In einer rekordverdächtig langen Sitzungen haben sich Kanzlerin Angela Merkel und die Chefs der Länder auf neue Corona-Regeln geeinigt. Einer der wichtigsten Punkte dabei ist die "Osterruhe"-Regelung, mit der die bestehenden Feiertage noch durch Ruhetage ergänzt werden. Und zwar mit Regelungen, die es in dieser Form seit Beginn der Pandemie in Deutschland noch nicht gegeben hat. Einen schnellen Überblick über die Einzelheiten der Beschlüsse lesen Sie hier.

Dass die Zeichen auf Verlängerung des Lockdowns stehen, das war schon vor den Beratungen klar. Ebenso absehbar waren nun einige der Reaktionen, die es auf die Beschlüsse gibt. Eine Auswahl:

Kirchen

Die beiden großen Kirchen reagieren zurückhaltend auf die Bitte von Bund und Ländern, in diesem Jahr auf Ostergottesdienste in Präsenz zu verzichten. "Wir sind überrascht worden. Ostern ist das wichtigste Fest für uns, Gottesdienste sind kein Beiwerk", sagt der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing. Auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, meldet Klärungsbedarf an. Die Politik müsse erklären, warum "warum die bewährten Hygieneschutz-Maßnahmen, die alle Landeskirchen für ihre Gottesdiensten haben, nun nicht mehr ausreichen sollen". Bedford-Strohm ließ offen, wie die einzelnen Gemeinden mit der Bitte der Politik umgehen würden.

Armin Laschet

Der NRW-Ministerpräsident stellt klar, dass sein Land die Notbremse bei den Corona-Öffnungen, also die Rücknahme von bereits erfolgten Lockerungen bei Geschäften, Museen und Sportanlagen, "eins zu eins" umsetzen werde. Die "dynamische Entwicklung" der Corona-Lage "lässt zum jetzigen Zeitpunkt nichts anderes zu", sagte der CDU-Vorsitzende über die Verschärfung der Regelung zu den Osterfeiertagen.

Christian Lindner

FDP-Chef Christian Lindner kritisiert das Ergebnis als "zu scharf" und "zu wenig innovativ". "Es ist eine erschütternde Konzeptlosigkeit, dass das Prinzip "Wir bleiben zu Hause" auch nach mehr als einem Jahr immer noch die zentrale Antwort auf die Pandemie ist", sagte Lindner.

Karl Lauterbach

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach reagiert mit gemischten Gefühlen. "Die Vollbremse zu Ostern plus die Notbremse bis dahin sind ein brauchbarer Beschluss, wirken aber nur, wenn sich alle daran halten", twittert er. Entscheidend sei, ob bis nach Ostern die Strategie von zweimal Testen pro Woche in Schulen und Betrieben vorbereitet sei. Bis Ostern und auch kurz danach würden die Fallzahlen wieder steigen. "Der kurzen Unterbrechung an Ostertagen gelingt keine Umkehr aus dem exponentiellen Wachstum", warnt der Experte.

Reisebranche

Die Reisebranche zeigt sich erleichtert, dass keine Quarantänepflicht für Rückkehrer aus Nicht-Risiko-Gebieten beschlossen wurde. Das sei zu begrüßen, sagt der Präsident des Deutsche Reiseverbandes (DRV), Norbert Fiebig, im ZDF. Er plädierte zugleich dafür, auch Inlandsreisen zu ermöglichen, wo dies "gesundheitlich vertretbar" sei. Dies sei wichtig, damit die Branche wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen könne. Dazu seien ferner Fortschritte bei den Impfungen und ein "intelligentes Testverfahren" nötig. Der Deutsche Tourismusverband (DTV) wird etwas deutlicher. "Wut, Ärger, Verzweiflung - damit kann man es eigentlich umschreiben", sagt der stellvertretende DTV-Hauptgeschäftsführer Dirk Dunkelberg dem Radiosender SWR. Die Stimmungslage in der Branche sei dramatisch.

Einzelhandel

Mit scharfer Kritik reagierte der Handelsverband Deutschland (HDE). Nach wie vor konzentriere sich die Politik im Kampf gegen die Pandemie ausschließlich auf die Inzidenzen und honoriere nicht ausreichend, dass die Ansteckungsgefahren im Einzelhandel auch von Experten als niedrig beurteilt würden. Der Handel rechnet mit erhöhtem Kundenandrang in Lebensmittelmärkten am Mittwoch und Samstag vor Ostern. Die vereinbarte Schließung am Gründonnerstag sei daher kontraproduktiv, teilt der Verband mit.

"Bund und Länder agieren nur noch im Tunnelmodus", sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. "Die alleinige Fixierung auf die Corona-Inzidenzwerte wird der komplexen Lage nicht gerecht." Es sei wichtig, mit entsprechenden Maßnahmen Öffnungen wieder möglich zu machen.

Veranstalter

Auch die Veranstaltungswirtschaft reagierten enttäuscht. Statt der in Aussicht gestellten weiteren Öffnungen rudere die Politik getrieben von Inzidenzen und kurzfristigen Handlungshorizonten zurück, erklärt der Fachverband Famab. Die vollmundig angekündigte Öffnungsstrategie ertrinke in einem Meer operativer Fehler. "Wir sind länger im Lockdown als jeder andere Sektor", hieß es in einem Statement. Die Branche brauche vor allen anderen nun endlich ein verbindliches Signal aus der Politik. Zudem müsse die Regierung endlich dafür sorgen, dass die finanziellen Rettungsmittel in dem Wirtschaftszweig ankämen.

Mittelstand

Der Mittelstandsverband BVMW kann den Corona-Gipfelentscheidungen ebenfalls wenig Gutes abgewinnen. "Es erscheint mehr als fraglich, ob die jüngsten Beschlüsse die Pandemie beherrschbarer machen", sagt BVMW-Chefvolkswirt Hans-Jürgen Völz. "Im Gegenteil, die Verschärfung des Lockdowns über Ostern und die Verlängerung weit in den April hinein bedeuten für viele Unternehmen das sichere Ende ihrer Existenz." Damit würden nicht nur Arbeits- und Ausbildungsplätze in großer Zahl verloren gehen, ganze Branchen näherten sich einem "wirtschaftlichen Totalschaden".

Stephan Weil

"Eine kurze aber konsequente Phase des Stillstands kann dazu führen, die Dynamik der Infektionswelle zu brechen und zu dämpfen", sagt Niedersachsens Ministerpräsident von der SPD. Weil appellierte an die Menschen, die Beschränkungen in bisher nie da gewesenem Umfang zu beachten. "Ich betrachte den harten Lockdown über Ostern als eine Durchbrechung der zermürbenden Spirale von immer neuen Schließungen und zaghaften Lockerungen."

Winfried Kretschmann

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann äußert sich zurückhaltend. Er könne "heute noch keine im Detail belastbaren Ansagen machen", was die Umsetzung der Beschlüsse betreffe. Es gebe noch "schwierige rechtliche Fragen" zu klären.

Alice Weidel

"Das Maß ist nun endgültig voll, die vollständige Einschränkung der Freiheit ist den Bürgern nicht länger zumutbar", schreibt die Chefin der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, auf ihrer Facebook-Seite. Weidel spricht von "Willkür", "Kopflosigkeit" und "Unsinnigkeit" der Maßnahmen und Beschlüsse.

Jürgen Trittin

"Keine Testpflicht für Unternehmen, Supermärkte Gründonnerstag zu, Ostersamstag geöffnet - die Bundesregierung taumelt durch die Corona-Krise", twittert der Grünen-Politiker.

Katja Kipping

Ähnlich wie Trittin äußert sich auch die Linken-Politikerin Katja Kipping. "Keine Testpflicht in Unternehmen und unverbindliche Bitten zum Infektionsschutz in Arbeitswelt, aber harter Lockdown für Familien, Kultur und Handel. Besser wäre konsequenter Schutz auch in der Arbeitswelt", twitterte sie.

Landkreistag

Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, kritisiert die Beschlüsse als teils nicht nachvollziehbar. Bei der Abwägung zwischen den Folgen der Pandemie für Leib und Leben und den Wirkungen der Grundrechtseinschränkungen habe die Politik "noch keinen guten Ausgleich gefunden". Es werde durch staatliche Maßnahmen nicht möglich sein, jeden Corona-Toten zu verhindern. "Am Beispiel der Verkehrssicherheit würde das bedeuten, Tempo 30 auch auf Autobahnen einzuführen."