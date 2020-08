Kommentar von Josef Kelnberger

Drei Kriterien sind es im Wesentlichen, die über Erfolg und Misserfolg der Pandemiebekämpfung entscheiden: die Zahl der Todesopfer, die das Coronavirus fordert, das Ausmaß der wirtschaftlichen Schäden und die Stabilität des politischen Systems. Deutschland ist bislang vergleichsweise glimpflich davongekommen.

Allerdings macht es, mit Blick auf Kriterium Nummer drei, stutzig, dass die AfD in Umfragen immer noch auf zweistellige Werte kommt - eine Partei, die derzeit kaum handlungsfähig ist, aber im kommenden Bundestagswahlkampf alles tun wird, um jeglichen Unmut über Freiheitsbeschränkungen, Arbeitslosigkeit und soziale Verwerfungen für sich zu nutzen.

Und nun, da die Krise erneut aufzuflammen scheint, streiten die Ministerpräsidenten wieder einmal über eine angemessene Reaktion, wieder einmal scheint Kanzlerin Merkel einen Haufen egoistischer Länderchefs bändigen zu müssen. Ein Schaden für die Glaubwürdigkeit der Regierenden? Im Gegenteil.

Deutschland kommt auch deshalb so gut durch die Krise, weil nach dem anfänglichen Lockdown die Ministerpräsidenten das Heft des Handelns an sich gerissen haben. Statt pauschaler Verbote suchte jede und jeder für sich nach individuellen Lösungen. Bei aller Rivalität, bei allen Eitelkeiten: Man hat auch voneinander gelernt. So funktioniert der Föderalismus.

Die Corona-Maßnahmen wirken bei den Bürgerinnen und Bürgern auf lange Sicht umso nachvollziehbarer und glaubwürdiger, je weiter die Verantwortung in ihre Nähe verlagert wird: in ihre Länder, ihre Kreise, ihre Kommunen. Am besten: in die Hände der Bürgerinnen und Bürger selbst.

Völlig zurecht haben sich deshalb die Ministerpräsidenten der Ost-Bundesländer gegen Markus Söders markigen Ruf nach einem einheitlichen, härteren Kurs gewehrt. Es gibt keine deutschlandweite zweite Welle, im Osten jedenfalls ist davon wenig zu spüren.

Der Wohlstand, die Reisefreudigkeit, die Weltoffenheit und, ja, auch die Partylaune in den großen Städten, derer sich westliche Bundesländer rühmen, sind offensichtlich ein Nachteil in der Pandemiebekämpfung. Der bayerische Ministerpräsident mag sich deshalb mit einigem Recht dafür preisen, wie seine Regierung die Lage in den Griff bekommen hat.

Nun aber steht Bayern wieder mit hohen Infektionszahlen da, und der deutsche Corona-Primus Söder muss erkennen: Ein starker Mann allein vermag nichts gegen eine Pandemie.

Jedem einzelnen ist es zuzumuten, sich über Regeln zu informieren

Angesichts der steigenden Zahlen ist es an der Zeit, dass Bund und Länder sich über Grundlinien einer gemeinsamen Politik verständigen. Mindestens so wichtig ist aber, die Bürgerinnen und Bürger an ihre eigene Verantwortung zu erinnern.

Über einen "Flickenteppich" an Regelungen zu klagen, führt in die Irre. In der größten Krise, die dieses Land seit 1945 erlebt hat, ist es jedem Einzelnen zuzumuten, sich über Verhaltensregeln in seiner Stadt, in seinem Landkreis zu informieren, zum Beispiel über die maximal erlaubte Zahl von Gästen bei einer privaten Feier.

Zuzumuten wäre ihnen eigentlich auch die Bitte, auf solche Feiern in diesem Jahr zu verzichten, und vielleicht auch auf einen Urlaub in einem Risikogebiet. Die "Verantwortungslosigkeit", die Markus Söder nun allenthalben beklagt, ist Kehrseite einer Politik, die den Menschen zu Beginn der Pandemie den Eindruck vermittelte, sie nehme ihnen alle Entscheidungen ab.