Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit über vier Wochen an. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagmorgen lag sie bei 19,4 - am Vortag hatte der Wert 18,5 betragen, am Donnerstag der Vorwoche 16,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 3539 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 3142 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 26 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 21 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 780 985 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 661 200 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 730. (05.08.2021)

SPD kritisiert Spahns Pläne für Ungeimpfte

Der Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), ab Herbst Ungeimpfte trotz negativem Corona-Test jenseits bestimmter Inzidenzwerte von dem Besuch von Gaststätten auszuschließen, stößt auf Widerstand aus Regierungsreihen. Spahns Konzept sei nicht die Position der Bundesregierung, sagt Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) der Augsburger Allgemeinen.

Geimpfte, Getestete und Genesene sollen in der Öffentlichkeit weiterhin die gleichen Rechte genießen. Allerdings können Unternehmer selbst über den Zugang für Ungeimpfte entscheiden. Es gelte die Vertragsfreiheit. Wer seine Mitarbeiter, Gäste oder Kunden besonders schützen möchte, könne Angebote nur für Geimpfte machen. "Grundsätzlich gilt: Es macht einen großen Unterschied, ob der Staat Grundrechte einschränken muss oder ob Private Angebote für bestimmte Personengruppen machen möchten." (05.08.2021)

Wohlfahrtsverband und Linke kritisieren kostenpflichtige Tests, Bundesapothekerkammer spricht sich dafür aus

Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, warnt vor sozialen Folgen, sollten ab Mitte Oktober die kostenlosen Corona-Schnelltests für alle Bürger abgeschafft werden. "Für uns als Wohlfahrtsverband ist wichtig, dass all diejenigen, die sich nicht testen lassen können und für die keine Impfempfehlung der Stiko vorliegt, weiterhin kostenlose Corona-Tests bekommen müssen", sagt Schneider der Rheinischen Post.

Auch der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Jan Korte, kritisiert laut Zeitungsbericht die Pläne der Bundesregierung. Menschen, die die nicht geimpft werden könnten, seien darauf angewiesen, dass Infektionen schnell erkannt würden. "Es wäre deshalb fatal, wenn die Bundesregierung sich jetzt aus der Verantwortung stiehlt und Testangebote zurückzieht."

Die Bundesapothekerkammer (BAK) hingegen rechnet durch das diskutierte Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests mit einer steigenden Impfbereitschaft. "Die Ankündigung, dass die Schnelltests ab einem bestimmten Zeitpunkt für Impfzauderer und Impfverweigerer kostenpflichtig werden sollen, könnte die Impfbereitschaft bei den Unentschlossenen tatsächlich erhöhen - und das ist gut so", sagt BAK-Präsident Thomas Benkert der Rheinischen Post. Zugleich fordert auch er, die Gratis-Test für jene Personen beizubehalten, bei denen eine Impfung nicht möglich sei. (05.08.2021)

Spahn: Bund spendet künftige Astra-Zeneca-Lieferungen direkt an Covax

Deutschland spendet einem Bericht zufolge ab sofort alle noch ausstehenden Impfstofflieferungen des britisch-schwedischen Herstellers Astra Zeneca direkt an die internationale Initiative Covax, die Entwicklungsländer mit Vakzinen versorgt. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) laut einer Vorabmeldung des "RedaktionsNetzwerks Deutschland" an. In einem ersten Schritt werden demnach 1,3 Millionen Dosen des Vakzins ohne Umweg über Deutschland an Covax geliefert. "Es ist in unserem ureigenen nationalen Interesse, die Welt zu impfen. Denn diese Pandemie ist erst wirklich vorbei, wenn das Virus weltweit unter Kontrolle ist", sagte Spahn. Deutschland engagiere sich bereits finanziell stark bei Covax. "Nun werden wir erstmalig auch Impfdosen aus unseren Verträgen an Covax abgeben", fügte der Politiker hinzu.

Das Bundeskabinett hatte Anfang Juli beschlossen, mindestens 30 Millionen Impfdosen der Hersteller Astra Zeneca und Johnson & Johnson an Drittstaaten abzugeben. 80 Prozent davon sollen der Initiative Covax zur Verfügung gestellt werden. 20 Prozent der Dosen sollen bilateral abgegeben werden. (04.08.2021)

Regierung will Betrug mit Corona-Tests effizienter bekämpfen

Die Bundesregierung hat am Mittwoch beschlossen, effizienter gegen den Betrug bei der Abrechnung von Corona-Tests vorgehen zu wollen. Das Kabinett hat einer Änderung der sogenannten Mitteilungsverordnung zugestimmt. Das teilte das Bundesfinanzministerium auf Anfrage mit.

Die Änderung sieht vor, das die Kassenärztliche Vereinigung künftig verpflichtet ist, Zahlungen für die kostenlosen Bürgertests auch den Finanzbehörden mitzuteilen. Die Finanzverwaltungen sollen besser überprüfen können, ob Einnahmen in Steuererklärungen vollständig und richtig angegeben werden. Die Regierung reagiert damit auf Falschabrechnungen und Betrugsfälle von Teststellen.

Der Bund übernimmt seit Anfang März die Kosten für die Tests. Teilweise werden die Teststellen von Personen betrieben, die bislang mit dem Gesundheitswesen nichts zu tun hatten, etwa Veranstalter oder Künstler, die in der Corona-Pandemie besonders stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Bundesregierung hatte im Frühjahr nach mehreren Betrugsfällen bereits schärfere Kontrollen angekündigt und die Kassenärztliche Vereinigung aufgefordert, die Abrechnungen der Testzentren genauer zu überprüfen. (04.08.2021)

Bundesweite Inzidenz steigt auf 18,5

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 18,5 - am Vortag hatte der Wert 17,9 betragen, am Mittwoch der Vorwoche 15,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 3571 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 2768 Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 25 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 21 Todesfälle gewesen. (04.08.2021)

Linke will Impfteams in Jobcenter schicken

Um der schleppenden Impfkampagne wieder Schwung zu verleihen, schlägt die Linke vor, Impfteams in Jobcenter und Unternehmen zu schicken, die keine Betriebsärzte haben. Nach vereinzelten Impfangeboten beim Einkaufen müsste der nächste Schritt sein, dass Impfteams in Jobcenter und in die Betriebe kommen, sagte Linke-Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In Jobcentern könnte man Schindler zufolge viele Arbeitslose, Aufstockende und prekär Beschäftigte erreichen, die nach Erhebungen überdurchschnittlich oft noch keine Gelegenheit hatten, sich impfen zu lassen.

Der Linken-Politiker verwies zudem darauf, dass die wenigsten Unternehmen Betriebsärzte hätten. "Da müssen wir mobile Impfteams losschicken, die den Menschen am Arbeitsplatz ein Angebot machen. Die Betriebe müssen verpflichtet werden, den Impfteams Zugang zu gewähren und die Beschäftigten für die zum Impfen notwendige Zeit freizustellen", forderte Schindler. (04.08.2021)

Ministerium schlägt Ende kostenloser Corona-Tests vor

Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek (CSU), befürwortet ein Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests - will dafür aber noch keinen konkreten Zeitpunkt nennen. "Ich unterstütze den Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums, Corona-Schnelltests zum gegebenen Zeitpunkt für eine bestimmte Zielgruppe kostenpflichtig zu machen", sagte Holetschek der Deutschen Presse-Agentur. Er betonte aber: "Über den genauen Zeitpunkt wird noch auf Bund-Länder-Ebene in der Gesundheitsministerkonferenz zu beraten sein."

Das Bundesgesundheitsministerium schlägt ein Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests für alle Bürger für Mitte Oktober vor - etwa zum 11. oder zum 18. Oktober. Da mittlerweile allen Bürgern ein unmittelbares Impfangebot gemacht werden könne, sei eine dauerhafte Kostenübernahme durch den Steuerzahler nicht angezeigt, heißt es in einem Ministeriumsbericht, der den Ländern und dem Bundestag zugesandt wurde und der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der SZ wurden diese Informationen bestätigt. Nur für Personen, die nicht geimpft werden können oder für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt, wie Schwangere oder unter 18-Jährige, soll es demnach weiterhin kostenlose Tests geben.

Holetschek unterstützt dieses Vorgehen. "Wenn Bürgerinnen und Bürger absehbar die Chance hatten, ein Impfangebot zu bekommen oder ein Angebot sogar selbst ausgeschlagen haben, sollten sie sich nicht weiter auf Kosten der Solidargemeinschaft freitesten können", sagte er. Es solle aber weiterhin niemand für einen Test zahlen müssen, der sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könne oder bei dem ein akuter Corona-Verdacht bestehe. Niemand dürfe unverschuldet auf Kosten sitzen bleiben. "Testen ist kein Luxus, wenn es notwendig ist. Gratistests für Impfverweigerer oder Impfmuffel sollte es aber nicht dauerhaft geben", argumentierte er. "Es kann und darf nicht sein, dass die Freiheit des Einzelnen, sich nicht impfen zu lassen, von allen Mitgliedern der Solidargemeinschaft finanziert wird."

Holetschek argumentierte zudem, viele Menschen hätten bisher einfach nicht den Anlass gesehen, sich mit den Risiken und Chancen einer Impfung gegen das Coronavirus auseinanderzusetzen - "da sie sich einfach kostenlos testen lassen konnten, um einen entsprechenden Testnachweis zu erhalten". "Eine Kostenpflichtigkeit würde viele veranlassen, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen." (04.08.2021)

Kinderärzte: Stiko sollte Impfung empfehlen

In der Debatte über breitere Corona-Impfangebote für Kinder und Jugendliche hat der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, die Ständige Impfkommission (Stiko) zu einer Neubewertung ihrer Position aufgerufen. Bereits heute dürften Ärztinnen und Ärzte Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren impfen, sagte Fischbach der Rheinischen Post. "Ich persönlich bin ein Befürworter dieser Impfungen. Das Risiko von Nebenwirkungen durch die Impfung ist extrem gering, das zeigen alle Daten aus anderen Ländern." Daher wünsche er sich "eine zeitnahe Neubewertung durch die Stiko".

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hatte im Mai den Covid-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen, zuletzt folgte auch die Freigabe für Moderna. Für Deutschland empfiehlt die Stiko die Impfung trotz heftigen politischen Drucks bisher jedoch nur vor allem Kindern und Jugendlichen mit bestimmten Vorerkrankungen wie Diabetes oder Adipositas, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten am Montag gleichwohl beschlossen, die Impfmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche auszuweiten.

Der Deutsche Hausärzteverband kritisierte das Vorgehen ohne vorherige Empfehlung der Stiko. "Diese Diskussion unter Missachtung der Kompetenz der Ständigen Impfkommission kann eher zur Verunsicherung führen, als dass sie der Impfkampagne hilft", sagte dessen Bundesvorsitzender Ulrich Weigeldt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Das Risiko liegt mehr bei den nicht impfwilligen Erwachsenen als bei den Kindern und Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren." Für Kinder und Jugendliche mit hohem Risikopotenzial gebe es ja bereits eine Impfempfehlung. "Warum eine Empfehlung der Stiko dazu zunächst nicht abgewartet werden kann, die sich auf Basis von fundierten Studien zeitnah äußern will, ist mir schleierhaft. Das Ganze klingt ein wenig nach Wahlkampfgetöse."

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hob am Dienstag die Freiwilligkeit des Corona-Impfangebots für Kinder und Jugendliche hervor. "Es geht ausdrücklich nicht darum, Druck zu machen", sagte er dem RBB. Wer jedoch geimpft werden wolle, solle die Möglichkeit dazu bekommen. (03.08.2021)

Alle Länder wollen Zwölf- bis 17-Jährigen Impfangebot machen

Die Gesundheitsminister der Länder und des Bundes sprechen sich einstimmig dafür aus, Jugendlichen von zwölf bis siebzehn Jahren eine Corona-Impfung anzubieten. Das hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek als derzeitiger Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz nach Beratungen der Ressortchefs mitgeteilt. Damit stellen sich die Gesundheitsminister ein Stück weit gegen die Ständige Impfkommission (Stiko). Denn die Stiko empfiehlt die Impfung dieser Altersgruppe bisher nicht generell. Das Expertengremium hat nur eine Impfempfehlung für Kinder aus Risikogruppen ausgesprochen. Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) hatte sich vor den Beratungen dafür eingesetzt, Zwölf - bis 17-Jährigen in allen Bundesländern ein Impfangebot zu machen.

Ähnlich sah es auch Holetschek. Er sieht in einem Impfangebot keinen Widerspruch zur Stiko: Sie habe diese Möglichkeit eröffnet bei ärztlicher Aufklärung, mit Einwilligung und nach individueller Risikoabschätzung. "Nichts anderes machen wir", hat er vor den Beratungen gesagt und dies danach noch mal wiederholt. Der CSU-Politiker betonte zugleich, niemandem solle etwas aufgezwungen werden. "Es ist ja ein Impfangebot. Das muss man immer so sagen." Für den Schritt sei nun anders als noch im Frühjahr genügend Impfstoff vorhanden. Dabei handelt es sich um die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna.

Schon jetzt seien 20,5 Prozent in dieser Altersgruppe erstgeimpft, 9,9 Prozent seien doppeltgeimpft. Die Impfung in dieser Altersgruppe sei schon jetzt erlaubt. Die Länder, so sagte Holetschek, wollten mit ihrem jetzigen Beschluss ein Signal "des einheitlichen Vorgehens senden". Das Vorgehen sei so bereits im Mai beschlossen worden, nur sei zu diesem Zeitpunkt nicht genügend Impfstoff vorhanden gewesen. Wo genau die Impfungen nun angeboten würden, in Schulen oder nur bei Ärzten, würden die Länder selbst entscheiden.

Außerdem soll es für bereits geimpfte Menschen mit schwachem Immunsystem möglich sein, sich eine Auffrischungsimpfung gegen das Virus geben zu lassen. Mit dem Schritt sollen unter anderem schwere Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen verhindert werden. Dort seien die Ausbrüche in den ersten Wellen "verheerend" gewesen. Der Schritt soll ab September sechs Monate nach der Zweitimpfung möglich sein. "Wir glauben, das ist im Sinne der gesundheitlichen Vorsorge - und darauf liegt jetzt auch der Schwerpunkt - sinnvoll und richtig", sagte Holetschek. Man wolle die vulnerablen Gruppen weiter schützen.

Menschen, die doppelt mit Astra Zeneca geimpft worden sind oder mit dem Mittel von Johnson und Johnson, von dem nur eine Dosis nötig ist, sollen die Auffrischungsimpfung auch mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna erhalten können. Neue Studienergebnisse würden darauf hindeuten, dass auch diese Angebote richtig und wichtig seien, sagte Holetschek.

Angesichts der Entscheidung über die Impfung von Jugendlichen kommen mahnende Worte von Kanzleramtsminister Helge Braun. Braun, selbst Arzt, pocht auf die Bedeutung der Stiko bei Entscheidungen über den Einsatz der Vakzine. "Die Stiko ist eine unabhängige wissenschaftliche Kommission, die absolut entscheidend ist bei der Frage, welche Impfungen empfohlen werden und nicht", sagt er dem Sender RTL. "Und danach richten sich Medizinerinnen und Mediziner in Deutschland. Und das muss auch so bleiben."

Der Chef der Stiko, Thomas Mertens, dämpft derweil Erwartungen an eine überarbeitete Impf-Empfehlung für Jugendliche seitens seiner Kommission. "Ich hoffe, dass wir das in den nächsten zehn Tagen schaffen", sagt Mertens dem Spiegel. Eine grundsätzliche Änderung der Empfehlung könne er aber nicht versprechen. Mertens sieht in der jetzigen Entscheidung der Gesundheitsminister keinen Gegensatz zur Aussage der Stiko. "Das ist eine politische Entscheidung, es ist die Freiheit der Politik so etwas im Sinne der allgemeinen Gesundheitsvorsorge anzubieten." (02.08.2021)