"Machen Sie es nicht so, dass Sie die Menschen verunsichern": Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, am Dienstag im Landtag.

Von Christian Wernicke, Düsseldorf

Nein, Armin Laschet trägt nicht wirklich einen Mantel bei seinem Auftritt am Dienstagnachmittag. Warum auch, es ist ja warm genug im Plenarsaal des Düsseldorfer Landtags: Der Herr Ministerpräsident hat die rote Krawatte gerichtet, das dunkle Jackett geknöpft - und sich dann in Wallung geredet bei seiner Regierungserklärung zu Corona.

Laschet ist genervt, er ballt die rechte Faust, als er kurz nach halblinks blickt. Dorthin, wo die SPD-Fraktion sitzt: "Jede Opposition in Deutschland darf die Regierung kritisieren", ruft der CDU-Politiker in den Saal, "aber meine Bitte ist: Machen Sie es nicht so, dass Sie die Menschen verunsichern." Laschet will beruhigen, aber seine Stimme verrät Anspannung. Auch noch, als er schon seinen Mundschutz in der Hand hält und nach Worten der Versöhnung sucht. Egal, ob man hier Opposition oder Regierung spiele - auf eines nur komme es doch an: "Alle haben den Wunsch, dieses Land gut durch die Krise zu bringen."

Seit Tagen hagelt es Kritik an Laschets Corona-Kurs

Spätestens da hatte sich Laschet, der NRW-Regierungschef und Möchtegern-Kanzler, ganz und gar das Gewand des Landesvaters umgelegt. Als Schutzmantel gegen Nörgler und Neider. Und so, als kenne er, der Aspirant nach Höherem, vier Tage vor der Wahl des künftigen CDU-Bundesvorsitzenden, keine Parteien mehr - sondern nur noch Corona.

Seit Tagen hagelt es freilich Kritik an Laschets Corona-Kurs. Allen voran Thomas Kutschaty, der SPD-Oppositionsführer im Land, hält Laschet vor, dessen Regierung habe die Beschlüsse des Corona-Konklaves mit der Kanzlerin von voriger Woche nur ungenügend umgesetzt. Schlimmer noch, Kutschatys Anwürfe rufen das alte Image in Erinnerung, das den NRW-Regierungschef im Frühsommer arg plagte: "Laschet, der Lockerer" hieß es damals, weil der studierte Jurist unter Verweis auf Grundrechte und Verfassung die Corona-Beschränkungen schneller aufheben wollte als andere.

Manche Regeln werden in NRW nicht so strikt ausgelegt

Laschet hatte nach der Ministerpräsidentenkonferenz vom 5. Januar zwar zugesagt, er werde die Beschlüsse "eins zu eins umsetzen". Nur, so ganz ging das nicht auf. Denn manches, was zwei Tage später dann in der neuen Corona-Schutzverordnung von NRW stand, las sich arg anders. Die Regel etwa, private Zusammenkünfte auf Angehörige eines Hausstands und maximal eine weitere Person zu beschränken, findet sich im Düsseldorfer Text so strikt nicht: Dort werden zwar private "Partys und vergleichbare Feiern" verboten - aber die Kontaktbeschränkung gilt explizit nur für "den öffentlichen Raum".

Im Landtag verteidigt Laschet seine Version als "lebenswirklich" - man wolle etwa alleinerziehende Mütter nicht der totalen Isolation ausliefern. Nur, das widerlegt nicht Kutschatys Vorhaltung, dass die NRW-Fassung "Bierrunden und Kaffeekränchen" in jedweder Privatwohnung erlaube: "Und das ist gefährlich!" Laschet müht sich, die SPD-Kritik zurückzuweisen - und bestätigt sie indirekt dennoch: Die Opposition, so mahnt der Regierungschef, möge bitteschön innehalten und niemanden auf falsche Ideen bringen: "Kreieren Sie nicht Beispiele, wie man das Gesetz umgeht." Beschwörend, und zur Sicherheit gleich zweimal, fügt Laschet hinzu: "Das ist nicht gut."

Von der 15-Kilometer-Regel war zunächst nicht die Rede

Zusätzlichen Ärger, ja sogar Spott eingebracht hat der NRW-Regierung zudem die Sache mit der 15-Kilometer-Regel. Zur Erinnerung: Die Ministerpräsidenten hatten beschlossen, für Menschen in Städten und Landkreisen mit einer Wochen-Inzidenz von über 200 den "Bewegungsradius auf 15 km um den Wohnort" zu beschränken. Davon fand sich in der NRW-Verordnung dann zunächst kein Wort, was SPD-Mann Kutschaty prompt als "Vertrauensbruch" geißelte. Aus der Düsseldorfer Kulisse war zu hören, Laschets Koalitionspartner FDP habe sich gesträubt.

Nur, in der Nacht zum Dienstag vollzog die NRW-Regierung dann ihre nächste Volte: Für vier Covid-geplagte Landkreise wurde - nun per zusätzlicher "Corona-Regionalverordnung" - plötzlich doch verfügt, niemand dürfe dort für bloße Freizeitaktivitäten ausbrechen aus dem "Umkreis von 15 Kilometern Luftlinie". Das empörte nun auch die Grünen. Deren Fraktionschefin Verena Schäffer warf Laschet am Dienstag "Kommunikations-Chaos" und "Verwirrung der Menschen" vor. Drei Städte mit Inzidenzen über 200 (Bielefeld, Bottrop und Gelsenkirchen) kamen hingegen ohne Beschränkung ihrer Verreise-Freiheit davon.

Eine neue Umfrage muss Laschet Sorgen machen

"Verantwortung, Entschlossenheit und Weitblick" hatte Laschet laut Tagesordnung seine Rede betitelt. Das sei, so mäkelte sein Widersacher Kutschaty, "keine Überschrift - das ist bei Ihnen eine Mängelliste." Obendrein rieb ihm der SPD-Fraktionschef noch eine lästige Zahl unter die Nase: Am Freitag war eine Forsa-Umfrage bekannt geworden, wonach nur 43 Prozent der NRW-Bürger ihrer Landesregierung vertrauen. Minusrekord, Platz 16 von 16 für einen Landesvater, der sich gerade anschickt, Erster im Bund zu werden.