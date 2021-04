Zahlreiche Firmen haben nach der Lieferung von Masken und anderer Corona-Schutzkleidung an das Bundesgesundheitsministerium vergeblich auf ihr Geld gewartet. In ihrer Not wandten sich die Unternehmen an Abgeordnete.

Von Markus Grill und Klaus Ott, Berlin

Als ehemaliger Vizechef der Mittelstandsvereinigung von CDU und CSU ist der Bundestagsabgeordnete Hans Michelbach ein begehrter Ansprechpartner für Firmen, die in Not geraten sind. Im vergangenen Jahr wandten sich zwei Unternehmen mit einem ganz speziellen Problem an den CSU-Politiker. Es ging um Schutzkleidung gegen das Coronavirus und um Geschäfte mit dem Bundesgesundheitsministerium. Es war ein Hilferuf.

"Wir gehen pleite, wenn das Ministerium nicht zahlt", lautete nach Michelbachs Erinnerung sinngemäß die Botschaft der beiden Firmen. Das eine Unternehmen hatte Schutzmasken geliefert, das andere außerdem noch Schutzkittel und OP-Masken. Beide warteten dann erst einmal vergeblich auf ihr Geld. Michelbach ließ die Beschwerdebriefe von seinem Büro an das vom CDU-Kollegen Jens Spahn geleitete Gesundheitsministerium weiterreichen; mit der Bitte um Prüfung.

Die beiden bei Michelbach eingegangenen Hilferufe waren keine Einzelfälle. Spahns Ministerium ließ dem Gesundheitsausschuss des Bundestags am Dienstag eine Liste von 40 Abgeordneten zukommen, die sich um Geschäfte mit Corona-Schutzkleidung gekümmert hatten. Die Volksvertreter waren deshalb beim Ministerium vorstellig geworden. In den meisten Fällen hatten sich die Abgeordneten nach Abschluss der Lieferverträge bei Spahns Leuten gemeldet. Beispielsweise mit einem Hinweis auf ausstehende Forderungen. So teilte es das Ministerium dem Gesundheitsausschuss mit. Möglicherweise habe das Ministerium zu viel bestellt, oder das Geld sei dort ausgegangen, glaubt Michelbach.

Zu den Abgeordneten, die von Firmen um Hilfe gebeten wurden, soll auch Georg Nüßlein gehört haben. Nüßlein war über die CSU in den Bundestag gekommen. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Schmiergeldverdacht, weil er 660 000 Euro Provision für Geschäfte mit Corona-Schutzmasken kassiert hat. Der Abgeordnete hatte geholfen, Geschäfte einer hessischen Textilfirma unter anderem mit dem Gesundheitsministerium anzubahnen. Diese Firma ist in der Liste genannt, die das Ministerium dem Bundestag zukommen ließ.

Die Liste enthält bei Nüßlein noch drei weitere Unternehmen. Da soll allerdings kein Geld an den Abgeordneten geflossen sein. Es soll vielmehr darum gegangen sein, dass das Ministerium entweder auf Angebote nicht reagiert habe - oder hinterher nicht bezahlt. Nüßlein ist nach Bekanntwerden der üppigen Provisionszahlung im Falle der hessischen Textilfirma in der CSU heftig unter Druck geraten und aus der Partei ausgetreten. Den Vorwurf, er habe sich als Abgeordneter bestechen lassen, weist der langjährige CSU-Politiker zurück.

Neben Nüßlein haben noch zwei CDU-Bundestagsabgeordnete bei Maskengeschäften die Hand aufgehalten. Und der CSU-Politiker Alfred Sauter aus dem bayerischen Landtag, der inzwischen seine Fraktion verlassen hat. Für mehrere Medien war das Anlass genug, beim Bundesgesundheitsministerium anzufragen, welche Abgeordnete sich dort wegen Geschäften mit Corona-Schutzkleidung gemeldet hatten.

Nach eingehender Prüfung auch der Frage, ob die namentliche Nennung dieser Abgeordneten zulässig sei, veröffentlichte Spahns Ministerium am Dienstag eine entsprechende Liste. Verbunden mit dem Hinweis, es hätten sich über die bekannten Fälle hinaus keine Hinweise auf weitere Provisionszahlungen oder die "Gewährung anderer Vorteile" ergeben. Oder auf ein sonstiges Fehlverhalten oder auf eine "illegitime Einflussnahme" auf das Ministerium.

Jens Spahn, der als CDU-Abgeordneter im Bundestag sitzt, nimmt in der Liste seines Ministerium mehr Platz ein als jeder andere Politiker. Bei ihm sind gleich 29 Firmen genannt, zu denen er vor oder nach Corona-Geschäften seines Hauses Kontakte hatte. Das dürfte leicht zu erklären sein. Für Unternehmen, die Schutzkleidung anboten oder hinterher auf ihr Geld warteten, lag es natürlich nahe, sich gleich an den Abgeordneten und Minister Spahn zu wenden. Noch dazu, da Spahn in Zeiten der Not, als Schutzkleidung fehlte und es um Leben und Tod ging, öffentlich um Hinweise gebeten hatte. Wer Masken und anderes mehr beschaffen könne, solle sich bei ihm oder im Ministerium melden.