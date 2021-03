Von Claudia Henzler, Johann Osel und Christian Wernicke

Armin Laschet ist müde. Und nervös. Jeder im Düsseldorfer Landtag sieht, wie sehr dem Mann vorn am Rednerpult die zehrende Nacht der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) vom Montag auf Dienstag noch in den Knochen steckt. An diesem Mittwoch mag sich der Ministerpräsident kein Lächeln abringen, seine Stirn liegt in Falten; und während der nächsten fünf Minuten werden dem CDU-Chef immer wieder mal beide Augen zufallen vor Erschöpfung. Und er ärgert sich über sich selbst, wenn er jetzt einräumt, dass auch er mitverantwortlich ist für diese verkorkste Idee einer Zwangsruhe zu Ostern. Also Augen zu - und durch: "Wir alle haben dem zugestimmt!"