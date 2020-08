Der Ärzteverband Marburger Bund fordert bundesweit einheitliche Regeln für Feste und Partys, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. "Um Ansteckungsrisiken auch im Herbst und Winter zu verringern, sollten sich die Länder bald auf einheitliche Regeln für private und öffentliche Feiern aller Art verständigen", sagte die Vorsitzende Susanne Johna den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wichtig seien etwa Obergrenzen für Gäste und Konzepte fürs Lüften. Das Hotel- und Gaststättengewerbe rief zu Disziplin auf, um einen erneuten Lockdown zu verhindern.

CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn hatte zuvor darauf hingewiesen, dass Feierlichkeiten neben den Ansteckungen durch Reiserückkehrer zu den größten Gefahrenquellen in Deutschland zählten. Deshalb müsse man mit den Ländern noch einmal über die Grenzen und Regeln für Veranstaltungen reden. In den Bundesländern gelten ganz unterschiedliche Regelungen. Zum Teil sind inzwischen wieder Innenveranstaltungen mit mehreren hundert Teilnehmern erlaubt.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Das sieht auch der Marburger Bund kritisch. "Je größer die Zahl der Feiernden gerade in geschlossenen Räumen ist, desto wahrscheinlicher ist ein Mensch dabei, der die anderen ansteckt", warnte Johna. Wenn die Infektionszahlen wieder stark stiegen, seien 150 Gäste bei einer Familienfeier oder einer Party in Innenräumen zu viel. Viele seien sorglos, weil sie auf die hohe Quote der Genesenen schauten. Doch darunter seien auch Menschen erfasst, die an schweren Langzeitschäden litten. "Es gibt Schätzungen, dass der Anteil der an Covid-19 erkrankten Patienten mit Folgeschäden im oberen einstelligen Bereich liegt", sagte die Medizinerin.

Weitere Lockerungen rücken in die Ferne

Angesichts der aktuellen Infektionszahlen werden weitere Lockerungen von Corona-Auflagen in Deutschland vorerst unwahrscheinlicher. Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte die Zahlen am Montag in einer Präsidiumssitzung ihrer Partei besorgniserregend, aber noch beherrschbar. Es könne deswegen derzeit keine weiteren Lockerungen geben. Dies gelte auch für Fußballspiele, sagte sie nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Parteikreisen.

Derzeit sollen Gespräche laufen über ein Treffen der Ministerpräsidenten der Bundesländer mit der Kanzlerin in der kommenden Woche. Nach Informationen aus Parteikreisen soll dabei über die Corona-Lage und die uneinheitlichen Regeln in den Ländern beraten werden soll. Ein solches Treffen hatte es zuletzt vor der Sommerpause im Juni gegeben.

Aus Niedersachsen ist bekannt geworden, dass dort bereits weitere Lockerungen um mindestens zwei Wochen verschoben werden sollen. "Wir sind vorsichtig und wir bleiben vorsichtig", sagte Ministerpräsident Stephan Weil. Zuvor hatte der SPD-Politiker dem Sender Antenne Niedersachsen gesagt, die nächste Stufe der Lockerungen habe ursprünglich zum 1. September in Kraft treten sollen.

Merkel grundsätzlich offen für Verlängerung von Kurzarbeit

Bundeskanzlerin Angela Merkel steht einem Regierungssprecher zufolge einer Verlängerung des Kurzarbeitergeldes "grundsätzlich positiv" gegenüber. Die Maßnahme habe Deutschland vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gebracht, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Sie habe Millionen Jobs in den Unternehmen erhalten.

Über eine mögliche Verlängerung um ein Jahr werde in der Regierung derzeit beraten, ergänzte Seibert. Eine konkrete Ausgestaltung werde Thema beim nächsten Treffen der Koalitionsspitzen. Der sogenannte Koalitionsausschuss ist für den 25. August angesetzt.

Bundesfinanzminister und Vize-Kanzler Olaf Scholz hatte sich am Wochenende dafür ausgesprochen, die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate zu verlängern. "Die Corona-Krise wird ja in den nächsten Wochen nicht plötzlich verschwinden. Unternehmen und Beschäftigte brauchen von der Regierung das klare Signal: Wir gehen mit euch den gesamten Weg durch die Krise, damit niemand auf der Strecke ohne Not entlassen wird." Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte, das würde mehrere Milliarden Euro kosten. Eine genaue Zahl nannte er nicht.

Charité-Forscher für volle Konzertsäle mit Maskenpflicht

Forscher der Berliner Charité haben sich für wieder voll besetzte Säle bei Klassikkonzerten und Opervorstellungen bei gleichzeitiger Maskenpflicht ausgesprochen. Unter der Maßgabe, dass ein Mund-Nasen-Schutz von allen Besuchern korrekt getragen wird, "ist eine Vollbesetzung der Sitzplätze möglich", heißt es in einer am Montag in Berlin veröffentlichten "Stellungnahme zum Publikumsbetrieb von Konzert- und Opernhäusern während der Covid-19 Pandemie" der Charité Institute für Sozialmedizin und Epidemiologie sowie für Hygiene und Umweltmedizin. Zuerst hatte das Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) darüber berichtet.

"Das Publikum von Klassikveranstaltungen ist diszipliniert und hat ein aufgeklärtes Verständnis für gesundheitliche Zusammenhänge", sagte der Direktor des Instituts für Sozialmedizin und Epidemiologie der Charité, Stefan Willich, dem RBB-Inforadio. Zudem werde während der klassischen Konzerte nicht gesprochen. Deshalb habe das Institut ein spezifisches Konzept für Klassikveranstaltungen in Coronazeiten entwickelt.

"Der Wunsch des Publikums nach dem direkten Konzerterlebnis ist groß. Mit einer strengen Maskenpflicht sowie den weiteren Schutzmaßnahmen ist ein sicherer Konzert- und Opernbetrieb auch in voll besetzten Sälen möglich", zitierte der Sender den Forscher weiter.

Der Vorstand der Charité erklärte dagegen auf Twitter, das Papier zur Wiederaufnahme des Oper- und Konzertbetriebs unter Corona-Bedingungen sei nicht abgestimmt und gebe nicht die Position des Vorstands wieder. Der Entwurf berücksichtige nicht die aktuelle Dynamik des Infektionsgeschehens und die damit verbundenen Risiken. Das Papier sei daher "nicht als Handlungsvorschlag, sondern als Grundlage einer weiteren kritischen Diskussion im Rahmen der Berliner Teststrategie zu betrachten".

Spahn will flächendeckenden Schulunterricht und Betreuung von Kindern

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht der Rückkehr zu einem flächendeckenden Schulunterricht und der Betreuung von Kindern in der Corona-Politik klare Priorität zu. Der CDU-Politiker forderte am Montag angesichts von Debatten über steigende Infektionszahlen und Großveranstaltungen, dass es eine klare Abstufung geben müsse, welche Lebensbereiche am wichtigsten seien. Dazu gehöre eindeutig die Rückkehr zu einem Bildungs- und Betreuungsangebot.

Ähnlich äußerte sich Parteikreisen zufolge CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Präsidiumssitzung. Auch die Bundesvereinigung der Arbeitgeber (BDA) forderte, dass Schulen und Kindergärten Vorrang bei Lockerungen haben müssten. Zuständig für Maßnahmen beim Infektionsschutzgesetz sind die Bundesländer.

Spahn warnte zudem vor Feiern als Gefahrenquelle. Es gebe mehr Ansteckungen durch Reiserückkehrer, es gebe im ganzen Land aber auch lokale Ausbrüche, die meist mit Feiern zusammenhingen, sagte Spahn am Sonntagabend im ZDF-"heute journal". "Das ist das, was wir im Blick haben müssen über das Reisen hinaus, betonte der CDU-Politiker.

Auf die Frage nach neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sagte Spahn, aus seiner Sicht mache es keinen Sinn, wieder den Einzelhandel zu schließen oder Friseure. Mit Alltagsmasken und Abstand könne man dort weitermachen. "Feierlichkeiten, Veranstaltungen - dort überträgt es sich sehr, sehr schnell. Deswegen finde ich, müssen wir mit den Ländern nochmal schauen: Was sind die Grenzen, was sind die Regeln für die Größen von Veranstaltungen."

"Entweder wir schaffen es, auch aus der Sommerzeit herauskommend die Zahlen unter Kontrolle zu behalten. Oder wir werden eben zuerst den Blick auf die Art von Veranstaltungen richten müssen, bei denen eben besonderes Infektionsgeschehen auftritt. Das sind die eben die geselligen Veranstaltungen, wo Menschen, meistens auch mit Alkohol verbunden, dann entsprechend zusammenkommen", sagte Spahn.

Tui kritisiert pauschale Reisewarnung für Mallorca

Deutschlands größter Touristikkonzern Tui lehnt eine pauschale Reisewarnung für die Balearen-Insel Mallorca ab. "Wir bedauern, dass Deutschland nun eine Reisewarnung für ganz Mallorca ausgesprochen hat. Besser wäre eine regionale Reisewarnung für Palma, Magaluf oder andere Orte mit erhöhten Fällen gewesen", sagt Thomas Ellerbeck, der für Politik und Kommunikation zuständige Manager des Konzerns, der Zeitung Rheinische Post.

Die meisten Urlauber wären sehr verantwortungsvoll und würden sich an die Regeln halten. Die pauschale Warnung sei auch deshalb fragwürdig, weil große Teile der Insel von der Pandemie nur minimal betroffen seien. Es habe in keinem Hotel der Tui auf Mallorca eine Infektion gegeben.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte die Reisewarnung für Spanien mit Ausnahme der Kanaren zuvor gerechtfertigt. Er wisse, "wie sehr die Deutschen Spanien als Urlaubsland lieben" - und "was diese Entscheidung für viele Urlauber, für Reisebüros oder auch für Spanien bedeutet". Doch der Anstieg der Infektionszahlen sei "stark, zu stark", sagte der CDU-Politiker der Bild am Sonntag.

Wer trotz dieser Warnung in die Risikogebiete fahre, solle sich und andere auch im Urlaub schützen: "Partyurlaub ist in dieser Pandemie unverantwortlich." Er verwies auf die geltenden Regelungen: Wer nun aus dem Spanienurlaub komme, müsse in Quarantäne, solange kein negatives Testergebnis vorliege.

Zustimmung zur Einstufung von Spanien samt der Balearen kam etwa von SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach: "Mallorca ist inzwischen klar ein Risikogebiet", so der Politiker in der Rheinischen Post, man müsse "leider mit vielen infizierten Rückkehrern rechnen." Die Pflichttests nach der Rückkehr seien daher "unbedingt notwendig".

Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands (DRV) werden alle Veranstalter geplante Reisen zu den von der Reisewarnung betroffenen Zielen absagen. Bereits am Freitagabend hatte zum Beispiel Tui angekündigt, ab Samstag sämtliche Pauschalreisen nach Spanien mit Ausnahme der Kanaren zu streichen.