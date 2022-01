Spanien hat den Höhepunkt der Omikron-Welle nach Einschätzung der Regierung überschritten. "Alles deutet darauf hin, dass die Kurve der Infektionen sinkt. Der Rückgang der Zahlen verfestigt sich von Tag zu Tag", sagte Gesundheitsministerin Carolina Darias. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist seit ihrem Höchststand am Montag vergangener Woche um mehr als 300 Punkte auf zuletzt 1306 gefallen. Auch die Auslastung der Intensivstationen nahm etwas ab. In den vergangenen zwei Wochen seien insgesamt 1,48 Millionen Infektionen registriert worden. Davon hätten nur gut 266 000 deutliche Anzeichen einer Erkrankung entwickelt, schrieb die Zeitung La Vanguardia.

Das Land verzeichnet eine vergleichsweise hohe Impfquote. Mehr als 80 Prozent der Menschen haben sich zweimal impfen lassen und sind damit grundimmunisiert. 44 Prozent haben eine dritte Impfung erhalten. Einige der autonomen Gemeinschaften Spaniens, die in etwa deutschen Bundesländern entsprechen, lockern inzwischen die Corona-Maßnahmen. So hob zum Beispiel Katalonien die 3G-Regel für das Betreten vieler öffentlicher Innenräume und Begrenzungen bei der Auslastung von Gaststätten und anderen Veranstaltungsorten oder der Höchstzahl von Teilnehmern an Versammlungen auf. Das Nachtleben bleibt aber vorerst untersagt.

Auch in Frankreich und in Italien verliert die Omikron-Welle langsam an Wucht. In Frankreich registrierten die Behörden etwas mehr als 350 000 Neuinfektionen. Anfang der Woche waren es noch mehr als 500 000 neue Corona-Fälle pro Tag gewesen. In Italien registriert das Gesundheitsministerium knapp 144 000 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das sind knapp 12 000 weniger als am Tag zuvor. (28.01.2022)

Lauterbach: "Warten Sie nicht auf Impfstoffe, die noch nicht da sind"

Vor dem Hintergrund der in der Omikron-Welle rasant steigenden Neuinfektionen, hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erneut zur Impfung aufgerufen. "Lassen Sie sich boostern", appellierte Lauterbach in der Bundespressekonferenz, "warten Sie nicht auf Impfstoffe, die noch nicht da sind."

Die Impfstoffe, die momentan zur Verfügung stünden, würden das Risiko, an einer Corona-Infektion zu sterben, um 99 Prozent im Vergleich zu Ungeimpften senken. Lauterbach bezog sich hier auf Zahlen der US-Behörde Centers for Disease Control and Prevention. Er plädierte erneut dafür, in den kommenden Monaten eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Die Impflücke von zwölf Prozent bei über 60-Jährigen schließe sich nicht durch Appelle und Überzeugungsarbeit alleine.

Lauterbach zog eine positive Zwischenbilanz, was den Schutz Älterer angeht. Im Durchschnitt liege die Inzidenz in Deutschland derzeit bei 1000, bei jüngeren Menschen mit etwa 2000 deutlich höher. Im Vergleich dazu sei sie mit 200 bis 300 unter Älteren besonders niedrig. Der Zenit der Omikron-Welle sei jedoch noch nicht erreicht. Diesen erwarte er etwa Mitte Februar. "Danach werden die Fallzahlen deutlich zurückgehen." Anschließend werde es Lockerungen der Corona-Maßnahmen geben, kündigte er an.

Eine verhalten positive Nachricht gab es von RKI-Chef Lothar Wieler: "Die Fallzahlen steigen weiter massiv an, aber tatsächlich steigen sie bei Weitem nicht so heftig, wie es unter Omikron möglich wäre." Das liege an der Disziplin der Bürgerinnen und Bürger. Die sei entscheidend, um die Zahl der Krankenhauseinweisungen möglichst niedrig zu halten. "Selbst wenn die Verläufe bei Omikron milder sind, werden die Krankheitseinweisungen durch die schiere Menge der Fallzahlen in den nächsten zwei Wochen steigen", mahnte er.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liege derzeit schon bei etwa 7,5 und steige. Das betreffe vor allem die Jüngeren, sagte Wieler. Dennoch rechne er mit einer wachsenden Zahl Älterer, die in den kommenden Tagen aufgrund einer Corona-Infektion in Kliniken eingewiesen werden müssen.

Für die kommende Woche kündigte Lauterbach unter anderem eine neue Teststrategie an. Dafür sei er im Austausch mit den Ländern. Zwei Gruppen hätten in der Testpriorisierung Vorrang: Menschen, die in der Pflege tätig sind, und vulnerable Gruppen, etwa ältere Menschen oder solche mit Vorerkrankungen. Eine Priorisierung bedeute aber nicht, dass andere Personen keine PCR-Tests mehr angeboten bekämen. (28.01.2022)

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1073

In Deutschland liegt die Zahl der erkannten täglichen Neuinfektionen bei 190 148, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1073 - ein neuer Höchstwert. Am Vortag lag sie bei 1017,4. In elf Bundesländern liegt der Wert jetzt bei mehr als 1000: in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und im Saarland. In zwölf Stadt- und Landkreisen sowie Berliner Bezirken, die das RKI separat ausweist, liegen die Inzidenzen bei mehr als 2000. Im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg liegt sie bei knapp 3200.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt laut RKI bundesweit um 170 auf insgesamt 117 484. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt fast 9,5 Millionen Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. (28.01.2022)

RKI verlässt sich verstärkt auf Erfassung von Krankmeldungen

Das Robert-Koch-Institut sieht für die aktuelle Lagebewertung "nicht die Erfassung aller Infektionen durch Sars-CoV-2, sondern die Entwicklung der Anzahl und Schwere der Erkrankungen im Vordergrund", wie aus dem RKI-Wochenbericht von Donnerstagabend hervorgeht. Auch wenn nicht mehr jeder Einzelfall im Meldesystem erfasst werde, ermöglichten ergänzend zurate gezogene Schätzwerte "eine zuverlässige Einschätzung der Gesamtentwicklung der epidemiologischen Situation" in Deutschland, hieß es.

Die Experten weisen seit Kurzem im Wochenbericht Schätzungen zu Infizierten mit Covid-19-Krankheitssymptomen verschiedener Schwere aus. Hier geht es nicht nur um Krankenhauseinweisungen, sondern auch um die Häufigkeit von Arztbesuchen: In der Woche bis 23. Januar waren dies demnach 280 pro 100 000 Einwohner, in der Vorwoche waren es laut RKI noch 178.

Hintergrund für die vorübergehend unvollständiger werdende Erfassung von Infizierten sind unter anderem zunehmend an und über ihre Grenzen kommende Test- und Erfassungskapazitäten. In der vergangenen Woche waren laut dem Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM), der sich auf Daten von rund 180 Laboren berief, rund 2,4 Millionen der besonders verlässlichen PCR-Tests gemacht worden. Jeder dritte Befund sei positiv gewesen. Die Auslastung der Labore lag demnach im bundesweiten Durchschnitt bei 95 Prozent.

Wegen der rasanten Ausbreitung von Omikron rechnen viele Experten mit zahlreichen neuen Patientinnen und Patienten in den Kliniken. Der Leiter des Divi-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, sagte, auf Intensivstationen sehe man derzeit eher eine Seitwärtsbewegung. Aufgrund der bei Omikron wohl zumeist weniger schwerwiegenden Verläufe im Vergleich zu Delta befürchten Fachleute allerdings eine zunehmend größere Belastung für Normalstationen. (28.01.2022)

FDP-Fraktionschef Dürr will über Öffnungen reden

FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat eine rasche Diskussion über Öffnungsperspektiven in der Corona-Krise angemahnt. "Wir müssen auf jeden Fall jetzt schon anfangen, über Öffnungsperspektiven zu sprechen", sagte Dürr dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Bei Omikron ist anders als bei vorherigen Corona-Wellen nicht mehr die Inzidenz entscheidend, sondern die Frage, wie stark das Gesundheitssystem belastet ist."

Dürr sagte: "Wenn die Kliniken der Omikron-Welle gut standhalten, muss die nächste Ministerpräsidentenkonferenz auch Öffnungen empfehlen. Wenn Freiheitseingriffe nicht mehr notwendig sind, müssen wir sie umgehend zurücknehmen." Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, wollen am Freitag auf einer Pressekonferenz in Berlin über die aktuelle Lage informieren. (28.01.2022)

EMA empfiehlt Zulassung für Corona-Pille von Pfizer

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat dem Covid-Medikament Paxlovid die Zulassung erteilt. Das Mittel des US-Herstellers Pfizer könne bei erwachsenen Patienten eine schwere Erkrankung nach einer Corona-Infektion verhindern, teilte die EMA in Amsterdam mit. "Das Sicherheitsprofil von Paxlovid war günstig und Nebenwirkungen im Allgemeinen milde", stellten die EMA-Experten fest. Daten aus Laborstudien ließen erwarten, dass es auch gegen Omikron und andere Varianten wirke. Nun muss die EU-Kommission der Zulassung noch zustimmen, das aber gilt als Formsache. Unklar ist noch, wann das Mittel auf Rezept in der Apotheke zu erhalten ist.

Inklusive Paxlovid stehen inzwischen sieben Medikamente zur Behandlung von Covid-19-Patienten in der EU vor Verfügung, Paxlovid ist jedoch das erste Mittel, das Patienten zu Hause oral einnehmen können. Die Covid-Pille gilt als sehr effektiv, gerade bei Menschen mit Vorerkrankungen soll sie das Risiko von sehr schweren Krankheitsverläufen um fast 90 Prozent senken.

Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat Deutschland eine Million Packungen Paxlovid geordert. Das Mittel eigne sich insbesondere für die Behandlung ungeimpfter Risikopatienten. Der Wirkstoff Nirmatrelvir soll ein Sars-CoV-2-Protein hemmen und dadurch die Vermehrung des Virus stoppen. Zu möglichen Nebenwirkungen gehören eine Beeinträchtigung des Geschmackssinns, Durchfall, Bluthochdruck und Muskelschmerzen.

"Der Wirkstoff blockiert eines der wichtigsten Enzyme, die das Coronavirus braucht, um sich zu vermehren", sagte Daniel Kalanovic, Medizinischer Direktor bei Pfizer in Deutschland. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides begrüßte die Empfehlung der EMA. Dieses Medikament könne "einen wirklichen Beitrag zur Linderung der Folgen von Covid" leisten. (27.01.2022)