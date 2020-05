Der rote Fleck auf der Karte ist ein Stück nach links gerückt. Tagelang hatte in der Übersicht des Robert-Koch-Instituts der thüringische Landkreis Greiz herausgestochen, mit etwa 75 Covid-19-Neuinfektionen innerhalb einer Woche je 100 000 Einwohner. Der benachbarte Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt warnte seine Bürger per Alarm-App Katwarn sogar vor Fahrten in den Kreis Greiz. Am Mittwoch sank die Neuinfektionsquote dort laut RKI auf 40, der neue Brennpunkt in Thüringen: der Kreis Sonneberg mit einem Wert von 59.

Alles gut also in Greiz? Mitnichten. Stundenlang tagte am Mittwoch der Krisenstab des Landratsamts. Denn tags zuvor hatte Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) die Geduld mit den Verantwortlichen in Greiz verloren, sie sollten bis Mittwochnachmittag endlich ein Konzept mit Schutzmaßnahmen vorlegen. Tagelang war nämlich nichts passiert. Dabei gilt seit vergangener Woche, dass die Kontaktbeschränkungen wieder verschärft werden sollen, wenn die Schwelle von 50 Neuinfektionen in einem Gebiet überschritten ist. Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) sah das nicht ein, sie wollte gar die für ganz Thüringen von Mittwoch an geplanten Lockerungen mitmachen. Schließlich sei das Infektionsgeschehen auf einige Pflegeheime und ein Krankenhaus begrenzt. Es reiche, die Besuchsverbote in solchen Einrichtungen zu verlängern. Das hat das Landratsamt nun auch getan - am Mittwochmorgen um fünf Uhr veröffentlichte der Kreis auf seiner Website eine entsprechende Verfügung. In "schärferen Restriktionen" sehe Landrätin Schweinsburg "kein geeignetes Mittel, um die Infektionsschwerpunkte einzudämmen", teilte das Landratsamt mit. Frank Roßner (SPD), Präsident des Thüringer Landesverwaltungsamtes, habe das in einem Gespräch ähnlich bewertet. Das Amt soll neben Gesundheitsministerium und Staatskanzlei die Maßnahmen der Kommunen im Blick behalten. Das Landratsamt wolle der Landesregierung dennoch ein Schutzkonzept vorlegen, an dem am Mittwochnachmittag noch gefeilt wurde. Über konkrete Inhalte wollte sich das Landratsamt nicht äußern.

Lediglich die Besuchsverbote in Pflegeheimen und Kliniken wurden verlängert

Ob man sich in Erfurt damit zufriedengibt, war am Mittwoch noch unklar. Am Donnerstagvormittag werde eine neu eingerichtete Task Force darüber beraten, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Die Landesregierung prüft auch ein Schutzkonzept aus dem Kreis Sonneberg, dem neuen roten Fleck auf der RKI-Karte. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums schlägt das Landratsamt unter anderem vor, dass Bedienungen in der Gastronomie mit Mundschutz arbeiten sollen. In Sonneberg liegt der Infektionsherd in einem Gesundheitszentrum in der Kreisstadt. Dort soll weiter umfassend getestet werden.

In den betroffenen Einrichtungen in Greiz hilft dabei seit Dienstag auch die Bundeswehr. Durch die neuen Testreihen könne es sein, dass die Zahl der Neuinfektionen wieder steigt, heißt es aus dem Landratsamt.