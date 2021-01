Bei den heutigen Verhandlungen der Länderchefs mit dem Kanzleramt wird auch über die Möglichkeit diskutiert, den erlaubten Bewegungsradius um den Wohnort in Kreisen mit hohen Inzidenzwerten einzuschränken - und damit auch die weitere Ausbreitung des Virus. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ist ein großer Streitpunkt aber, ab welchem Inzidenzwert solche Einschränkungen gelten sollen.

Zuvor hatte unter anderem das Magazin Business Insider unter Verweis auf eine Beschlussvorlage des Kanzleramtes berichtet, dass Kanzlerin Merkel diesen Vorschlag unterbreitet habe. Frankreich könnte als Vorbild für die Maßnahme dienen, dort gab es bereits solche Einschränkungen. Auch der Spiegel berichtete über den Vorschlag. Merkel schwebe ein Radius von 15 Kilometern um den eigenen Wohnort vor. In Sachsen gibt es bereits ähnliche Vorschriften, auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sprach sich kürzlich für eine entsprechende Regelung aus.

RKI meldet 944 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) 11 897 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 944 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Dienstagmorgen bekannt gab. Eine Interpretation der Daten bleibt weiter schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden. Der Höchststand von 1129 neuen Todesfällen war am Mittwoch (30. Dezember) erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Dienstagmorgen bei 134,7. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch enorm: Die höchsten Inzidenzen hatten am Dienstag Sachsen mit 298,7 und Thüringen mit 241,8. Den niedrigsten Wert hatte Schleswig-Holstein mit 77,1.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 1 787 410 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 05.01., 00.00 Uhr). Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 35 518. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1 424 700 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Bericht vom Montag bei 0,85 (Sonntag: 0,91). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 85 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Das RKI betonte, dass der R-Wert wegen der Verzögerungen gegebenenfalls unterschätzt werde.

Große Mehrheit für eine Verlängerung des Lockdowns

Eine große Mehrheit der Deutschen ist für eine Verlängerung des Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich fast zwei Drittel der Befragten dafür aus, die Einschränkungen mindestens in der bisherigen Härte über den 10. Januar hinaus fortzuführen. 41 Prozent sind für eine unveränderte Beibehaltung, weitere 24 Prozent sogar für eine Verschärfung. Dagegen befürworten nur 17 Prozent eine Lockerung des Lockdowns und nur etwa jeder Neunte (circa elf Prozent) ist für eine komplette Aufhebung aller Einschränkungen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt an diesem Dienstag in Berlin mit den Ministerpräsidenten der Länder zusammen, um über eine Verlängerung des Mitte Dezember beschlossenen harten Lockdowns mit Schließung der meisten Geschäfte, der Hotels und Gaststätten sowie der Schulen und Kitas zu beraten. Nach Beginn der zweiten Corona-Welle hatten Bund und Länder zunächst mit deutlich schwächeren Maßnahmen versucht, die Infektionszahlen zu drücken. Das Gegenteil war aber der Fall, die Lage verschlechterte sich weiter, was schließlich zum harten Lockdown führte.

Da die Infektionszahlen weiterhin hoch sind, ist die Mehrheit der Ministerpräsidenten für eine Verlängerung der bestehenden Maßnahmen bis Ende Januar. Dafür tritt auch die Bundesregierung ein. Unklar ist noch, wie genau man mit den Schulen und Kitas verfahren will.

Als einzige im Bundestag vertretene Partei hat sich die AfD strikt gegen eine Verlängerung der geltenden Einschränkungen ausgesprochen. Die Wähler der Partei sind allerdings gespalten. Zwar sind 33 Prozent für eine komplette Rückkehr zur Normalität und 23 Prozent für eine Lockerung der Maßnahmen. 42 Prozent meinen allerdings, der Lockdown sollte unverändert beibehalten oder sogar verschärft werden.

Unter den Grünen-Wählern sind die Befürworter des harten Lockdowns am stärksten vertreten. 85 Prozent sind für eine Beibehaltung oder Erweiterung. Unter den Anhängern der SPD, der Linken und der FDP sind es jeweils 75 Prozent, bei den Unions-Wählern 73 Prozent.

Laschet rechnet fest mit Lockdown-Verlängerung

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet rechnet fest mit einer mehr als dreiwöchigen Verlängerung der bisherigen Corona-Beschränkungen: "Der Lockdown wird weitergehen bis Ende Januar", sagte er bei einem Video-Chat mit der Ruhr-CDU am Montagabend. Laschet fügte hinzu, es gebe für die Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag mit der Kanzlerin "noch keinen Text," noch keine Beschlussvorlage. Die Corona-Lage sei "weiter ernst", auch aufgrund des mutierten Virus aus Großbritannien. Zuvor hatte bereits die Nachrichtenagentur Reuters gemeldet, dass sich die meisten Bundesländer bei einer Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar einig seien.

Deutschlands Schulen sollen zur Eindämmung der Pandemie voraussichtlich länger als bislang geplant geschlossen bleiben. Das beschlossen die Kultusminister der Länder in einer Schaltkonferenz, wie die Kultusministerkonferenz in Berlin mitteilte. Aufgrund des Infektionsgeschehens müssten unter Umständen die im Dezember beschlossenen Maßnahmen in Deutschland oder in einzelnen Ländern fortgeführt werden.

Laschet sagte dazu, es sei noch umstritten, wie weit und wie lange die Schließungen von Schulen und Kitas gehen sollten. Sachsen, Thüringen und Bayern wollten "die Schulen zuhalten", während vor allem SPD-regierte Länder für mehr Öffnungen seien. NRW suche "keinen Sonderweg", sondern einen Kurs in Übereinstimmung mit möglichst vielen anderen Bundesländern.

Sollte es die Situation in einzelnen Ländern erlauben, sei die Wiederaufnahme des Schulbetriebs in Stufen möglich, beschlossen die Kultusminister. Zuerst sollten dann die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 an die Schulen zurückkehren. Durch eine Halbierung der Klassen solle dann für die höheren Klassen Wechselunterricht ermöglicht werden. Abschlussklassen sollen ausgenommen sein, so dass sie sich angemessen auf Prüfungen vorbereiten können. Ursprünglich war ein Lockdown für die Schulen bis Ende dieser Woche vorgesehen.

Spahn kündigt Impfangebot für alle bis Sommer an

Gesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt, dass man "bis Sommer" allen Bürgern ein Impfangebot machen könne. In einer Fraktionssitzung von CDU und CSU stellte er Medienberichten zufolge allen Interessierten Impfungen "wohl im zweiten Quartal 2021" in Aussicht. Bislang wurde mit späteren Zeitpunkten gerechnet. Spahn sagte nach Informationen des Spiegels, es werde noch in dieser Woche mit der Zulassung des Impfstoffs von Moderna gerechnet. Von dem Vakzin seien 50 Millionen Impfdosen für Deutschland eingeplant. Zusammen mit dem Biontech-Produkt reiche das für alle Interessierten.

Nach Kritik wegen eines zögerlichen Starts will die Bundesregierung offenbar mehr und schnellere Impfungen möglich machen. So sollen aus einer Flasche des Biontech-Stoffs bis zu einem Fünftel mehr Dosen gewonnen werden, heißt es in einem Papier des Gesundheitsministeriums, das der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorlag. Die Welt berichtet, Spahn habe in der Fraktionssitzung angekündigt, dass die Europäische Arzneimittelbehörde erlauben werde, aus einer Ampulle des Biontech-Impfstoffs sechs statt bislang nur fünf Dosen zu nutzen.

Zudem sollen Reuters zufolge die nötigen Zweit-Impfungen später kommen. Damit könnte man in der Anfangsphase mehr Menschen erstmals immunisieren. Die Impfstoffhersteller Biontech und Pfizer bremsen allerdings in der Debatte, ob auf eine zweite Corona-Impfung zunächst verzichtet werden kann, um mehr Menschen zu impfen. Es gebe keine Daten, dass die Impfwirkung nach 21 Tagen anhalte, heißt es in einer Erklärung beider Firmen. Der Impfstoff soll ein zweites Mal verabreicht werden, um einen vollen Schutz zu erreichen.

NRW: Impfungen für Beschäftigte in Krankenhäusern ab 18. Januar

In Nordrhein-Westfalen werden ab dem 18. Januar Corona-Schutzimpfungen für alle Beschäftigten in Krankenhäusern angeboten, die nah an Covid-Patienten arbeiten. Das kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in Düsseldorf an.

Laumann sagte weiter, dass ab Februar die Impfzentren in Betrieb genommen würden, um unter anderem den über 80-Jährigen im Land eine Impfung anzubieten. Die Betroffenen bekämen in den kommenden Tagen einen entsprechenden Brief. In dieser zweiten Welle werde auch Mitarbeitern in ambulanten Pflegediensten ein entsprechendes Angebot gemacht. Laumann rechnet damit, dass die Impfungen der über 80-Jährigen den Februar und März in Anspruch nehmen.

Klimaziel für 2020 wegen Pandemie erreicht

40 Prozent weniger Emissionen als 1990 hatte sich Deutschland als Klimaschutzziel für das vergangene Jahr vorgenommen - die Aussichten, dieses zu erreichen, waren allerdings mau. Die Pandemie hat nun offenbar dafür gesorgt, dass der Treibhausgasausstoß sogar noch stärker zurückgegangen ist: um 42,3 Prozent. Ohne das Coronavirus hätte Deutschland der Analyse zufolge seinen CO₂-Ausstoß im Vergleich zu 1990 um 37,8 Prozent gemindert. Das hat eine Analyse der Denkfabrik Agora Energiewende ergeben.

Den Berechnungen zufolge gingen die Emissionen um mehr als 80 Millionen Tonnen CO₂ zurück auf rund 722 Millionen Tonnen. Zwei Drittel dieser Minderung seien aber eine Folge der Corona-Pandemie, ohne sie hätte der Rückgang nur bei etwa 25 Millionen Tonnen gelegen, und das 2020-Ziel wäre verfehlt worden.

Insbesondere der Energieverbrauch ist aufgrund der Pandemie im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Dazu kamen den Experten zufolge relativ hohe CO₂-Preise in der EU, die vor allem die klimaschädliche Stromproduktion aus Kohle verteuern, sowie niedrige Gaspreise und ein milder Winter, in dem nicht so viel geheizt wurde. 2020 wurde der Agora-Analyse zufolge erstmals in Deutschland mehr Strom aus Windkraft produziert als aus Kohle.

"Echte Klimaschutzeffekte hat es 2020 nur im Stromsektor gegeben, denn hier geht die CO₂-Minderung auf den Ersatz von Kohle durch Gas und erneuerbare Energien zurück", erklärte der Direktor von Agora Energiewende, Patrick Graichen. "Verkehr und Industrie werden wieder mehr Treibhausgase ausstoßen, sobald die Wirtschaft wieder anzieht." Für 2021 rechne er insgesamt wieder mit mehr Emissionen. "Nur durch schnelles klimapolitisches Handeln kann man dem entgegensteuern."

Erneuerbare Energien lieferten der Analyse zufolge 46,2 Prozent des Stroms in Deutschland, 3,8 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Ohne Corona und die dadurch um 3,6 Prozent gesunkene Stromnachfrage hätte der Anteil erneuerbarer Energien im Jahr 2020 nur bei 44,6 Prozent gelegen, hieß es. Insgesamt viel Wind und eine gestiegene Windkraft-Produktion auf See, also durch Windparks im Meer, seien für zwei Drittel des Ökostrom-Anstiegs verantwortlich, ein Drittel gehe auf das Konto von Solaranlagen.

Der Ausbau vor allem von Windrädern an Land, aber auch von Solaranlagen reiche noch bei Weitem nicht aus, um die Klimaschutzziele für 2030 zu erreichen, mahnte Graichen. Bisher liegt dieses Ziel bei 55 Prozent weniger CO₂-Ausstoß als 1990. Allerdings haben die EU-Staaten im Dezember beschlossen, auch das EU-weite Ziel von 40 auf 55 Prozent Minderung zu verschärfen - das könnte auch für Deutschland bedeuten, dass die Zahl noch erhöht wird. Agora Energiewende etwa rechnet damit, dass die CO₂-Preise für die Energieproduktion weiter steigen und sowohl Stein- als auch Braunkohlekraftwerke weiter unter Druck setzen.