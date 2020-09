Corona in Österreich

Angesichts der steigenden Neuinfektionen sollen in Österreich die Maßnahmen gegen das Coronavirus verstärkt werden. So berichtet die Nachrichtenagentur APA, dass die bisher auf Lebensmittelgeschäfte, Banken und Apotheken beschränkte Maskenpflicht auf alle der Öffentlichkeit zugänglichen geschlossenen Räume ausgeweitet werden soll. Das empfehlt dem Vernehmen nach die eingesetzte Corona-Kommission der Bundesregierung. Außerdem sollen alle Veranstaltungen im ganzen Land beschränkt werden: Unter freiem Himmel liegt die Grenze demnach künftig bei festen 5000 Plätzen, in geschlossenen Räumen bei 2500 zugewiesenen Plätzen.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober zufolge ist das Land im Kampf gegen die Pandemie besser aufgestellt als zuvor. "Wir implementieren derzeit in Österreich eine völlig neue Risikokultur", sagte der Grünen-Politiker zur SZ. Statt eines alleinigen Fokus auf die Infektionszahlen gebe es jetzt eine qualitative Gesamtbewertung.

In Österreich wurden am Donnerstag 664 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Das ist der stärkste Anstieg innerhalb eines Tages seit März. Mehr als die Hälfte der Neuinfektionen wurde in der Bundeshauptstadt Wien gemeldet.

Die Erkenntnisse werden wöchentlich von einer Corona-Kommission bewertet, die davon die Risiken für die Bund, Länder und Kommunen ableitet und Empfehlungen für die Bundesregierung abgibt. Entsprechend leuchtet dann die "Corona-Ampel" republikweit in vier verschiedenen Farben. Die türkis-grüne Bundesregierung hat vor etwa einer Woche das Ampelsystem eingeführt, um Hotspots in dem Land besser zu erkennen. Das System besteht aus vier Warnstufen.

Auf einer Österreich-Karte des ORF sind seit Donnerstagabend Graz, Wien und die Tiroler Kommunen Kufstein, Schwaz und Innsbruck markiert sowie in Niederösterreich Wiener Neustadt und Korneuburg. Gelb steht für "mittleres Risiko".

Kurz forderte "schärfere Maßnahmen"

Anschober sprach davon, dass dank der Kommission politisch umgesetzte Maßnahmen transparent in ihrer Begründung und evidenzbasiert abgesichert seien. "Gerade jetzt, angesichts der erwartetet ansteigenden Zahlen, ist dieses neue System eine starke Verbesserung unserer Arbeit."

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte am Donnerstag tagsüber von einer "explodierenden" Anzahl von Neuinfektionen gesprochen. Er forderte "schärfere Maßnahmen und kein Schönreden der Zahlen". Medienberichten zufolge hatte das Kanzleramt darauf gedängt, die Bundeshauptstadt Wien mit der zweithöchsten Warnstufe "Orange" zu kategorisieren - ohne Erfolg.

An diesem Freitag wird die Kommission ihre Empfehlungen im Internet auf der Homepage corona-ampel.gv.at veröffentlichen.