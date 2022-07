Von Cathrin Kahlweit, Wien

Die New York Times publizierte am Freitag gleich mehrere Texte zur Corona-Pandemie: Neben der Breaking News, dass sich US-Präsident Joe Biden mit Corona infiziert hat und warum eine Booster-Impfung ihn nicht davor schützte, fand sich auch ein Artikel über den Umgang der europäischen Partner mit der Seuche. "Europe shrugs at rising Covid cases", stand da, also: Europa zuckt mit den Schultern. Obwohl die Inzidenzraten wieder zunehmen. Das liege daran, so die Times, dass die Todeszahlen und die belegten Intensivbetten nicht im gleichen Ausmaß steigen würden wie die Ansteckungszahlen. Aber auch daran, dass die Europäer beschlossen hätten, "mit dem Virus zu leben".