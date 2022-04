Corona in China

Schlange stehen für den Corona-Test im Viertel Zhongguancun in Peking.

Die chinesische Hauptstadt bereitet sich auf einen möglichen harten Lockdown wie in Shanghai vor. Die Regierung sieht sich massiv unter Druck.

Von Lea Sahay, Peking

Innerhalb von dreißig Minuten werde jedes Regal wieder aufgefüllt, das leer gekauft ist. Mit diesem Versprechen versuchten die Pekinger Behörden am Montag, die Bewohner der chinesischen Hauptstadt zu beruhigen. Nachdem innerhalb von drei Tagen 47 lokal übertragene Corona-Fälle in der 22-Millionen-Stadt gemeldet wurden, hatten die Behörden Massentests für Pekings bevölkerungsreichsten Bezirk Chaoyang angekündigt und damit Panikkäufe ausgelöst. In vielen Supermärkten waren die Regale innerhalb weniger Stunden leer gekauft.