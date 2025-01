Corona-Aufarbeitung:Die schwierige Suche nach Schuld und Wahrheit

Von Rainer Stadler

Was haben der Direktor der Kunsthalle Rostock, die „Elterninitiative Fulda – Wir sind viele“, die Caritas-Präsidentin und Gesundheitsminister Karl Lauterbach gemeinsam? Sie alle haben in den vergangenen Monaten die Aufarbeitung der Corona-Politik in Deutschland gefordert. Auch unter den Parteien gibt es dafür eine breite Mehrheit, von der Linken bis zur AfD. In einer Bürgerumfrage der Zeit im vergangenen Dezember sprachen sich 55 Prozent dafür und nur 38 Prozent dagegen aus, den Umgang mit Corona besser aufzuarbeiten.