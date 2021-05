Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, haben sich in der Bundespressekonferenz zufrieden über den Rückgang der Infektionszahlen geäußert, aber auch zur Vorsicht gemahnt.

Spahn erklärte, es gehe zwar "in die richtige Richtung", aber "wir müssen sehr aufpassen, dass die Zuversicht nicht zu Übermut wird". "Wie der Sommer wird, entscheidet sich in den nächsten vier bis fünf Wochen", sagte der Gesundheitsminister. Man müsse in allen Innenräumen zurückhaltend sein, Aktivitäten auf Draußen konzentrieren und mit Testungen kombinieren.

RKI-Chef Wieler erklärte, man müsse bedenken, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei. "Die Inzidenzen gehen zurück, sie sind aber immer noch zu hoch", sagte er. Das gelte besonders in den jüngeren Altersgruppen wie etwa bei Schulkindern. Nach wie vor fordere das Virus jede Woche mehr als 1000 Todesopfer in Deutschland. "Bis wir das Virus unter Kontrolle haben", müsse der Anteil Immunisierter an der Gesamtbevölkerung bei 80 Prozent liegen. Es sei wünschenswert, dass dieser Anteil vor allem mittels Impfung und nicht durch Erkrankung erreicht werde. Bei den über 80-Jährigen seien mehr als 70 Prozent vollständig geimpft, aber in anderen Altersgruppen sei bei der Impfquote "noch viel Luft nach oben".

Gesundheitsminister Spahn informierte zudem über die im Bundeskabinett beschlossenen geänderten Einreisebestimmungen nach Deutschland. So können nun auch Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, die Quarantäne nach der Einreise aus Risikogebieten oder Hochinzidenzgebieten abkürzen. Das bestimmen die neuen Vorgaben des Bundes, die einheitlich für ganz Deutschland gelten. Demnach muss man bei einem negativen Testergebnis direkt nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet nicht mehr in Quarantäne. Bei der Rückkehr aus einem Hochinzidenzgebiet kann man sich frühestens nach fünf Tagen freitesten lassen. Geimpfte und Genesene brauchen bei Einreisen keinen Test mehr, müssen nicht mehr in Quarantäne - es sei denn, sie kommen aus einem Virusvariantengebiet.

Förderprogramm für Covid-Medikamente

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat ein Förderprogramm im Umfang von 300 Millionen Euro für die Entwicklung von Covid-19 Medikamenten in der klinischen Phase vor. Damit werde auf das Förderprogramm aufgebaut, das die Medikamentenentwicklung in der vorklinischen Phase mit 50 Millionen Euro unterstützt habe.

"Es ist auch ein Verdienst der Wissenschaft, dass wir so weit in der Pandemiebekämpfung sind", sagte Karliczek am Mittwoch. Die Fördergelder sollen auch dazu dienen, Herstellungskapazitäten am Standort Deutschland frühzeitig auf- und auszubauen. Wirksame Medikamente gegen Covid-19 seien wichtig, da sich nicht jeder testen lassen könne oder wolle und nicht bei jedem Geimpften ein voller Schutz vor einer Erkrankung erreicht werde.

Hausärzte: "Die Stimmung wird aggressiv"

Der Deutsche Hausärzteverband hat vor wachsenden Spannungen durch Impfdrängler gewarnt. "Wir erleben jeden Tag Diskussionen mit Leuten, die jetzt unbedingt schnell geimpft werden wollen, obwohl sie noch nicht an der Reihe sind", sagte die stellvertretende Vorsitzende Anke Richter-Scheer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die Stimmung wird aggressiv."

Einem Bericht des SWR-Fernsehmagazins "Report Mainz" zufolge klagen auch zahlreiche Impfzentren über aggressive Impfwillige und Versuche, sich mit falschen Angaben Termine zu erschleichen. Eugen Brysch, der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, hatte am Dienstag sogar Strafen für Impfvordrängler gefordert.

Die Chefin des Hausärzteverbandes glaubt, dass die Aufweichung der Priorisierungskriterien dazu beigetragen hat, dass oft nicht mehr nachvollziehbar sei, wer wann an der Reihe sei. "Hinzu kommt, dass viele jetzt ihre Zweitimpfung vorziehen wollen, um so schnell wie möglich von den Rechten für Geimpfte zu profitieren oder sorglos in den Urlaub fahren zu können", sagte Richter-Scheer. In den Arztpraxen komme es zudem zu Ärger mit älteren Patienten, die anstelle von Astra Zeneca einen anderen Impfstoff haben wollten. Manch nachgiebiger Kollege lasse sich dann auf eine Diskussion ein. Besser sei es, Menschen, die eine vom Hausarzt angebotene Astra-Zeneca-Impfung ablehnten, klarzumachen, dass sie in diesem Fall mit längeren Wartezeiten rechnen müssten.

Der Deutsche Hausärzteverband spricht sich dafür aus, Impfstoffe auch weiterhin gemäß der Priorisierung zu verabreichen. Genauso sieht es der Marburger Bund. "Ich halte es für falsch, die Impfpriorisierung jetzt schon komplett preiszugeben", sagte Marburger-Bund-Chefin Susanne Johna der Rheinischen Post. Personen mit Vorerkrankungen und erhöhtem Risiko sollten in den Impfzentren weiterhin Vorrang haben. Bund und Länder dürften bei ihren Entscheidungen nicht nach der Devise "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" vorgehen. Dann hätten die "Schwächeren, die am wenigsten drängeln, am Ende das Nachsehen", so Johna.

Baden-Württemberg hat derweil beschlossen, die Priorisierung in Hausarztpraxen von kommendem Montag an aufzuheben. Das Sozialministerium in Stuttgart bestätigte Medienberichte, denen zufolge niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ab dem 17. Mai selbst priorisieren dürfen. Sie können alle Personen über 16 beziehungsweise 18 Jahren impfen, sofern Impfstoff verfügbar ist. Zugleich werde in den Impfzentren die gesamte in der Coronaimpfverordnung aufgeführte Prioritätengruppe 3 geöffnet, hieß es weiter.

RKI registriert 14 909 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz sinkt erneut

Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 14 909 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Mittwochmorgen hervor. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 18 034 Neuansteckungen gelegen.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 107,8 (Vortag: 115,4; Vorwoche: 132,8).

Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 268 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 285 Tote gewesen. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 85 380.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie insgesamt 3 548 285 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3 220 300 an.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 0,83 (Vortag: 0,88). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 83 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Drosten: Wer sich gegen Impfung entschiedet, "wird sich unweigerlich infizieren"

Der Virologe Christian Drosten schätzt, dass die Bevölkerung in Deutschland voraussichtlich in den kommenden eineinhalb Jahren immun gegen das Coronavirus wird. Jeder werde immun werden, durch Impfung oder durch natürliche Infektion, sagte der Wissenschaftler der Charité Berlin im Podcast "Coronavirus-Update" (NDR-Info) am Dienstag. "Dieses Virus wird endemisch werden, das wird nicht weggehen", so Drosten.

Er glaube, dass "diejenigen, die sich aktiv gegen die Impfung entscheiden", wissen müssten, "dass sie sich damit auch aktiv für die natürliche Infektion entscheiden". Dagegen könne man nichts tun, da die Maßnahmen mit der Zeit immer weiter zurückgefahren würden. Dann zirkuliere das Virus in der Bevölkerung, zum Beispiel bei kleineren Kindern, die noch nicht geimpft werden könnten. "Das Virus wird unerkannterweise unter einer Decke des Immunschutzes sich weiter verbreiten. Und dann trifft es immer auch auf Leute, die nicht immunisiert sind durch eine Impfung, die voll empfänglich sind." Auch im kommenden Winter wird es daher nach Einschätzung des Virologen noch Covid-19-Fälle auf Intensivstationen geben.

Scholz fordert klare Ansage zu Urlaubsreisen bis Ende Mai

Die Bundesregierung soll nach den Worten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) den Bundesbürgern noch im laufenden Monat eine klare Perspektive für den Sommerurlaub geben. "Bis Ende Mai sollten wir den Bürgerinnen und Bürgern eine klare Ansage machen, ob sie in den Schulsommerferien wieder in den Urlaub fahren können, damit sie die Ferien noch planen können", sagte Scholz der Rheinischen Post. Dank des wachsenden Impftempos und der sinkenden Infektionszahlen sollten zumindest Ferien im Inland und einigen anderen Ländern wieder möglich werden.

Einige Bundesländer planen Lockerungen wegen sinkender Inzidenzen

Weil die Zahl der Corona Neuinfektionen in Deutschland sinkt, planen einige Bundesländer bei niedrigen Inzidenzen Lockerungen ihrer bestehenden Maßnahmen.

Der rot-grüne Senat in Hamburg hat die nächtliche Ausgangsbeschränkung aufgehoben. Ab Mittwoch um Mitternacht könnten sich die Bürger nachts wieder frei auf der Straße bewegen, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) am Dienstag. Er sprach von "einer kleinen Zeitenwende", die sich die Hamburgerinnen und Hamburger in einer "großen Disziplinleistung" hart erarbeitet hätten. Die Ausgangsbeschränkung galt seit Karfreitag zwischen 21 und 5 Uhr. Voraussetzung für ihre Aufhebung waren fünf Werktage mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100.

In Berlin hat der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) erste Lockerungen für Mitte kommender Woche in Aussicht gestellt. Dafür müssen die Werte der Sieben-Tage-Inzidenz allerdings stabil unter 100 bleiben, so dass die Bundesnotbremse nicht mehr greift. Cafés und Restaurants sollen zu Pfingsten, genau genommen ab dem 21. Mai, die Außenbereiche wieder öffnen dürfen. Gäste müssen einen negativen Corona-Test vorweisen. Ihnen gleichgestellt sind Menschen mit vollständigem Impfschutz und Genesene. Auch Museen, Ausstellungen und Freibäder in Berlin könnten dann wieder öffnen dürfen - mit entsprechenden Hygienekonzepten.

Auch in Brandenburg kann die Außengastronomie kurz vor Pfingsten öffnen, sofern die regionale Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 bleibt. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kündigte am Dienstag außerdem an, dass ab dem 21. Mai auch touristische Übernachtungen in Ferienwohnungen und auf Campingplätzen sowie Kulturveranstaltungen unter Auflagen erlaubt sind.

Vom kommenden Montag an gelten in Schleswig-Holstein ebenfalls gelockerte Corona-Regeln vor allem im Tourismus und der Gastronomie, bei Kontakten im Freien und in der Freizeit. "Schleswig-Holstein hat seit Januar eine 7-Tage-Inzidenz, die deutlich unter 100 liegt", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Aktuell liege der Wert bei 50. Das Bundesland im Norden hat schon lange die niedrigsten Infektionszahlen in Deutschland - zuletzt waren sie weiter gesunken. Gaststätten dürfen unter strengen Auflagen vom 17. Mai auch ihre Innenbereiche öffnen. Wer als Tourist im Norden übernachten will, muss mit aktuellem negativen Coronatest anreisen und diesen alle drei Tage erneuern.

In Mecklenburg-Vorpommern darf die Gastronomie von Pfingstsonntag an wieder öffnen - außen und innen. Das sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstagabend nach einer Sitzung des Kabinetts. Der Tourismus in dem Bundesland wird am 7. Juni für Einwohner des Landes und am 14. Juni für Gäste aus den anderen Bundesländern geöffnet.

Ein Drittel der Deutschen mindestens einmal gegen Corona geimpft

Etwa jeder Dritte in Deutschland ist mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Wie aus dem Impfquotenmonitoring des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstagnachmittag hervorgeht, haben 33,3 Prozent der Menschen mindestens eine Corona-Impfung erhalten. So verabreichten alle Stellen laut RKI bislang insgesamt etwa 35,7 Millionen Impfungen. Davon seien etwa 27,7 Millionen bei Erstimpfungen und weitere etwa 8 Millionen bei Zweitimpfungen verabreicht worden. Demnach stieg die Quote der vollständig Geimpften auf 9,6 Prozent.

Am Montag wurden den Angaben zufolge 557 612 Impfspritzen gesetzt. An bereits zwei Tagen in den vergangenen Wochen hatte die Zahl der beim RKI gemeldeten verabreichten Impfdosen binnen eines Tages bei mehr als einer Million gelegen.

Je nach Bundesland variiert die Impfquote. Die höchste Quote an mindestens Erstgeimpften hat das Saarland mit 37,5 Prozent. Brandenburg und Sachsen liegen mit 29,2 und 29,1 Prozent leicht hinter den anderen Bundesländern zurück. Die Impfkampagne in Deutschland hat Ende vergangenen Jahres begonnen. Zunächst waren Menschen über 80, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und medizinisches Personal an der Reihe. Unter anderem werden auch chronisch Kranke mit erhöhtem Risiko für einen schweren und tödlichen Verlauf bevorzugt geimpft.

Spahn: Impfung für Jugendliche bis Ende der Sommerferien möglich

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält es für möglich, dass bis zum Ende der Sommerferien den Zwölf- bis 18-Jährigen in Deutschland ein Impfangebot gemacht wird. Das hänge aber von der Zulassung der Impfstoffe für Jugendliche ab, sagte Spahn im Deutschlandfunk. Die Europäische Arzneimittel-Agentur habe erst am Dienstag betont, "wenn nichts Unvorhergesehenes" passiere, könne eine Zulassung Ende Mai, Anfang Juni gelingen.

Mit den Bundesländern sei vereinbart, dass die Impfungen für Jugendliche dann umgesetzt würden - etwa durch Reihenimpfungen in Schulen oder durch Einladung in die Impfzentren. Bis zum Ende der Sommerferien könnten so alle Zwölf- bis 18-Jährigen ein Angebot bekommen und mindestens eine Impfung, idealerweise schon beide, erhalten, sagte Spahn. Dann könne auch der Schulbetrieb nach den Sommerferien wieder normal beginnen.

Kritik an der Aufhebung der Priorisierung für den Impfstoff von Johnson & Johnson wies Spahn zurück. Jeder Impfstoff, der verfügbar sei, solle schnell eingesetzt werden. Ältere Menschen und Risikogruppen würden aber weiterhin bevorzugt geimpft. Er ermutigte über 60-Jährige, Impfungen der Hersteller Astra Zeneca und Johnson & Johnson nicht abzulehnen. "Die Impfstoffe sind sehr gut und sehr wirksam, gerade bei Älteren zum Teil sogar wirksamer als Biontech", sagte er. Zwei Drittel dieser Altersgruppe seien geimpft, er rechne noch mit fünf bis sechs Millionen über 60-Jährigen, die in den kommenden zwei, drei Wochen geimpft werden müssten.

Über alle Altersgruppen hinweg sei ein Drittel der Deutschen mindestens einmal geimpft, das Impftempo steige und die Inzidenz sinke. "Wenn wir das gemeinsam durchhalten, dann kann das ein guter Sommer werden", sagte Spahn. Es sei aber wichtig, dass aus Zuversicht nicht Übermut werde. "Sonst holt uns das viel zu schnell wieder ein", so der Minister.

In Bezug auf weitere Öffnungen riet Spahn den Ländern, bei Öffnungsschritten vor allem im Außenbereich voranzugehen. Denkbar seien auch Fußballspiele mit einer begrenzten Zahl an Zuschauern. Die Länder müssten aber bei steigenden Corona-Inzidenzen auch wieder zu Verschärfungen und zur Rücknahme von Lockerungen bereit sein, forderte Spahn. Die dritte Welle sei gebrochen, aber die Infektionszahlen noch zu hoch.