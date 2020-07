Bund und Länder haben sich am Donnerstag auf Maßnahmen gegen lokale Ausbrüche von Corona-Infektionen geeinigt. Sollte es erneut zu stark steigenden Neuinfektionen in einem bestimmten Gebiet kommen, soll es regionale oder lokale Ausreisebeschränkungen für die dortigen Einwohner geben.

"Diese Maßnahmen sollen zielgerichtet erfolgen und müssen sich nicht auf den gesamten Landkreis bzw. die gesamte kreisfreie Stadt beziehen, sondern sollen sich - je nach den örtlichen Gegebenheiten - auf die tatsächlich betroffenen Bereiche oder kommunalen Untergliederungen (auch in Nachbarkreisen) beschränken", heißt es in dem Beschluss von Kanzleramtschef Helge Braun und der Staatskanzleichefs der Länder vom Donnerstag.

Die Minister empfehlen den Regierungschefs der Länder, künftig kleinere örtliche Einheiten bei einem Ausbruch einzuschränken. "Die Abriegelung ganzer Bezirke zum Beispiel in Hamburg oder Berlin ist nicht möglich", heißt es in dem Papier. Es dürfe bei solchen Maßnahmen keinen Automatismus geben: "Entscheidungen müssen vor Ort flexibel von den zuständigen Behörden getroffen werden."

Die Gesundheitsminister räumten ein, dass die Umsetzung und Kontrolle solcher lokal und zeitlich eng begrenzten Ausreisesperren problematisch sein könnten. Wichtig sei daher eine Einbindung des Bundesinnenministeriums sowie gegebenenfalls der Innenministerkonferenz, um hier praktikable Lösungen zu finden.

Um die Idee örtlicher Ausreisesperren hatte es in den vergangenen Tagen kontroverse Diskussionen gegeben. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatten Bedenken geäußert, Ausreiseverbote für ganze Landkreise könnten zu pauschal und schwer durchsetzbar sein. Die Länderchefs sowie einige Vertreter von Städten und Gemeinden hatten sich für eine differenzierte Herangehensweise ausgesprochen.

Mit Blick auf die Reisesaison wurde zudem festgelegt, dass Rückkehrer aus dem Ausland, die sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben, verpflichtet bleiben, sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben.

Mehr als 200 000 Infizierte in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut zählt inzwischen mehr als 200 000 Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Am Morgen meldete das Institut mehr als 500 neue Fälle. Die Zahl der Toten liegt nun bei fast 9080.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 15. Juli, 0.00 Uhr, bei 1,02 (Vortag: 1,06). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Seit Mitte Mai gibt das RKI zudem ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert mit Datenstand 15. Juli, 0 Uhr, bei 0,95 (Vortag: 0,91). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen.

Maas warnt davor, durch Leichtsinn die Grenzöffnungen aufs Spiel zu setzen

Außenminister Heiko Maas hat nach den Mallorca-Partys ohne Sicherheitsabstand vor Leichtsinn beim Urlaub in Corona-Zeiten gewarnt. "Uns ist es gerade erst gelungen, in Europa die Grenzen wieder zu öffnen. Das dürfen wir jetzt nicht durch leichtsinniges Verhalten aufs Spiel setzen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Sonst werden neue Beschränkungen unvermeidbar sein", führte er auf eine Frage nach möglichen Beschränkungen für Urlaubsrückkehrer aus.

Zu den Party-Bildern von Mallorca sagte Maas: "So ein Verhalten ist nicht nur gefährlich, sondern auch rücksichtslos gegenüber allen, die auch in Sicherheit ihren Urlaub verbringen möchten." Viele Urlaubsregionen hätten monatelang hart daran gearbeitet, dass Touristen jetzt wieder einreisen können. "Die Regelungen dienen dem Schutz der Menschen vor Ort, der Freunde in Familien in Deutschland, zu denen wir zurückkehren und letztlich auch der Urlauberinnen und Urlaubern selbst."

Zurückhaltend äußerte Maas sich zur Frage, wann Reisewarnungen für weitere Länder aufgehoben werden. "Die Pandemie ist noch längst nicht vorbei. In vielen Ländern läuft gerade eine zweite Welle an - schon deshalb können wir uns mit der Reisewarnung keine Experimente erlauben." Entscheidend sei allein die Sicherheit der Reisenden, sagte der Minister. Trotzdem schaue man sich die Daten ständig neu an, "gerade auch die aus der Türkei".

Auf Mallorca hatten Hunderte Menschen am Wochenende getrunken, getanzt und gefeiert, ohne Schutzmaske zu tragen und ohne den in ganz Spanien vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von mindestens eineinhalb Metern einzuhalten. Die Regionalregierung hatte daraufhin eine besonders strenge Maskenpflicht erlassen und alle Vergnügungslokale im Herzstück des vor allem von deutschen Touristen gern besuchten "Ballermanns" an der Playa de Palma zwangsgeschlossen.

Tönnies darf im Hauptwerk wieder schlachten

Rund vier Wochen nach dem Corona-Ausbruch bei Deutschlands größtem Fleischbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück darf das Unternehmen an seinem Hauptstandort wieder schlachten. Die Stadtverwaltung hob den angeordneten Produktionsstopp für die Schlachtung an diesem Mittwoch mit sofortiger Wirkung auf. Damit kann das Unternehmen in Rheda-Wiedenbrück wieder Tiere von Landwirten annehmen und die Produktion schrittweise hochfahren.

Die seit Mitte Juni gültige Schließungsverfügung galt bis zum 17. Juli. Teilbereiche wie eine Lebensmittelproduktion, Technik und Verwaltung waren nach Zustimmung der Behörden bereits wieder hochgefahren worden. Mitte Juni hatten sich etwa 1400 Beschäftigte in dem Werk mit dem Coronavirus angesteckt.

Lauterbach kritisiert Karliczek

SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach kritisiert Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU), weil sie bisher kein Konzept für die Schulöffnung nach den Sommerferien vorgelegt hat. Karliczek setzt auf individuelle Lösungen anstatt eines nationalen Konzeptes. "Das ist zu wenig. Ich hätte mir gewünscht, dass man im Sommer ein nationales Konzept entwickelt. Wenn wir im Herbst wieder mehr Infektionen haben, wird es schwierig", sagte Lauterbach der Welt.

Ein nationales Konzept könne Lauterbach zufolge vorsehen, dass Klassen ausgedünnt werden, Unterricht über den ganzen Tag gestreckt und ein qualitativ hochwertiger Onlineunterricht angeboten wird. "Wenn wir im Herbst täglich mit ein paar Hundert Neuinfektionen über die Runden kommen - also so wie jetzt -, brauchen wir das nicht. Aber die zweite Welle in Ländern wie Israel zeigt mir, dass es wichtig ist, sich auch auf ein anderes Szenario vorzubereiten", so Lauterbach.

Auch der Städte- und Gemeindebund rechnet für das neue Schuljahr noch nicht mit einem Unterricht im Normalbetrieb. "Es wird nach den Sommerferien keinen Schulbetrieb wie vor der Corona-Pandemie geben können", sagte der Hauptgeschäftsführer des Kommunalverbandes, Gerd Landsberg, der Passauer Neuen Presse. Besondere Hygienemaßnahmen seien weiter erforderlich. "Dazu gehören kleinere Lerngruppen, gute Durchlüftung der Räume, mehr Raumkapazität und möglicherweise auch zusätzliches Personal", sage Landsberg.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hatte hingegen Ende Juni erklärt, der Regelbetrieb sei nach den Sommerferien das Ziel. Hubig sagte damals bei der Vorstellung des Nationalen Bildungsberichtes, es liefen Planungen für drei verschiedene Szenarien je nach Entwicklung der Corona-Pandemie: Regelbetrieb, rollierender Betrieb mit abwechselndem Unterricht in der Schule und zu Hause, und auch mögliche Komplettschließungen von Schulen.

Mehrere Bundesländer haben bereits angekündigt, nach den Sommerferien zu einem Regelbetrieb zurückkehren zu wollen. Sachsen plant mit normalem Schulbetrieb. Eine generelle Maskenpflicht soll es nicht geben. Das bedeute aber auch, dass es im Herbst bei den erwarteten zunehmenden Infektionen wieder Einschränkungen gebe. Dann könnten Schulschließungen an der Tagesordnung sein, die regional und zeitlich begrenzt würden, sagt Landeskultusminister Christian Piwarz. Auch Bremen rechnet für das kommende Schuljahr mit einem weitgehenden Regelbetrieb an den Schulen. Als erstes Bundesland startet Mecklenburg-Vorpommern Anfang August ins neue Schuljahr. Kurz darauf folgen Hamburg, Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein.

Niedersachsen billigt zweites Corona-Krisenpaket über 8,4 Milliarden Euro

Der Landtag legt ein 8,4 Milliarden Euro schweres Paket zur Bewältigung der Corona-Krise nach. Etwa die Hälfte des Geldes wird benötigt, um Steuerausfälle zu kompensieren, außerdem sollen Wirtschaft, Gesundheit, Kommunen sowie gesellschaftliche Bereiche wie Sport und Kultur profitieren.

Während die Regierungsfraktionen SPD und CDU am Mittwoch im Landtag in Hannover für den zweiten Nachtragshaushalt stimmten, lehnte die Opposition aus Grünen, FDP und AfD ihn geschlossen ab. FDP und AfD halten die Verschuldung für den zweiten Nachtragshaushalt für zu hoch. Die Grünen und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatten noch mehr Investitionen über einen landeseigenen Niedersachsenfonds gefordert. Das erste Krisenpaket über 4,4 Milliarden Euro zu Beginn der Corona-Krise war Ende März noch einstimmig beschlossen worden. Ursprünglich sollte der Jahresetat lediglich 34,7 Milliarden Euro umfassen.

Bundeswehrsoldat in Vorpommern positiv auf Corona getestet

Ein Bundeswehrsoldat aus Schleswig-Holstein ist in einer Kaserne in Mecklenburg-Vorpommern positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Soldat sei Angehöriger des Panzergrenadierbataillons 411 in Viereck (Landkreis Vorpommern-Greifswald), wie ein Sprecher der Panzergrenadierbrigade 41 mitteilte. Nach Angaben des Bundeswehrsprechers hatte der infizierte Soldat am Wochenende Symptome gezeigt und war daraufhin am Montag getestet worden. Das Ergebnis sei seit Dienstag bekannt.

Der Mann sei vor allem in der Verwaltung einer Sanitätseinheit tätig. 14 weitere Soldaten aus diesem Bereich seien sicherheitshalber in Quarantäne geschickt worden. Wegen der Corona-Krise sei das Personal in der Kaserne aber sowieso reduziert. Viele Soldaten seien zurzeit auch im Urlaub. "Die Kasernen sind derzeit wie leergefegt", sagte der Sprecher. Die Infektion des Soldaten sollte also kein großen Auswirkungen haben.