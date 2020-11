In Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona dürfen alle Bars und Restaurants, Kinos und Theater wegen einer Besserung der Corona-Lage nach mehr als fünf Wochen wieder öffnen. Dies gilt ab Montag. Die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen ist in nur einer Woche von 256,7 auf 157,3 gefallen. Für alle Gastronomiebetriebe werde es in der Region im Nordosten Spaniens aber ab 21.30 Uhr eine Sperrstunde geben, teilte die Regionalregierung am Donnerstag mit. Neben weiteren Einschränkungen soll im Innenbereich die Auslastung auf 30 Prozent beschränkt werden. Mit den Maßnahmen starte die Region einen Plan, bei dem es alle zwei Wochen Lockerungen geben werde, soweit es die Lage zulasse.