Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich zuversichtlich über die aktuelle Corona-Lage geäußert. "Die dritte Welle scheint gebrochen", sagte der CDU-Politiker in der Bundespressekonferenz. "Die Infektionszahlen sinken, aber wir sind noch immer auf hohem Niveau." Grund dafür sei vor allem das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger, die Warnungen ernst genommen, Kontakte reduziert und ihre Mobilität eingeschränkt hätten. Es gehe nun darum, den Trend zu verstetigen.

Nach den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) wurden in Deutschland innerhalb von 24 Stunden 18 485 Corona-Neuinfektionen gezählt. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liegt bundesweit bei 125,7. Zudem wurden 284 neue Todesfälle verzeichnet. RKI-Chef Lothar Wieler sagte, die Inzidenzen gingen in allen Altersgruppen zurück, zugleich würden immer mehr Menschen geimpft.

Wieler betonte, dass auf den Intensivstationen noch keine Entspannung sichtbar sei. Zwar gebe es einen Rückgang der Patientenzahlen, allerdings nur bei den leichteren Fällen. "Über 70 Prozent der Intensivbereiche melden, dass ihre Kapazitäten begrenzt oder sogar ausgelastet sind. Das sind Höchstwerte in dieser Pandemie", sagte Wieler. Trotz der leicht sinkenden Belegung von Intensivbetten seien zum jetzigen Zeitpunkt immer noch weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Fallzahlen notwendig.

Spahn warnte, es dürfe nicht zu viel und zu schnell gelockert werden. "Das trägt auch ein Risiko in sich." Wenn es Lockerungen gebe, dann müsse dies vor allem im Freien geschehen und testgestützt stattfinden. Wenn man es schaffe, noch bis etwa Ende Mai das persönliche Kontaktverhalten weiter einzuschränken, sei das schon ein "entscheidender, weiterer Unterschied", sagte Spahn.

Die Impfkampagne nehme an Fahrt auf. 8,8 Prozent der Bevölkerung seien mittlerweile vollständig geimpft, sagte Spahn. Allein am Donnerstag sei mehr als ein Prozent der Bevölkerung geimpft worden. "Damit sind wir im internationalen Vergleich auf der Überholspur", so Spahn.

Mit Blick auf die vergangenen Monate in der Pandemie sagte Spahn: "Unser Gesundheitssystem ist zwar stark gefordert, aber zu keiner Zeit überfordert gewesen." Es gehe weiter darum, das Erreichte nicht zu verspielen. Deswegen brauche es Zuversicht gepaart mit Umsicht, um Menschen zu schützen. "Zu viel Ungeduld dagegen würde nur dem Virus helfen."

"Die steigende Impfquote wird in absehbarer Zeit sehr spürbare Erleichterungen bringen", stellte Wieler in Aussicht. Bis man aber weitgehend auf Maßnahmen und Regeln verzichten könne, müsse der Anteil der immunen Menschen in der Bevölkerung deutlich über 80 Prozent liegen. Auch dann werde es noch Infektionen und Ausbrüche geben, aber keine Wellen mehr. "Dann haben wir die Pandemie unter Kontrolle", sagte Wieler.

Bei der Frage, ob der momentan bei Astra Zeneca vorgesehene Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung verkürzt werden könne, sagte Wieler: "Ich persönlich bin mit Astrazenca geimpft und werde mich erst nach zwölf Wochen wieder impfen lassen." Jedoch sei jedem Bürger, gemeinsam mit deren Arzt, die Entscheidung selbst überlassen den Abstand zu verkürzen.

Zur Diskussion um die Aufhebung von Impfstoff-Patenten äußerte sich Spahn zurückhaltend. Als Innovationsstandort habe Deutschland das Interesse, geistiges Eigentum zu schützen. Das Hauptthema sei nicht die Frage von Lizenzen, sondern von Produktionskapazitäten. Dabei komme es auf einen Technologietransfer an. Wenn es zum Beispiel einen indischen Hersteller gebe, werde die Bundesregierung gerne mithelfen, eine Kooperation möglich zu machen.

Bundesrat beschließt Lockerungen für Geimpfte und Genesene

Etwas mehr Normalität für geimpfte und genesene Menschen: Bald gelten manche der Corona-Einschränkungen für sie nicht mehr, vermutlich bereits am Wochenende. Am Freitagmorgen billigte erwartungsgemäß auch der Bundesrat eine neue Verordnung der Bundesregierung, die diverse Lockerungen enthält. Für all jene, die seit mindestens zwei Wochen vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind oder die vor nicht mehr als einem halben Jahr an Covid-19 erkrankt waren, gilt nun beispielsweise: Sie werden von den Testpflichten befreit, die in Gegenden mit hohen Infektionszahlen zum Beispiel beim Einkaufen gelten; sie müssen sich nicht mehr an die Ausgangsbeschränkungen halten; bei privaten Treffen, für die es eine Höchstzahl an Teilnehmern gibt, werden sie nicht mehr mitgezählt. Die Neuregelungen kommen momentan etwa zehn Millionen Menschen in Deutschland zugute.

Die Verordnung muss nun vom Bundespräsidenten unterschrieben und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Geschieht dies noch heute, so tritt sie bereits in der Nacht zu Samstag in Kraft; geschieht dies morgen, dann am Sonntag.

Laut einer Umfrage halten es 40 Prozent der Deutschen für grundsätzlich falsch, wenn Menschen, die vollständig geimpft sind oder bereits eine Corona-Infektion überstanden haben, von Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren befreit werden. Das ergab eine repräsentative Umfrage von Infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend. 55 Prozent hingegen finden, dass solche Lockerungen in die richtige Richtung gehen. Sie sind laut der Umfrage aber geteilter Meinung, was den Zeitpunkt angeht: Von den Lockerungs-Befürwortern finden es demnach 48 Prozent richtig, dass die Aufhebungen sofort gelten sollen. 51 Prozent sind der Meinung, dass die Freiheiten erst wieder greifen sollten, wenn mehr Menschen die Chance auf eine Corona-Impfung haben.

Impfstoff-Patente: Grüne sind für Aufhebung, Bundesregierung ist dagegen

Die Grünen fordern nach dem Vorstoß der USA von der Bundesregierung, einer Aufhebung der Patente für Corona-Impfstoffe, Tests und Medikamente rasch zuzustimmen. "Joe Biden hat den Anfang gemacht, jetzt müssen sich die Bundesregierung und die EU-Kommission auf der nächsten Sitzung der Welthandelsorganisation hinter die Schwellen- und Entwicklungsländer stellen und die Patente für Diagnostika, Medikamente und weitere Covid-19-Technologien aussetzen", sagte die stellvertretende Grünen-Bundesvorsitzende Jamila Schäfer der Augsburger Allgemeinen.

"In Indien, Brasilien und Peru sterben jeden Tag Menschen an Covid-19, auch weil die dringend benötigten Impfstoffe fehlen", sagte Schäfer. Durch die künstliche Verknappung und Einschränkung des Wissens zur Pandemiebekämpfung würden die Produktionskapazitäten für Impfstoffe, Arzneimittel und Technologien gegen Covid-19 weltweit nicht effizient und flächendeckend genutzt, kritisierte die Grünen-Politikerin.

Die US-Regierung hatte vorgeschlagen, dass der Patentschutz von Pharmafirmen auf ihre Corona-Impfstoffe vorübergehend entfallen soll. Hersteller in aller Welt könnten dann die Impfstoffe produzieren, ohne Lizenzgebühren an die Unternehmen zu zahlen, die die Mittel entwickelt haben. Die Pharmafirmen lehnen den Vorschlag ab.

Die Bundesregierung steht einer Freigabe der Impfstoff-Patente skeptisch gegenüber. "Der Schutz von geistigem Eigentum ist Quelle von Innovation und muss es auch in Zukunft bleiben", sagte eine Regierungssprecherin auf SZ-Anfrage. Der limitierende Faktor bei der Herstellung von Impfstoffen seien die Produktionskapazitäten und die hohen Qualitätsstandards, nicht die Patente an sich. Die Bundesregierung arbeite daran, "wie wir innerhalb Deutschlands und innerhalb der Europäischen Union, aber auch weltweit die Kapazitäten für die Produktion verbessern können und dies tun auch die betroffenen Unternehmen", so die Sprecherin.

Bund und Länder heben Priorisierung bei Astra-Zeneca-Impfstoff auf

Bund und Länder haben die Priorisierung bei der Impfung mit dem Vakzin von Astra Zeneca aufgehoben. Dies teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach Beratungen mit seinen Länderkollegen in Berlin mit. Auch soll die Zweitimpfung nicht mehr zwingend erst nach zwölf Wochen erfolgen, sagte der CDU-Politiker. Die Regelung soll in Arztpraxen genauso wie in Impfzentren gelten.

Es liege dann im Ermessen des Arztes, wann der vollständige Impfschutz eintrete. Zudem stellen sich die Gesundheitsminister von Bund und Länder laut Spahn darauf ein, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer im Juni in der Europäischen Union ab zwölf Jahren zugelassen wird. Sofern dies der Fall sei, soll bis Ende August allen Zwölf- bis 18-Jährigen ein Impfangebot gemacht werden.

Bundestag beschließt Erleichterungen für Geimpfte und Genesene

Der Bundestag hat sich für Erleichterungen für Geimpfte und Covid-19-Genesene bei den Pandemiebeschränkungen ausgesprochen. Das Parlament stimmte für eine Verordnung, die Ausnahmen unter anderem bei den Kontaktbeschränkungen und Quarantäneregeln vorsieht. Dafür stimmten die schwarz-rote Koalition, Grüne und Linke. Die FDP enthielt sich, die AfD votierte dagegen. Um in Kraft zu treten, bedarf sie noch der Zustimmung des Bundesrats. Entsprechende Personen bräuchten für Geschäfte oder beim Friseur keinen Corona-Test mehr.

Justizministerin Christine Lambrecht sagte, dass seit über einem Jahr "deutlich" und "intensiv" Grundrechte eingeschränkt würden. Dies geschehe mit dem guten Grund, Leben zu schützen, wie auch das Bundesverfassungsgericht nun entschieden hätte. Leben zu schützen falle als Begründung für die Einschränkung von Grundrechten jedoch weg, wenn von Geimpften und Genesenen deutlich geringere Gefahr ausgehe als von anderen Personen. "Wir alle müssen gemeinsam mit Hochdruck daran arbeiten, dass diese Schritte in die Normalität alsbald eben nicht nur für Geimpfte und für Genesene gelten, sondern wir alle diese ersehnte Normalität wieder uns zurückarbeiten", sagte Lambrecht.

Für die AfD sprach der Abgeordnete Ulrich Oehme, Stellvertretendes Mitglied im Parlamentarischen Begleitgremium der Covid-19-Pandemie. Er bezweifelte, dass ein Lockdown eine Auswirkung auf die Ausbreitung des Virus hätte. Er warf der Regierung vor, mit "Hintertürchen" zu arbeiten, die Bevölkerung zu verängstigen und gegeneinander auszuspielen.

Kanzleramtschef Helge Braun hatte vorab eine "ganz, ganz hohe" Impfquote in Deutschland gefordert. "Das schützt auch die, die sich nicht impfen lassen können", sagte der CDU-Politiker und verwies auf Schwangere und Kinder. "Umso höher muss der Anspruch sein, dass die impffähige erwachsene Bevölkerung jetzt auch das Impfangebot wahrnimmt, dann gehen die Infektionszahlen runter", fügte er hinzu. Die Grundfrage der kommenden Wochen sei: "Schaffen wir es, die Pandemie wirklich zu besiegen?" Braun sagte mit Blick auf die Debatte um Rechte für Geimpfte: "Und wenn wir das schaffen, dann brauchen wir überhaupt nicht zwischen solchen und solchen in der Gesellschaft zu unterscheiden." Wenn es aber fortgesetzt ein hohes Infektionsgeschehen gebe, dann bleibe es als Dilemma bestehen, dass Geimpfte ein deutlich reduziertes Risiko bei Kontakten hätten, es aber andere Gruppen gebe, die ein sehr hohes Risiko hätten.

Mehr als 30 Prozent der Menschen sind erstgeimpft

In Deutschland haben 30,6 Prozent der Menschen mindestens eine Corona-Impfung erhalten. Das geht aus dem Impfquotenmonitoring des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag hervor. Den vollen Impfschutz erhielten bislang 8,6 Prozent der Bevölkerung.

Am Mittwoch wurden demnach rund 1,1 Millionen (1 092 765) Impfungen gemeldet. Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf Twitter mitteilte, sei das nach dem Start der Impfkampagne in Deutschland der zweite Tag, an dem die Zahl der verabreichten Impfdosen siebenstellig sei. Der bislang höchste Tageswert seit Beginn der Impfkampagne war am Mittwoch vergangener Woche mit 1 116 608 Impfungen erreicht worden. Insgesamt verabreichten alle Impfstellen bislang knapp 32,6 Millionen Dosen, davon knapp 25,5 Millionen bei Erstimpfungen und weitere gut 7,1 Millionen bei Zweitimpfungen.

Je nach Bundesland variiert die Impfquote. Die höchste Quote an mindestens Erstgeimpften hat das Saarland mit 34,3 Prozent. Brandenburg liegt mit 27,2 Prozent leicht hinter den anderen Bundesländern zurück. Von etwa 35,7 Millionen gelieferten Impfdosen wurden bislang 91,3 Prozent verbraucht.

Arztbesuch ohne Aufenthaltstitel: Bündnis fordert Gesetzesänderung

Ein zivilgesellschaftliches Bündnis fordert von der Bundesregierung die Möglichkeit eines Arztbesuchs für Menschen ohne Aufenthaltsstatus, ohne dass sie an die Ausländerbehörden gemeldet werden. Die Covid-19-Pandemie habe die Lage für Illegale verschärft, entsprechend müsse der Paragraf 87 des Aufenthaltsgesetzes schnellstmöglich geändert werden, heißt es in dem Appell "GleichBeHandeln" Dutzender Organisationen - darunter Amnesty International, die Diakonie und Pro Asyl - am Donnerstag in Berlin. Aus der begründeten Angst vor Abschiebung vermieden Menschen in der Illegalität den Gang zum Arzt.

Der Paragraf 87 des Aufenthaltsgesetzes verpflichtet derzeit das Sozialamt, Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel an die Ausländerbehörde zu melden, wenn sie eine Kostenübernahme für medizinische Leistungen beantragen. "Die Übermittlungspflicht der Sozialämter stellt eine eklatante Menschenrechtsverletzung dar und muss deswegen gestrichen werden. Angesichts von geschätzten 500 000 Betroffenen sollte sich dies den Abgeordneten im Bundestag vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie geradezu aufdrängen", sagte Amnesty-Fluchtexpertin Franziska Vilmar.