Gesundheitsminister Jens Spahn am Dienstag in der Bundespressekonferenz.

Von Henrike Roßbach, Berlin

Jens Spahn ist am Dienstag in einer Doppelrolle aufgetreten: als CDU-Gesundheitsminister und als "wieder genesener Covid-19-Patient". "Ja, klar", sagte er in der Bundespressekonferenz, sei es etwas anderes, eine Sache zehn Monate lang zu besprechen "oder selbst die Diagnose zu bekommen". Was Isolation und Quarantäne bedeuteten, habe er nun selbst erfahren. "Dankbar und demütig" sei er, dass sein Krankheitsverlauf mild gewesen sei und er sich auf das Gesundheitssystem habe verlassen können, "wie jeder andere Bürger".

Mit Blick auf die Pandemielage und den aktuellen Teil-Lockdown sagte Spahn: "Nach allem, was wir wissen, haben wir den Höhepunkt noch nicht erreicht." Zwar sei das Gesundheitswesen "zu keiner Zeit" überfordert gewesen. Es gebe aber nichts zu beschönigen, auch die Zahl der Covid-19-Patienten, die beatmet werden müssten, steige.

"Wir sind noch mitten im Marathon"

Lars Schaade, Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, wies auf der Konferenz auf die hohen Infektionszahlen hin und sagte: "Wir sind noch mitten im Marathon." Seit Anfang Oktober liege der sogenannte R-Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, über 1,0. So lange das aber so sei, wachse die Zahl der Neuinfektionen exponentiell. "Der Wert muss eine ganze Zeit deutlich unter eins sein", betonte Schaade, "und auch dann wird es Wochen dauern, bis wir in den Bereich von 2000 Fällen pro Tag kommen, den wir kontrollieren können." Gleichzeitig aber sagte Schaade, dass die Chancen auf einen baldigen Impfstoff "realistisch" seien. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstag 15 352 neue Coronavirus-Infektionen und 131 Tote binnen 24 Stunden.

Besonders im Fokus stehen die freien Intensivbetten. Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, verteidigte die jüngsten Lockdown-Regeln. "Ein ungebremster Anstieg würde die Intensivmedizin in kürzester Zeit an die Grenzen bringen." Das Nadelöhr seien die verfügbaren Fachkräfte. Weil die knapp seien, müssten die Krankenhäuser jetzt "schnellstmöglich aus Regelbetrieb aussteigen", zumindest dort, wo die Infektionsdynamik hoch und das Personal knapp sei. Genau wie im Frühjahr müssten nicht dringend nötige Eingriffe verschoben werden.

Das Ziel müsse sein, dass die medizinische Versorgung für alle funktioniere

Die Virologin Melanie Brinkmann, Arbeitsgruppenleiterin des Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung, warnte davor, nur auf die Intensivbetten zu schauen. "Eigentlich wollen wir diese Betten nicht füllen. Wir sagen ja auch nicht: Wir brauchen keinen Anschnallgurt, weil unsere Chirurgen es inzwischen ziemlich gut drauf haben, Leute wieder zusammen zu flicken." Das Ziel sei doch, dass die medizinische Versorgung für alle weiterhin funktioniere. Und auch die schnelle wirtschaftliche Erholung werde es nicht geben, "wenn wir die Welle nicht brechen".

Mit Blick auf den 16. November, an dem die Ministerpräsidenten und das Kanzleramt überprüfen wollen, ob die Einschränkungen wirken, sagte Spahn: "Es sind immerhin zwei Wochen. Man müsste dann eigentlich was sehen können." Abschließend aber könne das zum jetzigen Zeitpunkt niemand sagen.