Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat erneut die Bundesnotbremse gegen Kritik verteidigt - insbesondere die höchst umstrittenen Ausgangsbeschränkungen. "Das ist hart, das fällt jedem von uns schwer, ist aber für eine Übergangszeit das Richtige", um die dritte Corona-Welle zu bremsen, sagte Spahn am Freitag vor der Bundespressekonferenz. In Corona-Hotspots gilt von Samstag an eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr früh, von der es zugleich diverse Ausnahmen gibt. Sie ist Teil der sogenannten Bundesnotbremse, die Bundestag und Bundesrat in dieser Woche beschlossen haben und gegen die bereits Klagen beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sind.

Spahn erinnerte daran, dass die Ausgangsbeschränkungen schon Anfang März von Bund und Ländern beschlossen wurden - und zwar für jene Regionen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz bei mehr als 100 liegt. Dies wurde aber nicht in allen Bundesländern auch so umgesetzt. Durch das Bundesgesetz tritt sie in diesen Landkreisen und kreisfreien Städten nun zwingend in Kraft. Die Lage sei "weiter schwierig", sagte Spahn, insbesondere auf den Intensivstationen, wo nun mehr als 5000 Covid-19-Patienten lägen. In manchen Gegenden Deutschlands seien in überlasteten Kliniken bereits Patientenverlegungen nötig.

Bisher seien mehr als 22 Prozent der Menschen in Deutschland zumindest einmal gegen Corona geimpft worden, sagte Spahn; sieben Prozent hätten einen vollen Schutz aus Erst- und Zweitimpfung. Bis Anfang Mai werde jeder Vierte in Deutschland geimpft sein, im Laufe des Mai dann jeder Dritte. Spahn bekräftigte, im Juni könne die Priorisierung aufgehoben werden. Das heiße aber nicht, dass im Juni allen ein Impfangebot gemacht werden könne. Zugleich arbeite die Bundesregierung daran, die Einreiseverordnung für Geimpfte zu ändern. Ziel sei, für sie die Testauflagen zu reduzieren, sagte Spahn.

Mehr als 27 500 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 27 543 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen des RKI von Freitagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.05 Uhr wiedergeben. In der Zahl der gemeldeten Neuinfektionen könnten Nachmeldungen aus Nordrhein-Westfalen vom Vortag enthalten sein. Eine größere Zahl von Meldungen der NRW-Gesundheitsämter war zuvor wegen technischer Schwierigkeiten nicht vollständig übermittelt worden.

Deutschlandweit wurden nach RKI-Angaben innerhalb von 24 Stunden 265 neue Todesfälle verzeichnet. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Am Freitag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 25 831 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 247 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 164,0. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 161,1 angegeben. Bisher kann laut RKI anhand der Sieben-Tage-Inzidenz der vergangenen Tage noch nicht abgeschätzt werden, ob sich der ansteigende Trend der vergangenen Woche fortsetzt.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag nach dem RKI-Lagebericht von Donnerstagabend bei 1,01 (Vortag: 0,94). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 101 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Aufregung wegen Künstler-Aktion #allesdichtmachen

Für ihre Kritik an der Corona-Politik unter dem Hashtag #allesdichtmachen haben Dutzende prominente Schauspieler Zustimmung, aber auch viel Kritik erfahren. Als einer der Beteiligten distanzierte sich "Tatort"-Star Jan Josef Liefers nun klar von Verschwörungsmythen und der sogenannten Querdenker-Bewegung. "Eine da hineinorakelte, aufkeimende Nähe zu Querdenkern u. ä. weise ich glasklar zurück", schrieb der 56-Jährige auf Twitter. "Es gibt im aktuellen Spektrum des Bundestages auch keine Partei, der ich ferner stehe als der AfD. Weil wir gerade dabei sind, das gilt auch für Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, Corona-Ignoranten und Aluhüte. Punkt."

Etwa 50 prominente Film- und Fernsehschauspieler hatten mit der großangelegten Internetaktion unter dem Motto #allesdichtmachen Aufsehen erregt. Künstler wie Ulrich Tukur, Volker Bruch, Meret Becker, Ulrike Folkerts, Richy Müller und viele weitere verbreiteten am Donnerstag bei Instagram und auf der Videoplattform Youtube gleichzeitig ironisch-satirische Clips mit persönlichen Statements zur Corona-Politik der Bundesregierung. Die Hashtags #allesdichtmachen, #niewiederaufmachen und #lockdownfürimmer wurden binnen kurzer Zeit zu den am meisten verwendeten bei Twitter in Deutschland.

Braun bestätigt Pläne zur Aufhebung der Impfpriorisierung im Juni

Kanzleramtsminister Helge Braun bestätigt die Pläne der Bundesregierung, die Impfpriorisierung Anfang Juni aufzuheben und so breitere Gruppen vor dem Coronavirus schützen zu können. "Wir bekommen momentan wirklich von Woche zu Woche mehr Impfstoff", sagt der CDU-Politiker der Augsburger Allgemeinen. Das könnte für viele Menschen bedeuten, dass sie sich deutlich früher impfen lassen können als vielleicht befürchtet.

Der Zeitplan sehe folgendermaßen aus: "Wenn die Hersteller so liefern, wie sie es uns versprochen haben, dann werden wir im Laufe des Mai so viel Impfstoff bekommen, dass wir allen, die eine Priorisierung haben, ein Impfangebot machen können", sagt Braun. Und dann könne ab Juni begonnen werden, über die Betriebsärzte und über die Hausärzte auch die breite Bevölkerung zu impfen.

Bundesnotbremse gilt von Samstag an

Die Menschen in Deutschland müssen sich ab dem Wochenende auf neue Corona-Beschränkungen einstellen. Das neue Infektionsschutzgesetz tritt an diesem Freitag in Kraft, in Kreisen und Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 in den vergangenen drei Tagen soll die Bundesnotbremse ab Samstag automatisch greifen, wie das Bundesinnenministerium erläuterte. Ministeriumssprecher Steve Alter wies darauf hin, dass in diesen Landkreisen und Städten die nach Landesrecht zuständigen Behörden das Wirken der Notbremse ab Samstag noch am Freitag bekannt machen müssten. Die Kritik aus den Bundesländern an den Regelungen reißt unterdessen nicht ab, auch Kommunen sind unzufrieden.

Der Bundestag hatte das Gesetz am Mittwoch verabschiedet, der Bundesrat ließ es am Donnerstag passieren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnete das Gesetz danach, es wurde noch am Donnerstag im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

Gezogen werden soll die Notbremse, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen an drei Tagen hintereinander bei mehr als 100 liegt. Dann dürfen Menschen von 22 Uhr an die eigene Wohnung in der Regel nicht mehr verlassen; alleine Spazierengehen und Joggen sind bis Mitternacht erlaubt. Es darf sich höchstens noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre ausgenommen sind. Läden dürfen nur noch für Kunden öffnen, die einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. Präsenzunterricht an Schulen soll ab einer Inzidenz von 165 meist gestoppt werden.

Kritik an den Neuregelungen kommt vom Deutschen Landkreistag. "Die Bundesnotbremse ist nicht das segensreiche Instrument, für das sie gehalten wird", sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager der Rheinischen Post. Die Möglichkeiten der Länder, flexibel und passgenau auf das Infektionsgeschehen vor Ort zu reagieren, würden eingeschränkt. Die Regelungslage werde "noch unübersichtlicher, da unterhalb von 100 nach wie vor Landes- und Kreisregelungen greifen können und außerdem oberhalb von 100 die Möglichkeit von strikteren Maßnahmen besteht", kritisierte Sager.

Länder kritisieren Infektionsschutzgesetz

Schon vor der Entscheidung des Bundestags hatten einige Länderchefs die Bundesnotbremse als nicht weitreichend genug kritisiert. Alle Ministerpräsidenten sagten aber zu, die Zustimmung zum Infektionsschutzgesetz nicht blockieren zu wollen.

So sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dem MDR: "Diese Bundesnotbremse hätten wir uns sparen können, wenn wir seit Februar in der Ministerpräsidentenkonferenz einen bundeseinheitlichen Stufenplan verabredet hätten." Auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, kritisierte das überarbeitete Infektionsschutzgesetz als unzureichend. Die Notbremse bleibe weit hinter den Regeln zurück, die in der Ministerpräsidentenkonferenz verabredet worden seien, so die SPD-Politikerin im ZDF. Sie werde in ihrem Land bei den strengeren Regeln bleiben.

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther sieht ebenfalls durch die bundesweite Corona-Notbremse Probleme für sein Bundesland, das bisher strengere Vorgaben hatte. "Beispielsweise, dass in Schulen jetzt bis 165 geöffnet werden soll, haben wir bei uns bisher deutlich strenger geregelt", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. "Das Gesetz wird eins zu eins umgesetzt", sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. Das Bundesland hatte eigentlich in Kreisen mit hoher Inzidenz eine strengere Ausgangssperre von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens erwogen.

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte die Zustimmung ihres Bundeslandes im Bundesrat zu. "Rheinland-Pfalz wird trotz Kritik an einzelnen Punkten keinen Einspruch gegen das Infektionsschutzgesetz erheben, da wir die diskutierten Maßnahmen bereits zu großen Teilen konsequent umsetzen und an einigen Stellen sogar heute schon darüber hinausgehen", sagt Dreyer (SPD) laut einem Vorabbericht der Zeitung Rheinische Post.

Alle sechs Ministerpräsidenten, die sich in der Aussprache im Bundesrat zu Wort meldeten, äußerten erhebliche Bedenken. Sie erkannten aber wegen der anhaltenden Corona-Pandemie den Handlungsbedarf an und wollten das Gesetz daher nicht aufhalten.

Bundesratspräsident Reiner Haseloff (CDU) kritisierte vor allem die Kompetenzverlagerung auf den Bund. "Der heutige Tag ist für mich ein Tiefpunkt in der föderalen Kultur der Bundesrepublik Deutschland", sagte der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt am Donnerstag in der Sondersitzung des Bundesrats. Die Länderkammer berate ein Gesetz, "dessen Entstehung, Ausgestaltung und Ergebnis unbefriedigend sind". Der saarländische Regierungschef Tobias Hans (CDU) betonte: "Ob diese Kompetenzverlagerung auf die Bundesebene eine wirkungsvollere Art der Pandemiebekämpfung darstellt, dieser Beweis, der ist noch nicht erbracht. Und der muss erbracht werden."

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte nach der Abstimmung, es sei richtig, jetzt zu handeln, um die Zahl der Infektionen zu senken. Dennoch habe er Bedenken gegen die konkrete Regelung, sagte er und verwies auf rechtliche und praktische Bedenken, die auch die Frage der Akzeptanz der Regelungen in der Bevölkerung berühre. "Man braucht die Bürger als Partner", sagte Bouffier. Gleichzeitig bezeichnete er den Vorwurf, die Länder würden "entmachtet", als "Blödsinn".

"Für den Infektionsschutz ist das kein großer Wurf", sagte Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD). Das könnte am ehesten noch die nächtliche Ausgangsbeschränkung für sich in Anspruch nehmen. Dagegen gebe es aber verfassungsrechtliche Bedenken, sagte Weil, der nach eigenen Worten damit rechnet, dass das Gesetz vor dem Bundesverfassungsgesetz landet.