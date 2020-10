Schleswig-Holstein hat am Sonntag als dritten Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg wegen der hohen Corona-Infektionszahlen als Risikogebiet im Inland ausgewiesen. Auch die Bezirke Berlin-Mitte und Berlin-Neukölln gelten im Norden als Risikogebiet, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte. Für Urlauber aus diesen Bezirken hat das zur Folge, dass sie sich 14 Tage in Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests innerhalb von fünf Tagen vorweisen müssten. Im nördlichsten Bundesland gelten auch die Städte Hamm und Remscheid - beide in Nordrhein-Westfalen - als Risikogebiete. Grundlage für die Einstufung ist die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Für Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg lag sie bei 59,2, in Mitte bei 61,7 und in Neukölln bei 56,7. Für die Stadt Hamm lag der Wert am Sonntag laut Robert Koch-Institut bei 99,4, in Remscheid bei 58,6. Damit sind die beiden Städte und die drei Berliner Bezirke derzeit die am stärksten betroffenen Regionen in Deutschland.

Im rot-rot-grünen Berliner Senat bahnt sich vor der nächsten Sitzung am kommenden Dienstag neuer Streit um das Vorgehen in der Corona-Krise an. Linke-Fraktionschef Carsten Schatz stellte sich am Sonntag gegen die Forderung von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) nach einem nächtlichen Ausschank- und Verkaufsverbot für Alkohol und warnte vor immer neuen Beschränkungen. "Es ist wenig hilfreich und erzeugt nur weitere Verunsicherung in der Bevölkerung, wenn unmittelbar nach dem Inkrafttreten der intensiv diskutierten Regeln schon wieder neue Einschränkungen ins Spiel gebracht werden", sagte Schatz. Seit Samstag gelten bereits neue Beschränkungen, die der Senat am vergangenen Dienstag nach teils kontroverser Debatte beschlossen hatte. Private Feiern im Freien mit mehr als 50 Teilnehmern sind verboten. In geschlossenen Räumen gilt eine Obergrenze von 25 Teilnehmern. Neu ist auch eine Maskenpflicht in Bürogebäuden.