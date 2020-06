Kurz vor der weitgehenden Lockerung der Corona-Regeln in Thüringen hat auch Brandenburg die Weichen dafür gestellt. Von Montag an sollen nicht mehr Verbote im Mittelpunkt stehen, sondern die Abstands- und Hygieneregeln, kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag an. Die Kontaktbeschränkung für zwei Haushalte oder bis zu zehn Menschen fällt weg. Veranstaltungen dürfen mit bis zu 1000 Menschen stattfinden, für Demonstrationen gibt es keine Obergrenze mehr. "Es ist ein großer Schritt, den wir hier gehen", sagte der Regierungschef.