bestehe auch eine vergleichsweise größere Zukunftsangst. "Wer vorher schon benachteiligt war, für den stellt sich die Lage in der Krise noch schwieriger dar", meinte Unzicker.

Reisewarnung für Madrid und spanisches Baskenland

Das Auswärtige Amt warnt wegen der Corona-Pandemie nun auch vor Reisen in Spaniens Hauptstadt Madrid und ins spanische Baskenland. Das Ministerium begründete dies am Dienstagabend in Berlin mit "erneut hohen Infektionszahlen". Bereits seit Ende Juli gilt eine Warnung vor Reisen in drei andere spanische Regionen, darunter Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona und die Strände der Costa Brava. Die beliebte Urlauberinsel Mallorca und auch die Kanaren sind weiterhin nicht betroffen.

Eine Reisewarnung ist kein Verbot, soll aber eine erhebliche abschreckende Wirkung haben. Allerdings hat sie auch eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Reisenden, Buchungen mitunter kostenlos zu stornieren. Nach Ausbruch der Corona-Pandemie hatte das Auswärtige Amt am 17. März erstmals eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ausgesprochen. Für mehr als 30 europäische Länder wurde sie Mitte Juni zunächst wieder aufgehoben.

Inzwischen ist sie jedoch für fünf EU-Partner ganz oder teilweise wieder reaktiviert. Das geschieht in der Regel, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen die Marke von 50 Fällen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen übersteigt. Betroffen sind neben den Gebieten in Spanien auch Luxemburg, die belgische Provinz Antwerpen sowie Regionen in Bulgarien und Rumänien.

Zur Neueinstufung von Madrid und dem spanischen Baskenland heißt es nun auf der Webseite des Auswärtigen Amts, Spanien sei von Covid-19 stark betroffen. Derzeit gebe es "neue regionale Infektionsherde in Aragón, Katalonien, Navarra, dem Baskenland sowie in der Hauptstadtregion Madrid". Im Süden des Landes und auf den Inseln lägen die Infektionszahlen weiterhin auf niedrigem beziehungsweise mittlerem Niveau.

Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland zurückkehrt, muss sich seit Samstag auf Corona testen lassen. Derzeit besteht für mehr als 160 Länder eine Reisewarnung, aber nur etwa 130 davon sind als Risikogebiet eingestuft.