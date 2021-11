Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt ab sofort allen Personen ab 18 Jahren die Covid-19-Auffrischimpfung. Ein entsprechender Beschlussentwurf sei zur Abstimmung an Fachkreise und Bundesländer gegangen, daher seien Änderungen noch möglich, teilte die Stiko mit. Es handelt sich noch nicht um eine finale Empfehlung.

Zunächst hatte die Stiko eine Auffrischungsimpfung nur für ältere Personen ab 70 Jahren, Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sowie medizinisches und pflegerisches Personal empfohlen. Stiko-Chef Mertens eine weitergehende Empfehlung jedoch bereits vor wenigen Tagen angekündigt.

Die Auffrischimpfung soll nach Stiko-Angaben in der Regel im Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung erfolgen. Menschen, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden, empfiehlt die Stiko eine Booster-Impfung mit einem mRNA-Impfstoff ab vier Wochen nach Grundimmunisierung.

Bereits vor der Stiko-Empfehlung hatte sich der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dafür ausgesprochen, allen Erwachsenen schon vor dem Ablauf der Sechsmonatsfrist eine Auffrischungsimpfung zu geben. "Der gemäß Zulassung vorgesehene Abstand von sechs Monaten zur vollständigen Immunisierung bei Personen ab 18 Jahren ist als zeitliche Richtschnur zu verstehen, der natürlich nicht tagesgenau einzuhalten ist", heißt es in einem Schreiben des geschäftsführenden Ministers und des Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Alle Patienten ab 18 Jahren sollten zeitnah und auch vor Ablauf der sechs Monate im eigenen Ermessen der Ärzte geimpft werden können.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte die Stiko aufgefordert, ihre Empfehlung für Booster-Impfungen mit einer Priorisierung zu koppeln. "Wenn wir ohne Einschränkungen den Booster für alle öffnen, legen wir die Priorisierung in die Hände der Praxen. Bei 30 000 Arztpraxen bedeutet das 30 000 unterschiedliche Priorisierungen", sagte Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er hatte gefordert, dass die Stiko klar festlegen sollte, welche Gruppe als nächstes für die Auffrischungsimpfungen dran ist. Aus seiner Sicht müssten Menschen über 70 und 60 Jahren priorisiert werden, dann auch die Menschen über 50. Da sich der vollständige Schutz der Booster-Impfung erst nach zwei Wochen entfalte, sollten man "schnell die über 50-Jährigen impfen, um sie für die nächsten Wochen zu schützen". (17.11.2021)

Oberösterreich und Salzburg gehen in den Lockdown

Die am stärksten von der Pandemie betroffenen Regionen Österreichs wollen einen Lockdown für ihre gesamte Bevölkerung verhängen. Das teilten die Ministerpräsidenten von Salzburg und Oberösterreich mit. Details sollten im Laufe des Tages bekanntgegeben werden.

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer kündigte außerdem an, er wolle sich bei der Landeshauptleutekonferenz am Freitag auch "für ein bundesweit einheitliches und hartes Vorgehen" starkmachen. Das medizinische Expertenboard des Landes soll zu Beratungen über weitere Schritte am Donnerstagnachmittag zusammenkommen. "Obwohl wir in Oberösterreich bereits mehrmals zusätzliche Verschärfungen vorgenommen haben, ist die Corona-Lage noch immer sehr dramatisch", sagte Stelzer

Am Donnerstag erreichte die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Österreich mit 15 145 wieder einen Rekord. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 989.Die konservativ-grüne Regierung steht zunehmend unter Druck, dass die von ihr beschlossenen Maßnahmen nicht ausreichen, um die vierte Welle zu stoppen. Bislang betreffen diese hauptsächlich Ungeimpfte. Experten aus dem Gesundheitswesen fordern vor allem für die besonders stark betroffenen Bundesländer Oberösterreich und Salzburg einen Lockdown für alle. Die beiden Bundesländer weisen mit jeweils rund 61 Prozent die niedrigste Impfquote des Landes auf. Landesweit sind 65,5 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. (18.11.2021)

Kretschmer kündigt "harten und klaren Wellenbrecher" für Pandemie an

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat angesichts dramatisch steigender Corona-Infektionen weitere harte Einschnitte in seinem Bundesland angekündigt. Bei einer Regierungserklärung im Landtag sprach er von einem "harten und klaren Wellenbrecher" für zwei oder drei Wochen. Das Wort Lockdown vermied er. Details sollen am Freitag vom Kabinett beschlossen werden. Es gelte auch noch die Beschlussfassung im Bundestag und im Bundesrat abzuwarten, sagte der Regierungschef.

Kretschmer verwies auf den extrem hohen Wert der Wocheninzidenz in Sachsen, den das Robert-Koch-Institut am Donnerstag mit 761,4 angab. Damit hat Sachsen bundesweit mit Abstand die höchste Infektionsrate vor Bayern (609,5) und Thüringen (565,0). Dies zeige einmal mehr, dass dringend gehandelt werden müsse, betonte Kretschmer. Die Seuche brauche vorausschauendes Handeln. Es gebe einen direkten Zusammenhang zwischen Impfquote und Inzidenz. Sachsen haben die niedrigste Impfquote, obwohl man immer wieder für das Impfen geworben habe. Es gebe nur einen Weg, die Seuche zu beenden - die Immunisierung. (18.11.2021)

RKI-Chef Wieler warnt vor einem "sehr schlimmen Weihnachtsfest"

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat ein dramatisches Bild der Corona-Lage in Deutschland gezeichnet. "Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern", sagte Wieler bei einer Online-Diskussion mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU).

Die Zahl der Neuinfektionen steige steil an, und tatsächlich dürfte sie weitaus höher sein als bekannt: "Die Untererfassung der wahren Zahlen verstärkt sich." Hinter den mehr als 50 000 Infektionen, die derzeit pro Tag neu registriert würden, "verbergen sich mindestens noch einmal doppelt oder dreimal so viele", so der RKI-Chef. Zuletzt seien 0,8 Prozent der Erkrankten gestorben. Das bedeute, dass von den mehr als 50 000 Infizierten pro Tag in den kommenden Wochen 400 sterben würden. "Daran gibt es nichts mehr zu ändern." In der Bundespressekonferenz habe er zuletzt noch etwas zurückhaltender von 200 Toten pro Tag gesprochen, tatsächlich sei die Zahl aber höher. Niemand könne diesen Menschen noch helfen, selbst mit bester medizinischer Versorgung nicht.

Auch die Lage in den Krankenhäusern wird laut Wieler immer schlimmer. "Wir waren noch nie so beunruhigt wie jetzt", sagte der RKI-Chef. Die Zahl der schwerkranken Covid-Patienten steige, für Menschen mit Schlaganfall und andere Schwerkranke müsse mancherorts bis zu zwei Stunden nach einem freien Intensivbett gesucht werden. "Die Versorgung ist bereits in allen Bundesländern nicht mehr der Regel entsprechend." Und das werde noch zunehmen.

"Sie sehen, die Prognosen sind superdüster. Sie sind richtig düster", sagte Wieler. "Es herrscht eine Notlage in unserem Land. Wer das nicht sieht, der macht einen sehr großen Fehler." (18.11.2021)

Erstmals mehr als 65 000 Neuinfektionen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet mit 65 371 neuen Positiv-Tests binnen 24 Stunden abermals einen neuen Tageshöchstwert in der Pandemie. Das sind 15 175 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz springt auf einen Wert von 336,9 von 319,5 am Vortag. 264 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen Tagesfrist auf 98 538. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 5,1 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI am Mittwoch mit 5,15 an (Dienstag: 4,86). Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15,5. Dieser Wert ist teilweise bereits überschritten: In Thüringen liegt die Hospitalisierungs-Inzidenz bei 18,63. (18.11.2021)

Schwesig und Giffey für 2 G bundesweit

Vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern an diesem Donnerstag spricht sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) für bundeseinheitliche Maßstäbe im Kampf gegen die Pandemie aus. "Ich sehe die Entwicklung der Corona-Zahlen in Deutschland mit großer Sorge, insbesondere im Süden Deutschlands. Wir brauchen im Winter wieder stärkere Schutzmaßnahmen. Und wir benötigen einheitliche Maßstäbe, ab wann die Schutzmaßnahmen greifen", sagt Schwesig der Rheinischen Post.

"Wir in Mecklenburg-Vorpommern haben bereits gehandelt und unsere Corona-Ampel nachgeschärft. Erreichen ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt die Warnstufe 'Orange' auf dieser Ampel, gilt in vielen Innenbereichen die 2-G-Regel, zum Beispiel in der Gastronomie, im Sportstudio oder bei Kulturveranstaltungen. Eine solche verpflichtende Regel könnte ich mir für ganz Deutschland vorstellen."

Ähnlich sieht das die Berliner SPD-Landesvorsitzende und künftige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Sie fordert eine Ausweitung der 2-G-Regel auf das gesamte Bundesgebiet. Wenn alle Angebote, Kampagnen, Sensibilisierungen und Appelle für eine höhere Impfrate nicht mehr helfen würden, dann müsse man verbindlichere Maßnahmen prüfen, um die Infektionszahlen zu senken, das Gesundheitssystem vor Überlastung zu bewahren und einen erneuten Lockdown zu verhindern, sagte sie der Funke-Mediengruppe. "Die deutschlandweite, flächendeckende Ausweitung der 2-G-Regel, mit Ausnahmen nur für die, die sich nicht impfen lassen können, gehört dazu." (18.11.2021)

Spahn gibt 20 bis 25 Millionen Auffrischungsimpfungen als Ziel bis Jahresende aus

Das Gesundheitsministerium strebt an, dass bis Jahresende in Deutschland 20 bis 25 Millionen Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus verabreicht werden. So steht es in einem Bericht an den Bundestag und die am Donnerstag zur Pandemielage tagende Ministerpräsidentenkonferenz. In den noch gut sechs verbleibenden Wochen bis Ende Dezember wären das drei bis vier Millionen Impfungen pro Woche.

In dem Bericht heißt es weiter, Studien hätten gezeigt, dass eine Drittimpfung nicht nur den individuellen Schutz vor einem schweren Covid-19-Verlauf erhöhe, sondern auch einen hohen Nutzen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens habe, da sie zu einer niedrigeren Virenlast und damit geringeren Weiterverbreitung des Virus führe. "Gerade in der gegenwärtigen Phase ist das ein entscheidender Faktor", heißt es in dem Bericht aus dem Haus des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU).

Der Bericht verweist unter anderem auf die Bedeutung von Impfzentren: Das Angebot der Zentren werde ein entscheidender Beitrag sein, die niedergelassene Ärzteschaft, die derzeit etwa 70 Prozent der Auffrischungsimpfungen verabreiche, "in dieser wichtigen Phase der Impfkampagne ganz wesentlich zu unterstützen und ergänzen". Spahn hatte den Ländern bereits zugesagt, dass der Bund bis mindestens Ende April 2022 die Hälfte der Kosten für die Impfzentren weiter übernimmt. (18.11.2021)

Laborärzte warnen vor längerer Auswertungsdauer von PCR-Tests

Die Zahl der PCR-Tests ist nach Angaben der Deutschen Laborärzte in den vergangenen zwei Wochen um 50 Prozent gestiegen. "Sollte die Inzidenz jedoch weiter in dem bisherigen Maße ansteigen, kann es trotz der im Vergleich zum Anfang der Pandemie massiv ausgebauten Testmöglichkeiten in den Laboratorien zu einer verlängerten Untersuchungsdauer kommen", sagte der Vorsitzende des Berufsverbandes Deutscher Laborärzte, Andreas Bobrowski, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Um dies möglichst zu vermeiden, bereiteten sich die Laboratorien durch Neueinstellungen von Personal aber auch durch einen Ausbau der Gerätekapazitäten derzeit auf diese Situation vor. "Eine Überlastung des Systems wird aber nur dann nicht stattfinden, wenn die Anforderung von PCR-Testungen weiterhin strikt nach den Vorgaben der nationalen Teststrategie erfolgt." (18.11.2021)