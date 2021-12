Familienfeiern in kleinerem Rahmen an Weihnachten werden dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst zufolge möglich sein. "Was wir bis jetzt verabredet haben, lässt Familienfeiern im kleinen Raum zu, mit den beschlossenen Einschränkungen", sagt Wüst bei einem Besuch eines Impfzentrums in Düsseldorf. "Und ich finde, dass sollte man dann auch machen." Auf die Frage, ob weitere Verschärfungen der Auflagen zur Eindämmung der Pandemie nötig seien, sagt der CDU-Politiker, es müsse abgewartet werden, wie die geltenden Regeln sich bewährten und die Menschen darauf reagierten - "bevor man das Schräubchen immer weiter dreht".

Ähnlich hatte sich zuvor der designierte neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach geäußert. Bei der Vorstellung der SPD-Kabinettsmitglieder im Willy-Brandt-Haus sagte er, die neue Regierung müsse jetzt entschlossen die Pandemie bekämpfen und die Booster-Impfungen vorantreiben, so dass an Weihnachten wenigstens in bescheidenen Umfang Reisen möglich seien. (06.12.2021)

Inzidenz steigt wieder leicht

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder etwas. Am Montagmorgen gibt das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert mit 441,9 an. Gestern lag er noch bei 439,2. Am gleichen Tag vor einer Woche bei 452,4 (Vormonat: 183,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland melden dem RKI binnen eines Tages 27 836 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 29 364. Deutschlandweit starben den aktuellen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 81 Menschen im Zusammenhang mit Corona, verglichen mit 73 Menschen vor einer Woche.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher. (6.12.2021)

Apothekerverband Nordrhein: Weiterhin Lieferengpässe bei Tests

Der Apothekerverband Nordrhein rechnet noch über Wochen mit Engpässen bei Corona-Schnelltests. "Corona-Tests sind oft knapp. Ein Ende der Lieferengpässe ist noch nicht abzusehen", sagte Verbandschef Thomas Preis der Rheinischen Post.

"Aktuell steigen die Zahlen in den Teststellen wöchentlich um zehn Prozent an. Der Dezember wird der Monat mit den meisten Bürgertests werden." Auch der Verkauf von Selbsttests lege weiter zu. Zugleich gäbe es Angebotsprobleme: Die Frachtmöglichkeiten aus Ostasien seien begrenzt, die Freigabe am Zoll dauere lang.

"Bisher waren viele Tests als Sonderzulassung im Verkauf. Diese Sonderzulassungen werden nicht mehr verlängert. Das sorgt auch für weitere Engpässe.", erklärte er. (6.12.21)

Thüringens Innenminister angesichts der jüngsten Corona-Proteste besorgt

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) zeigt sich angesichts der jüngsten Corona-Proteste in Thüringen, aber auch in Sachsen, besorgt. "Das ist grundsätzlich besorgniserregend", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die Proteste würden "teilweise von Rechtsextremisten organisiert", die zuweilen regelrecht "euphorisch" seien. Dabei sei es "nicht völlig unerklärlich", dass wegen der neuen 2-G- und 3-G-Regeln wohl vor allem Ungeimpfte an den Märschen teilnähmen.

"Sie werden jetzt merken, dass das Leben erhebliche Erschwernisse mit sich bringt", sagte er. Man könne Proteste, bei denen keine Masken getragen und Mindestabstände nicht eingehalten würden, nicht einfach nur begleiten. "Das ist mir zu defensiv." Man müsse aber auch aufpassen, dass es nicht zu einer Eskalation der Gewalt komme. Auf jeden Fall müssten Teilnehmer mit finanziellen Konsequenzen rechnen. So würden für das Nicht-Tragen von Masken 60 Euro fällig und für den Verzicht auf den Mindestabstand 100 Euro. Wer als Organisator derartiger Proteste in Erscheinung trete, für den könnten mehrere Tausend Euro Strafe folgen.

In Dresden bereitet sich die Polizei unterdessen auf einen Großeinsatz vor. Die Einsatzkräfte rechnen mit einem Protest von Gegnern der Corona-Politik vor dem Sächsischen Landtag. Der Grund: Das Parlament will am Montagmittag über die Feststellung der epidemischen Lage im Freistaat entscheiden.

Die Polizei in dem Bundesland schritt am Sonntagabend in mehreren Städten erneut gegen nicht genehmigte Kundgebungen mit Hunderten Gegnern der Corona-Politik ein. Bereits am Wochenende hatte es an verschiedenen Orten Demonstrationen gegeben, obwohl die Corona-Notfallverordnung nur stationäre Versammlungen mit bis zu zehn Teilnehmern erlaubt.

Aufsehen erregte insbesondere ein Protest am Freitagabend, als sich 30 Gegner der Corona-Politik lautstark und mit Fackeln vor dem Haus von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) versammelt hatten. Die Polizei erstattete Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und prüft Verstöße gegen die Corona-Verordnung. Politiker verurteilten die Versammlung parteiübergreifend. (6.12.21)

Unionsfraktionschef Brinkhaus: Schulschließungen dürfen kein Tabu sein

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus fordert eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen und will Schulschließungen in besonders betroffenen Regionen nicht ausschließen. "In Gebieten mit hohen Inzidenzen muss man auch über befristete Kontaktbeschränkungen für Geimpfte nachdenken", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er befürchte, dass die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern nicht reichten, um die Welle zu brechen und die Infektionszahlen schnell nach unten zu drücken.

Schulschließungen seien erhebliche Belastungen für die Kinder, aber auch für die Eltern. "Natürlich muss es das Bestreben der Schulminister sein, mit Maskenpflicht, Tests und Lüftung die Schulen so lange wie möglich offenzuhalten", sagte Brinkhaus. "Es darf aber für Regionen mit sehr hohen Inzidenzen keine Tabus geben." (05.12.2021)