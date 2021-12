Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Morgen 44 927 Corona-Neuinfektionen. Das sind 11 750 Fälle weniger als am Donnerstag vor einer Woche, als 56 677 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt von 289,0 am Vortag auf jetzt 280,3. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 425 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 109 749. (23.12.2021)

Novavax bietet angeblich guten Schutz gegen Omikron

Der Corona-Impfstoff von Novavax bietet nach Angaben des Pharmaunternehmens einen wirksamen Schutz gegen die Omikron-Variante. Das Vakzin rufe eine wirksame Immunreaktion gegen die Variante hervor, eine zusätzliche Auffrischungsimpfung erhöhe die Immunantwort, teilt das Unternehmen nach ersten Daten einer laufenden Studie zur Wirksamkeit des Impfstoffs bei Jugendlichen und als Booster mit. (23.12.2021)

Union fordert klare Haltung der Ampel-Regierung zur Impfpflicht

Nach dem mehrheitlichen Votum des Deutschen Ethikrats für die Ausweitung der gesetzlichen Impfpflicht dringt die Unionsfraktion auf einen Gesetzesentwurf der Ampelkoalition. "Die dramatische Entwicklung der Pandemie erlaubt keinen Zickzackkurs. Es wird Zeit, konkrete Gesetzesvorschläge auf den Tisch zu legen", sagt der erste parlamentarische Geschäftsführer von CDU/CSU, Thorsten Frei, der Zeitung "Rheinische Post". Darüber hinaus sei es hilfreich, "wenn es aus der Ampel-Koalition endlich ein einheitliches Signal geben würde". Am Mittwoch hatte der Ethikrat seine Stellungnahme veröffentlicht, 20 von 24 Mitgliedern befürworten eine Ausweitung der gesetzlichen Impfpflicht "auf wesentliche Teile der Bevölkerung". (23.12.2021)

Wüst hält Impfpflicht für unerlässlich

Deutschland wird nach den Worten des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) in der Corona-Pandemie um eine Impfpflicht nicht herumkommen. Eine "Dauerschleife" von Lockerungen und Lockdowns müsse vermieden werden, sagte Wüst am Mittwochabend in einem vorab aufgezeichneten Interview der ARD-"Tagesthemen". "Da müssen wir raus. Deswegen ist die Impfpflicht unerlässlich."

Wüst, der derzeit auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, sprach von einer sehr erfolgreichen Impfkampagne. Mt Blick auf die Quote der Geimpften fügte er jedoch hinzu: "Wir kämpfen natürlich nicht um 75, 80 Prozent. Wir brauchen 90, 95 Prozent und am besten mehr."Ziel sei, nun auch Menschen zu überzeugen, die sich bislang nicht angesprochen fühlten. "Ich glaube schon, dass wir mit guten Argumenten auch in diesen Wochen immer noch Menschen erreichen." Das Problem seien aber die letzten zehn Prozent. Für die werde man an einer Impfpflicht nicht vorbeikommen, "und wir brauchen sie zügig". Die Bundesregierung müsse jetzt Tempo machen, forderte der CDU-Politiker. Nach den am Mittwochmorgen veröffentlichten Zahlen des Impf-Dashboards des Gesundheitsministeriums haben mindestens 58,7 Millionen Menschen bisher zwei Impfungen oder die Einmal-Impfung von Johnson & Johnson erhalten. Das sind 70,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Mindestens 28,1 Millionen Menschen (33,8 Prozent) bekamen zusätzlich eine Spritze zur Auffrischung. (22.12.2021)

Lauterbach: Fünfte Welle kommt sicher

Ein dramatischer Anstieg der Neuinfektionen durch die neue Omikron-Variante ist nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nicht mehr aufzuhalten. "Wir müssen mit einer fünften Welle jetzt sicher rechnen", sagte er am Mittag bei einer Pressekonferenz. Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), teilt diese Einschätzung, setzt jedoch einen anderen Akzent in der Frage, wie der fünften Welle entgegenzuwirken ist.

Während Wieler die Bevölkerung zu Kontaktbeschränkungen auffordert, sieht Lauterbach die Booster-Kampagne als "wichtigsten Baustein in der Bekämpfung der Omikron-Welle". Booster-Impfungen schützten zu 70 bis 80 Prozent vor einer symptomatischen Erkrankung, vor einer Erkrankung mit einem schweren Verlauf sogar zu 90 Prozent. Bisher seien 27 Millionen Menschen in Deutschland geboostert, bis Ende Januar sollten noch einmal weitere 30 Millionen dazukommen.

Nach der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Dienstag hatte es Unstimmigkeiten zwischen Bundesregierung und Robert-Koch-Institut gegeben. Während die Bund-Länder-Runde weitere Corona-Maßnahmen vom 28. Dezember anwies, favorisierte das RKI in einem Schreiben strenge Kontaktbeschränkungen ab sofort. Anscheinend war dies nicht abgesprochen. Lauterbachs Äußerungen nach der MPK legen nahe, dass der Verstoß des RKI innerhalb der Bundesregierung Irritationen auslöste. Später in den ARD-"Tagesthemen" äußerte er sich zurückhaltender. Er lege "viel Wert auf die wissenschaftliche Beratung" des RKI, aber es könne eben Forderungen geben, die "wir nicht sofort umsetzen", sagte er. Auf die Frage, ob er weiter zu Wieler stehe, sagte Lauterbach am Mittwoch: "Sonst säße er hier nicht." Das RKI sei für ihn weiter eine "ganz zentrale Quelle". Auch Wieler verteidigte seinen Schritt: Das RKI gebe kontinuierlich Empfehlungen ab. Das Ergebnis der MPK sei "adäquat", weil sich viele Menschen ganz von selbst an die Empfehlung zu Kontaktbeschränkungen hielten, so der RKI-Chef.

Um die Ziele der Impfkampagne zu erreichen, sollen niedergelassene Ärzte vom 24. Dezember bis zum 9. Januar jede Impfung zu einem Feiertagssatz von 36 Euro pro Impfung vergütet bekommen. Lauterbach warb auch dafür, die Impfzentren über die Feiertage offen zu halten. Es stünde ausreichend Moderna-Impfstoff zur Verfügung, der eine genauso hohe Wirksamkeit zeige wie der Impfstoff von Biontech. Im Hinblick auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, unter 30-Jährige ausschließlich mit Biontech zu impfen, habe Lauterbach die Stiko um eine neuerliche Prüfung ihrer Empfehlung gebeten. Außerdem habe die Bundesregierung vier Millionen Dosen des Totimpfstoffs von Novavax bestellt, die von Januar an geliefert werden könnten. So könnten sich auch diejenigen immunisieren lassen, die gegen die bisher zugelassenen Impfstoffe Bedenken hegten. (22.12.2021)

Bund verschärft Einreiseregeln aus Virusvariantengebieten

Die Bundesregierung verschärft wegen Omikron die Einreiseregeln aus Virusvariantengebieten. Wer von dort aus nach Deutschland einreist, braucht künftig einen negativen PCR-Test. Ausgenommen von Nachweis- und Testpflichten sind lediglich Kinder unter sechs Jahren. Als Virusvariantengebiet werden Länder eingestuft, in denen sich die neue Coronavirus-Variante rasant ausbreitet. Dazu gehören derzeit verschiedene Länder des südlichen Afrikas sowie seit Montag auch Großbritannien. (22.12.2021)

Berliner Schulen sollen nach den Ferien öfter testen

In der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien, die am 3. Januar beginnt, müssen sich nicht immunisierte Schüler in Berlin wegen der Gefahr durch die Omikron-Variante fünf statt drei Mal testen lassen. Die dafür nötigen Selbsttests würden zur Verfügung gestellt, teilte die Senatsverwaltung mit. Vom 10. Januar an seien wie zuvor wieder drei Tests pro Woche geplant, wie den Schulen in einem Rundschreiben mitgeteilt worden sei. Die Bildungsverwaltung empfiehlt, dass sich auch nicht der Testpflicht unterliegende Personengruppen - wie geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Schulpersonal - in der ersten Woche nach den Weihnachtsferien fünf Mal testen lassen. (22.12.2021)

Kliniken gehen Corona-Beschlüsse nicht weit genug

Angesichts einer drohenden Omikron-Welle halten die Kliniken in Deutschland eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen für denkbar. Die von Bund und Ländern beschlossenen Kontaktbeschränkungen seien "notwendig, möglicherweise aber nicht ausreichend", sagt der Vorstandsvorsitzende der Deutsche Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, der Funke-Mediengruppe. Deshalb sei es notwendig, dass die Lage weiterhin täglich beobachtet und analysiert werde. "Gegebenenfalls muss dann kurzfristig nachgesteuert werden." Gaß fordert die Politik parteiübergreifend auf, "die Debatte um die allgemeine Impfpflicht nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern kurzfristig hier eine Entscheidung zu treffen". Es brauche Klarheit, ein hohes Impftempo und das Schließen der Impflücke. (22.12.2021)

DGB-Chef will breite Debatte zur Impfpflicht

DGB-Chef Reiner Hoffmann dringt vor der Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht auf eine breitere öffentliche Debatte. "Ich persönlich bin für eine allgemeine Impfpflicht", sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) der Rheinischen Post. "Wir müssen gleichzeitig aber das Risiko einer Spaltung der Gesellschaft zwischen Geimpften und Ungeimpften verringern, die durch eine Impfpflicht vertieft werden könnte", sagte er.

Eine breite öffentliche Debatte solle Akzeptanz auch bei denen herstellen, die noch skeptisch sind. "Man muss die Bedenken der Impfskeptiker ernst nehmen, aber am Ende auch konsequent sagen: Jetzt sind wir nach 24 Monaten Pandemie in einer Situation, in der wir die Impfpflicht als Ultima Ratio brauchen", sagte Hoffmann. (22.12.2021)