Wegen der Ausbreitung einer neuen, möglicherweise gefährlicheren Variante des Coronavirus will die EU-Kommission Reisen aus dem südlichen Afrika in die EU auf ein absolutes Minimum beschränken. Die Brüsseler Behörde werde den EU-Staaten vorschlagen, die dafür vorgesehene Notbremse auszulösen, um den Luftverkehr auszusetzen, teilte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter mit. Die EU-Staaten müssen darüber jetzt noch beraten und entscheiden. Rechtlich bindend wäre die Notbremse nicht, doch es wäre eine wichtige Richtungsentscheidung.

Die Ausbreitung der Variante B.1.1.529 im südlichen Afrika hat international Besorgnis ausgelöst. Auch Israel und Belgien haben inzwischen jeweils den ersten Infizierten mit der neuen Mutante registirert. Experten befürchten, dass die neue Virusvariante wegen ungewöhnlich vieler Mutationen nicht nur hoch ansteckend sein, sondern auch den Schutzschild der Impfstoffe leichter durchdringen könnte. "Die Wissenschaftler sind alle hoch alarmiert", sagte der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) im ARD-Morgenmagazin. Deswegen würden auch Gespräche mit dem Robert-Koch-Institut geführt. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC will noch am Freitag eine Einschätzung zur neu aufgetretenen Corona-Variante B.1.1.529 abgeben.

Wegen B.1.1.529 wird Deutschland unter anderem das Land Südafrika nun zum Virusvariantengebiet erklären. Die Regelung trete heute Nacht in Kraft, Fluggesellschaften dürften dann nur noch deutsche Staatsbürger nach Deutschland befördern, teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit.

Wie Deutschland reagieren immer mehr Länder mit verschärften Einreisebestimmungen. Darunter Israel, Belgien, Großbritannien und Singapur. Auch Japan beschloss eine Verschärfung der Grenzkontrollen für Einreisende aus sechs afrikanischen Ländern. Indien gab bekannt, Reisende aus verschiedenen Ländern im südlichen Afrika künftig konsequent zu testen und zu prüfen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO rät derzeit allerdings von Reisebeschränkungen wegen der neuen Corona-Variante ab. Staaten könnten laut der Organisation auch ohne solche Einschränkungen eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung von neuen Varianten einzudämmen, so WHO-Sprecher Christian Lindmeier. Dazu gehörten die genaue Beobachtung des Infektionsgeschehens und die Genanalyse von auftretenden Corona-Fällen. Derzeit überprüft die Organisation, ob die neue Variante als "besorgniserregend" klassifiziert werden soll und inwieweit die Variante auch Folgen für die Diagnostik, Therapien und die Impfkampagnen habe.

Der Impfstoff-Hersteller Biontech prüft derzeit, ob sein Corona-Vakzin auch gegen die neue, in Südafrika aufgetauchte Virus-Variante wirkt. "Spätestens in zwei Wochen erwarten wir weiterführende Daten aus den Labortests", teilte Biontech mit. Diese würden Aufschluss darüber geben, ob eine Anpassung des Impfstoffs erforderlich sei.

Das südafrikanische Institut für Ansteckende Krankheiten NICD teilte mit, es seien in Südafrika 22 Fälle nachgewiesen worden. Mit mehr Fällen sei im Zuge der laufenden Genomanalysen zu rechnen. Die Variante wurde auch in Botswana nachgewiesen.

Auch an den Finanzmärkten schlägt sich die Besorgnis vor der neuen Variante nieder. Aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen einer Ausbreitung kaufen Anleger Gold. Die südafrikanische Währung fällt, im Gegenzug steigt der Dollar. Zudem ziehen sich Anleger aus dem Rohölmarkt zurück. Die Variante schüre Spekulationen über neue Pandemie-Beschränkungen, sagt Analyst Kelvin Wong vom Brokerhaus CMC Markets. (25.11.2021)

Frankreich kündigt verstärkte Grenzkontrollen an

Frankreich kündigt verstärkte Grenzkontrollen an, um das Virus einzudämmen. "Wir werden sie mit mehreren Maßnahmen verstärken", sagte Gesundheitsminister Olivier Veran dem Sender TF1. Details dazu würden in den nächsten 24 bis 48 Stunden festgelegt. Die Regierung hatte zuvor verschärfte Maßnahmen auf den Weg gebracht, um einer fünften Infektionswelle entgegenzuwirken. (25.11.2021)

Portugal führt wieder Beschränkungen ein

Trotz hoher Impfquote führt auch Portugal angesichts steigender Infektionszahlen wieder Corona-Beschränkungen ein. Auch alle Flugreisenden, die ins Land kommen wollen und bereits vollständig geimpft seien, müssen bei ihrer Ankunft einen negativen Test vorweisen, sagte Ministerpräsident Antonio Costa bei einer Pressekonferenz.

Komplett immunisierte Personen müssten auch einen negativen Corona-Test für Besuche von Nachtclubs, Bars, Großveranstaltungen und Pflegeheimen vorzeigen. In Innenräumen sei es wieder verpflichtend, Masken zu tragen. Der Schulstart nach Weihnachten wird um eine Woche verschoben, die Arbeit im Home-Office wird in der ersten Januarwoche zur Pflicht. Portugal gehört zu den Ländern mit der weltweit höchsten Impfquote. (25.11.2021)

Tschechiens Präsident nach positivem Covid-Test in Klinik

In Tschechien wird Präsident Milos Zeman nach einem positiven Corona-Test ins Krankenhaus gebracht. Der 77-Jährige werde dort behandelt, sein Arbeitsprogramm sei ausgesetzt, teilt sein Büro mit. Zeman sollte eigentlich am (morgigen) Freitag den bisherigen Oppositionsführer Petr Fiala zum neuen Ministerpräsidenten ernennen. Zeman war erst wenige Stunden zuvor wegen einer anderen Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen worden. (25.11.2021)

EMA lässt Impfstoff für Kinder zu

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) erlaubt den Einsatz des Covid-19-Impfstoffs von Biontech und Pfizer bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren. Der zuständige EMA-Ausschuss empfahl am Donnerstag eine Erweiterung der Zulassung. Die finale Entscheidung muss noch von der Europäischen Kommission gefällt werden, dies gilt aber als Formsache. Bislang ist das Vakzin in der Europäischen Union ab zwölf Jahren bewilligt. Für jüngere Kinder gab es bislang kein zugelassenes Präparat.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte am Montag erklärt, die gesamte EU erhalte die Lieferung des Kinder-Impfstoffs am 20. Dezember, Deutschland bekomme dann 2,4 Millionen Dosen auf einen Schlag. Biontech bestätigte den Zeitplan. "Mit der Lieferung an Deutschland kann etwa die Hälfte der in Deutschland lebenden Kinder zwischen fünf und unter zwölf Jahren geimpft werden", sagte eine Sprecherin des Mainzer Herstellers. Der Zeitplan sei immer wieder mit Vertretern der EU-Kommission besprochen und vergangene Woche final bestätigt worden. Eine frühere Lieferung sei nicht zu erwarten: "Alle vorgelagerten Prozesse wurden auf diesen Stichtag ausgerichtet."

Die Ständige Impfkommisson (Stiko) bereitet eine Empfehlung zur Impfung von Kindern zum Start der ersten Lieferung vor. "Unser Ziel ist es, diese Empfehlung bis Ende Dezember, möglichst bis zum Start der Auslieferung des Kinder-Impfstoffs an die Länder, fertigzustellen", hatte Stiko-Chef Thomas Mertens kürzlich gesagt. Bei der EU-Zulassung des Impfstoffs ab zwölf Jahren im Mai hatte die Stiko zunächst nur Impfungen von Jugendlichen mit Vorerkrankungen empfohlen. Erst im August hatte sie diese dann allen ab zwölf empfohlen und auf eine breitere Datengrundlage verwiesen, insbesondere aus dem amerikanischen Impfprogramm mit Millionen geimpften Jugendlichen.

Nach der Zulassung durch die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA Ende Oktober wurden in den USA bereits rund drei Millionen Kinder ab fünf Jahren mit Biontech geimpft, in Israel und Kanada sind die Impfungen in dieser Woche angelaufen. (25.11.2021)