Vielerorts in China müssen alle zu verpflichtenden Massentests - wie hier in Nanjing. Weil in Wuhan, wo die Pandemie begann, acht Covid-Fälle aufgetreten sind, werden dort elf Millionen Bürger getestet.

Von Lea Sahay, Qingdao

Acht Neuinfektionen nach mehr als einem Jahr ohne einen einzigen Corona-Fall. Was für eine Stadt in Deutschland ein Erfolg wäre, ist für die Behörden in Wuhan ein Warnsignal. Alles müsse nun getan werden gegen eine erneute Ausbreitung, kündigt die Lokalregierung an. In der Stadt, in der Ende 2019 das neuartige Coronavirus entdeckt wurde, muss in den kommenden Tagen jeder der rund elf Millionen Einwohner zum Corona-Test.