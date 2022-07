Krankschreibungen wegen Erkältungsbeschwerden sollen angesichts der Corona-Sommerwelle auch wieder telefonisch und ohne Praxisbesuch möglich werden. Das ergab eine Diskussion in der Sitzung des Gemeinsamen Bundesausschusses von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte. Vorgesehen ist nun, am 4. August einen Beschluss zu treffen, der die Details festlegt - auch zum Datum, von dem an die Möglichkeit zu telefonischen Krankschreibungen wieder gilt. Wegen der Pandemie hatte eine Sonderregelung solche Krankschreibungen ohne Praxisbesuch lange erlaubt. Seit 1. Juni müssen Patientinnen und Patienten dafür jedoch wieder in die Praxis oder in eine Videosprechstunde gehen.