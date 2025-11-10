Zum Hauptinhalt springen

PandemieEine Frau auf der Suche nach Verzeihung

Lesezeit: 2 Min.

Franziska Hoppermann, CDU, befasst sich als Vorsitzende der Enquetekommission mit der Corona-Pandemie.
Franziska Hoppermann, CDU, befasst sich als Vorsitzende der Enquetekommission mit der Corona-Pandemie. (Foto: Michael Kappeler/picture alliance/dpa)

Die CDU-Politikerin Franziska Hoppermann leitet die Enquetekommission, welche die Folgen der Corona-Zeit aufarbeiten soll. Das ist eine heikle Aufgabe – auch innerhalb ihrer eigenen Partei.

Von Henrike Roßbach

Wenn Franziska Hoppermann ihre Rolle als Vorsitzende der Enquetekommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“ beschreiben soll, dann denkt sie kurz nach und sagt dann: „Alles sehr anspruchsvoll.“ Hoppermann, 43 Jahre alt und seit 2021 im Bundestag, hat trotzdem nicht gezögert, als Unionsfraktionschef Jens Spahn sie fragte, ob sie den Posten übernehmen wolle. „Ich habe sofort gesagt: Ja, mache ich“, sagt sie an einem Oktobermorgen in ihrem Bundestagsbüro.

