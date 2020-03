Corona ist nun auch im Bundestag angekommen. Ein Abgeordneter der FDP ist von der Parlamentsärztin positiv getestet worden, das Büro geht sofort in freiwillige Quarantäne, man versucht, die Kontaktpersonen zu ermitteln. Zuvor hatte es schon die SPD erwischt. Am 2. März hatte sich die Arbeitsgruppe Recht zur Klausurtagung getroffen. Eine teilnehmende Person aus dem Justizministerium wurde später positiv getestet, wie Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider am Mittwoch seiner Fraktion mitteilte. Zwei Teilnehmer, die bei der Klausurtagung direkten Kontakt mit dem Infizierten hatten, sind in häuslicher Quarantäne. Allen anderen, die mit im Raum waren, darunter acht bis neun Abgeordneten, empfahl Schneider zu Hause zu bleiben. Im Bundestag müssen sie nun festlegen, wie es parlamentarisch weitergehen kann trotzt des Virus - zumal seit Mittwoch auch in der Hauptstadt der Schutz der Bürger "höchste Priorität" hat. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erfuhr davon am Nachmittag, als er mit der Kanzlerin auf dem Podium der Bundespressekonferenz saß, um die Bevölkerung über den Kampf gegen das Coronavirus zu unterrichten. Gerade sei die Nachricht reingekommen, dass Berlin alle Veranstaltung mit über 1000 Menschen untersagt habe, teilte Spahn mit Blick auf sein Handy mit. Wenig später machte er sich auf den Weg in den Bundestag, in dem 709 Abgeordnete sitzen. Die Übergröße dieses Parlamentes wird nun auch aus gesundheitspolitischen Gründen zum Problem.

Wenn im Plenum namentlich abgestimmt wird, sind nahezu alle 709 Abgeordnete gleichzeitig anwesend. Zählt man die Besuchertribüne dazu sowie das Servicepersonal hinter den Kulissen, kommt man locker auf mehr als 1000 Menschen. Der Parlamentsbetrieb ist eine permanente Großveranstaltung. Muss das Berliner Veranstaltungsverbot also auch für den Bundestag gelten?

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) treibt diese Frage schon länger um. Er hat eine Art Krisenstab gegründet, der sich montags in der Mittagszeit trifft, um die Lage zu beraten. Schließen oder weitermachen oder was geben überhaupt die Gesetze her? Beim letzten Treffen hatte er mit den parlamentarischen Geschäftsführern der Bundestagsfraktionen beschlossen, die Kuppel des Reichstags zu sperren, um so die langen Schlangen vor dem Gebäude aufzulösen, die als Massenansammlung von besonders hoher Virendichte sind. Schäuble hat sich auch bei Gesundheitsminister Spahn erkundigt, wie das denn genau sei mit ihm als jemandem, der erkennbar mehr als 65 Jahre alt und damit Risikopatient sei? Kann so jemand dem Plenum vorsitzen? Schäuble und Spahn kennen sich gut, man hat ein bisschen gefrotzelt, und Schäuble sitzt erkennbar weiter auf seinem Platz.

Einige Gesetze zum Coronavirus müssen zügig beschlossen werden

Am Freitag wird Schäuble den Abgeordneten aber mitteilen müssen, wie lange man sich nächstes Mal trifft. Eine normale Sitzungswoche oder nur verkürzt, für zwei Tage? Man hat auch überlegt, ob man ein Miniparlament einberufen sollte, aber festgestellt, dass dafür das Grundgesetz geändert werden müsste. Also unmöglich. Auch Geisterdebatten nach dem Vorbild der Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga wird es nicht geben können. Denn im Grundgesetz steht auch: "Der Bundestag tagt öffentlich." Also hat man sich darauf verständigt, aus der Großveranstaltung eine kleinere Veranstaltung zu machen, Besuchergruppen von mehr als sechs Personen werden nicht mehr ins Reichstagsgebäude gelassen, kleineren Gruppen und Journalisten kann der Zutritt aber nicht verwehrt werden.

Dass der Bundestag bis Ostern gar nicht mehr tagt, geht aber auch nicht, weil ja einige eilige Corona-Gesetze von den Abgeordneten zügig beschlossen werden müssen. Um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren, werden erst einmal Fraktionsveranstaltungen abgesagt sowie Dienstreisen untersagt. Abgeordnete sollen in den Büros arbeiten und nur ins Plenum gehen, wenn ihre Themen aufgerufen werden. Es geht darum, Zeit zu gewinnen. Ende März ist ohnehin erst einmal Pause bis nach Ostern; regulär tagt der Bundestag dann wieder vom 20. bis zum 24. April; am 25. April soll der CDU-Parteitag in Berlin stattfinden - mit 1001 Delegierten. Da müsse man eben hoffen, dass zwei absagen, wird in der CDU gewitzelt. Noch.

Schäubles Krisenrunde will sich aber nochmals treffen; man fahre auf Sicht, heißt es dort am Mittwoch. Eins ist nun klar: einfach weiter so, das wird nicht gehen.