Von Rainer Stadler

Armin Laschet arbeitet gerade an einem Buch, es handelt von der Streitkultur in Deutschland. Zentrale These: Bei vielen Themen wird heute nicht mehr offen diskutiert, sondern sofort die moralische Keule geschwungen, um andere Ansichten zu diskreditieren. Überall Schwarz-Weiß-Denken, egal, ob es um Klima, Migration oder Ukrainekrieg geht. Begonnen hat die Misere, da ist der CDU-Politiker sicher, mit der Corona-Pandemie.