Mit den steigenden Corona-Infektionszahlen wächst in der Bevölkerung das Bedürfnis nach härteren Maßnahmen gegen die Pandemie. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich 47 Prozent dafür aus, den bestehenden Lockdown zu verschärfen. Dagegen sind nur 30 Prozent für eine Lockerung oder Abschaffung der Einschränkungen. 17 Prozent meinen, sie sollten so bleiben wie sie sind. Vor zwei Wochen hatten sich in einer vergleichbaren YouGov-Umfrage nur 30 Prozent für Verschärfungen ausgesprochen. Seitdem hat es keine größeren Veränderungen bei den Beschränkungen gegeben.

Noch deutlicher wird der Wunsch nach härteren Maßnahmen bei der Frage nach bundesweiten Ausgangsbeschränkungen in der Nacht. 56 Prozent sind dafür, 37 Prozent dagegen, 7 Prozent machten keine Angaben. Je älter die Befragten, desto größer sind die Sympathien für Ausgangsbeschränkungen. Von den 18- bis 24-Jährigen sind nur 36 Prozent dafür, unter den über 55-Jährigen sind es 66 Prozent.

Stiko: Jüngere sollen keine Zweitimpfung mit Astra Zeneca erhalten

Wer zunächst nur eine Impfung mit dem Impfstoff von Astra Zeneca erhalten hat und jünger ist als 60 Jahre, soll bei der zweiten ein Mittel wie das von Pfizer/BioNTech oder Moderna erhalten. Dies teilt die Ständige Impfkommission (Stiko) in einer überarbeiteten Empfehlung mit. Zwar gebe es noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Impfungen mit verschiedenen Mitteln. Jedoch werde "eine Dosis eines mRNA-Impfstoffs 12 Wochen nach der Erstimpfung" empfohlen, bis entsprechende Daten vorlägen. Zu dieser Klasse von Impfstoffen gehören die von Pfizer/Biontech und Moderna. Das Astra-Zeneca-Präparat ist ein sogenannter Vektorimpfstoff.

Der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens sagte dem Spiegel dazu in einem am Donnerstagabend veröffentlichten Interview: "Tierexperimentelle Daten zeigen, dass die Immunreaktion nach heterologer Impfung gleich ausfällt. Man muss noch wissenschaftlich klären, wie gut der Schutz dann beim Menschen ist. Ich hoffe, dass dazu bald Daten vorliegen." Als "heterolog" bezeichnet man die Gabe von Einzel-Dosen unterschiedlicher Impfstoffe.

Mertens sagte weiter, dass man über das Risiko bei zweimaliger Impfung mit Astra Zeneca derzeit nur spekulieren könne. "Der nahe liegende Ausweg ist aus meiner Sicht, es gar nicht zu probieren, sondern zur Sicherheit eben als Alternative einen RNA-Impfstoff zu geben."

Bund und Länder waren am Dienstag einer Empfehlung der Stiko gefolgt, das Astra Zeneca-Mittel in der Regel nur noch für Menschen über 60 einzusetzen. Bei 2,7 Millionen verabreichten Astrazeneca-Dosen waren 31 Verdachtsfälle einer sogenannten Hirnvenenthrombose gemeldet worden. Davon verliefen neun Fälle tödlich. Experten vermuten, dass das ohnehin sehr geringe Risiko nur junge Menschen betrifft.

RKI meldet 21 888 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt leicht auf 134,0

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen Tagesfrist 21 888 Neuinfektionen. Das sind 315 mehr als am vergangenen Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 134,0 von 134,2 am Donnerstag. Vor einer Woche lag sie bei 119,1. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 232 weitere Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 76 775. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,85 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Umfrage: Klare Mehrheit der Deutschen für Ausgangsbeschränkungen

NRW führt Testpflicht an Schulen ein

Nordrhein-Westfalen führt nach den Osterferien eine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler ein. "Verpflichtende Selbsttests als zusätzliche Sicherheit tragen dazu bei, das Dunkelfeld von symptomlos Erkrankten aufzuhellen und die weitere Ausbreitung der Pandemie zu verhindern. Sie sorgen dafür, dass der Schulbetrieb sicherer wird", begründete Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf den Schritt. Die Kinder und Jugendlichen aller Schulen sollen nach ihren Worten zwei Mal pro Woche Selbsttests durchführen.

Zuvor hatten bereits mehrere andere Bundesländer eine Testpflicht an den Schulen für die Zeit nach Ostern beschlossen. Die konkrete Ausgestaltung der Pflicht in NRW sowie die rechtlichen Grundlagen der Maßnahme würden derzeit auch im Austausch mit anderen Ländern finalisiert und rechtzeitig vor Schulbeginn bekanntgegeben, sagte Gebauer.

Sie betonte, Selbsttests würden in den Schulen gut angenommen und die Durchführung gelinge weitestgehend problemlos. Bereits vor den Ferien wurden die weiterführenden Schulen in NRW mit Selbsttests beliefert. Die Auslieferung werde auch in den Ferien nach den Ostertagen fortgesetzt und um den Kreis der Grund- und Förderschulen erweitert, betonte Gebauer. Durch diese Vorkehrungen vor und in den Ferien werde sichergestellt, dass bei einem Schulstart nach den Osterferien für alle Schülerinnen und Schüler zwei Selbsttests pro Woche bereitstehen.

Auch das Land Niedersachsen hatte am Donnerstag eine Corona-Testpflicht für den Schulbesuch nach den Osterferien eingeführt. Schüler und Beschäftigte sollen sich selbst vor Unterrichtsbeginn an Präsenztagen zu Hause testen, kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag in Hannover an. Ohne negatives Testergebnis ist der Besuch des Unterrichts nicht möglich. "Ich glaube, dass wir damit einen weiteren sinnvollen Baustein setzen, um die Sicherheit zu erhöhen", sagte Tonne. "Die Testungen helfen dabei, Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen."

In der Regel sollen künftig zwei Tests pro Woche vorgenommen werden, erläuterte der Minister. Die Testpflicht gilt dabei auch für die Notbetreuung in den Schulen. Zu Hause versäumte Tests können ausnahmsweise in der Schule in einem dafür ausgewiesenen separaten Raum nachgeholt werden. Bei einem positiven Testergebnis informieren die Betroffenen die Schule, die das Gesundheitsamt einschaltet.

Das Land Baden-Württemberg nimmt wegen der schnell steigenden Corona-Infektionszahlen nach den Osterferien zunächst Öffnungsschritte an den Schulen zurück. In der ersten Woche ab dem 12. April kehren die Grundschüler und auch die 5. und 6. Klassen zunächst in den Fernunterricht zurück, wie das Kultusministerium den Schulen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Geöffnet bleiben Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren,auch die Abschlussklassen sollen teilweise in Präsenz unterricht werden. In der Woche ab dem 19. April sollen alle Klassen im Wechsel in die Schulen zurückkehren, "sofern es das Infektionsgeschehen dann zulässt", schrieb Ministerialdirektor Michael Föll. Dann soll es auch eine Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler geben, die am Präsenzunterricht teilnehmen.

Bis Ende April mehr als drei Millionen Impfdosen pro Woche an Arztpraxen

Von kommender Woche an sollen auch Hausärzte in die Impfkampagne gegen das Coronavirus mit einbezogen werden. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte dazu auf der Bundespressekonferenz am Freitag: "Das wird noch kein großer Schritt sein, aber ein wichtiger." Die Strukturen sollten jetzt aufgebaut und dann deutlich aufgestockt werden. Für die kommende Woche hätten 35 000 Hausarztpraxen insgesamt 1,4 Millionen Impfdosen bestellt. 940 000 würden geliefert werden.

Der Impfstoff gehe vom Bund an den Großhandel und dann über die Apotheken an die Praxen. Begonnen werden solle mit den Hausarztpraxen, dann sollten auch Fachärzte einbezogen werden. Ende April sollen mehr als drei Millionen Dosen pro Woche an die Arztpraxen gehen können. Spahn hatte in der Vergangenheit gesagt, er rechne damit, dass Ende April/Anfang Mai 80 000 bis 100 000 Arztpraxen Coronavirus-Impfungen verabreichen könnten.

Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, sagte, die Bereitschaft zum Impfen sei bei den Hausärzten "extrem groß". Wenn es mehr Impfstoff gebe, könnten immer mehr Praxen impfen. Dann könne man mehrere Millionen Dosen pro Woche verimpfen. "Zu den 430 Impfzentren, die wir bisher haben, kommen nach Ostern 35 000 weitere hinzu", sagte Gassen mit Bezug auf die Hausärzte.

In den ersten beiden Wochen nach Ostern werde ausschließlich der Impfstoff von Biontech an die Praxen geliefert, sagte Spahn. Eine Woche später komme das Vakzin von Astra Zeneca dazu und eine weitere Woche später folge der Impfstoff von Johnson & Johnson. Das Vakzin von Moderna werde vorerst ausschließlich in den Impfzentren verwendet, um die Anzahl der Transportwege gering zu halten. "Jede Impfdose sollte schnellstmöglich verimpft werden", sagte Spahn.

Er sagte, es werde mit den Bundesländern beraten, ob es aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Tage Änderungen in Hinblick auf Lieferungen von Astra Zeneca gebe. Die Ständige Impfkommission empfiehlt Impfungen mit dem Vakzin derzeit nur noch für Menschen ab 60 Jahren. Spahn rief dazu auf, die Bestände an Astra Zeneca in den Praxen zu verimpfen. Das Ziel sei, keine Impfdose wegzuwerfen. Gassen sagte, die Hausärzte würden sich an die Empfehlung der Kommission halten.

Spahn versprach, jeder Bürger, der wolle, werde einen vollständigen Impfschutz bekommen - auch diejenigen, die bereits eine erste Impfung mit dem Vakzin von Astra Zeneca bekommen haben und für die nun keine zweite Impfung damit in Frage komme. Auch wenn das bedeute, dass man ein neues Impfschema beginnen müsse.

Deutschland muss sich Spahn zufolge weitere Corona-Impfstoff-Kapazitäten sichern - notfalls auch im Alleingang. "Was wichtig ist, ist die Frage 2022", sagte der CDU-Politiker: "Wir wissen ja - Stand heute - noch nicht, wie lange ein Impfschutz hält." Niemand könne ausschließen, dass nicht auch Folgeimpfungen zur Auffrischung nötig seien. "Dafür müssen und sollten wir uns Kapazitäten sichern als Europäische Union; wenn dort nicht zügig, dann national." Das gelte auch für Mutanten des Coronavirus, durch die eine Anpassung der zugelassenen Covid-Impfstoffe nötig werden könnte, sagte Spahn.

Für das zweite Quartal erwartet Deutschland nach Angaben von Spahn etwa 15 Millionen Impfdosen von Astra Zeneca und rund 40 Millionen Dosen vom Mainzer Unternehmen Biontech. "Das zeigt: Unser wichtigster Baustein in unserer Impfkampagne ist tatsächlich Biontech."